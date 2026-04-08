Որքանո՞վ լուրջ կդառնա ավիացիոն վառելիքի ճգնաժամը Եվրոպայում

Ավիավառելիքի գները աճել են 95%-ով այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը փետրվարի 28-ին Իրանի դեմ ռազմական հարձակումներ սկսեցին։
Բարձրացված սակագները, վառելիքի լրացուցիչ վճարները և հզորությունների կրճատումը կամ ոչ շահավետ երթուղիների սահմանափակումը կդառնան նոր նորմալ, ինչը կդառնա նոր նորմալ, հայտնում են էներգետիկ վերլուծաբանները։
Վերջերս Իտալիայի մի քանի օդանավակայաններում ավիափոխադրումների սահմանափակումները, որոնք պայմանավորված են Մերձավոր Արևելքի հակամարտության հետ կապված վառելիքի պակասի վերաբերյալ մտահոգություններով, տագնապ են առաջացնում, որ այս միտումը կարող է տարածվել նաև Եվրամիության այլ օդանավակայաններում։
Ավիավառելիքի գները աճել են 95%-ով այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը փետրվարի 28-ին Իրանի դեմ ռազմական հարձակումներ սկսեցին։ Պատերազմը գագաթնակետին հասավ Հորմուզի նեղուցի՝ կենսականորեն կարևոր էներգետիկ առևտրային ուղու, որը տեղափոխում է համաշխարհային հում նավթի արտահանման մոտ 20%-ը, արդյունավետ փակմամբ, ինչը զգալի ճնշում է գործադրում համաշխարհային էներգետիկ շուկաների վրա։
Հորմուզի նեղուցի փակումը լրջորեն սահմանափակել է մատակարարումները, իսկ ապրիլին և մայիսին ավիացիոն վառելիքը՝ ամենաշատ տուժած վերամշակված արտադրանքներից մեկը, բախվել է վատթարացող պակասի, զգուշացրել է Միջազգային էներգետիկ գործակալությունը (ՄԷԳ):
Մինչդեռ Ասիան արդեն զգում է նման գների բարձրացման ազդեցությունը՝ մի քանի չվերթներ չեղարկվել են Մերձավոր Արևելքի ներմուծումից մեծ կախվածության պատճառով, Եվրոպան կարող է հաջորդը լինել:
Սկանդինավյան SAS ավիաընկերությունը հայտարարել է, որ ապրիլին կչեղարկի առնվազն 1000 չվերթ:
«Իրավիճակը մարտահրավեր է: Հորմուզի նեղուցի արդյունավետ փակումը կրճատել է ծովային ավիավառելիքի համաշխարհային մատակարարման ավելի քան 20%-ը», – Euronews-ին ասել է Kpler առևտրային հետախուզական ընկերության ավագ վերլուծաբան Ջորջ Շոուն:
ԵՄ-27 և Միացյալ Թագավորություն ծովային ներմուծման ընդհանուր ներմուծման առնվազն 42%-ը անցել է Հորմուզի նեղուցով, հավելել է Շոուն:
Մատակարարման ապահովում և ներքին վերամշակում
Այնուամենայնիվ, եթե երկրները կարողանան ապահովել մատակարարումը, վերլուծաբանները նշում են, որ խափանումները, հավանաբար, ավելի քիչ լուրջ կլինեն այն տարածաշրջաններում, որոնք ունեն ավելի մեծ ներքին վերամշակման հզորություն, ինչպիսիք են Գերմանիան, Իտալիան, Իսպանիան և Նիդեռլանդները։
Եվրոպայի համար հիմնական մտահոգությունն այն է, թե որքան լավ կարող են պաշարները և մատակարարման շղթաները դիմակայել կարճաժամկետ և միջնաժամկետ հեռանկարին, քանի որ մայրցամաքն արդեն իսկ աշխատում է արտակարգ արտանետումների վրա՝ մարտի 11-ին IEA-ի կողմից 400 միլիոն բարել նավթի արտանետումից հետո։
Argus Media-ի՝ համաշխարհային էներգետիկայի և ապրանքային շուկայի վերլուծական ընկերության տվյալներով՝ Հորմուզի նեղուցով անցած ավիացիոն վառելիքի վերջին բեռները, կանխատեսվում է, որ կհասնեն եվրոպական նավահանգիստներ ապրիլի 10-ի սահմաններում։ Դրանից հետո, եթե էներգետիկ խցանման կետը չվերաբացվի կամ չապահովվեն համարժեք այլընտրանքային երթուղիներ, ներմուծվող ծավալները կարող են զգալիորեն նվազել։
Չնայած սա պարտադիր չէ, որ ենթադրի անհապաղ մատակարարման խափանում, ասում են վերլուծաբանները, դա ազդարարում է այն ժամանակաշրջանի սկիզբը, որի ընթացքում ավիացիոն վառելիքի ֆիզիկական մատչելիությունը կարող է ավելի ու ավելի անորոշ դառնալ։
Ավիաընկերությունների արձագանքը գների բարձրացմանը
Շոուն ենթադրեց, որ մայիսը կարող է «ավելի դժվար» լինել, սցենար, որը, հավանաբար, կհանգեցնի ավելի բարձր սակագների, վառելիքի լրացուցիչ վճարների և հզորությունների կրճատման, այդ թվում՝ ոչ շահավետ երթուղիների կրճատման։
«Այս միջոցառումները, որոնք պայմանավորված են ավիացիոն վառելիքի բարձր գներով, կհանգեցնեն պահանջարկի նվազմանը», – հավելեց Շոուն։
Eurostat-ի տվյալների վրա հիմնված Argus Media-ի գնահատականը ենթադրում է, որ առևտրային ավիացիոն վառելիքի պաշարները կարող են ծածկել երեք ամիս Մեծ Բրիտանիայում, չորս ամիս Պորտուգալիայում, հինգ ամիս Հունգարիայում, վեց ամիս Դանիայում, յոթ ամիս Իտալիայում և Գերմանիայում և ութ ամիս Ֆրանսիայում և Իռլանդիայում։
Այնուամենայնիվ, այս թվերը պաշտոնական կառավարության կանխատեսումներ չեն և լիովին չեն հաշվի առնում պահանջարկի տեղաշարժերը, լոգիստիկ խոչընդոտները կամ օդանավակայաններին հատուկ ռիսկերը։
«Այն ավիաընկերությունները, որոնք չեն ապահովագրել իրենց վառելիքի ծախսերը, նույնպես ռիսկի են ենթարկվում, և մենք տեսանք, որ SAS-ը շատ արագ կրճատեց չվերթների քանակը՝ ի պատասխան մարտ ամսվա բարձր գների», – հավելեց Շոուն։
Էներգետիկ վերլուծաբանը զգուշացրեց, որ նույնիսկ լայնածավալ հեջավորման ռազմավարությունները չեն կարող ապահովագրված լինել գների տատանումներից: Շոուի խոսքով՝ այն փոխադրողները, որոնք միայն հում նավթով կամ դրանց հետ կապված ֆինանսական գործիքներով են հեջավորում, ենթարկվում են հում նավթի և ավիացիոն վառելիքի միջև գների զգալի տարբերությանը։
ՄԱԿ-ի զբոսաշրջության գլխավոր քարտուղարի հատուկ խորհրդական և ավիացիայի փորձագետ Անիտա Մենդիրատան Euronews-ին ասել է, որ ավիացիոն վառելիքը չի կարող մեծ քանակությամբ պահվել օդանավակայաններում, քանի որ համակարգը հիմնված է նավթավերամշակման գործարանների և խողովակաշարերի միջոցով անընդհատ մատակարարումների վրա։
«Դա նշանակում է, որ նույնիսկ կարճատև խափանումները կարող են բավականին արագ ստեղծել գործառնական խնդիրներ, մասնավորապես խոշոր հանգույցային օդանավակայաններում», – ասաց Մենդիրատան։
Միևնույն ժամանակ, ԱՄՆ-ից Եվրոպա ամսական ավիացիոն վառելիքի արտահանումը մարտին հասավ իր ամենաբարձր մակարդակին, մոտենալով 400,000 տոննայի, և միտումը շարունակվելու է։ Այնուամենայնիվ, այդ ծավալը մնում է շատ ավելի ցածր, քան 2025 թվականի մայիսին ԵՄ-27 և Մեծ Բրիտանիա ներմուծված 1,4 միլիոն տոննա ավիացիոն վառելիքը, ինչը ընդգծում է այն դանդաղ տեմպը, որով ԱՄՆ արտահանումը կարող է օգնել լրացնել պակասորդը։
«Վառելիքի ներմուծումը կենտրոնանում է ԱՄՆ-ի վրա, որը գործում է որպես այլընտրանքային աղբյուր», – նշել է Շոուն՝ հավելելով, որ Եվրոպայի վերամշակման գործարանները նույնպես կավելացնեն ավիացիոն վառելիքի արտադրությունը՝ պակասորդը լրացնելու համար։
ԵՄ-ն կոչ է անում անդամ պետություններին երկխոսություն վարել
ԵՄ երկրներում ներկայումս առկա ավիացիոն վառելիքի մատակարարման մասին հարցին Եվրահանձնաժողովը հիշեցրել է, որ արտակարգ պաշարները, որոնք սովորաբար բենզինի, կերոսինի և ավիացիոն վառելիքի խառնուրդ են, որոշվում են անդամ պետությունների կողմից՝ նշելով, որ ԵՄ գործադիր մարմինը բավարար տեղեկատվություն չունի ԵՄ յուրաքանչյուր երկրում առկա ավիացիոն վառելիքի մատակարարման վերաբերյալ։
«Մենք գտնվում ենք այն կետում, երբ ունենք ամբողջական պատկերացում այն մասին, թե որտեղ են անդամ պետությունները այս պահին։ Հաջորդ նավթային համակարգող խմբում սա կքննարկվի», – երեքշաբթի օրը լրագրողներին ասաց Հանձնաժողովի խոսնակ Աննա-Կայսա Իտկոնենը՝ անդրադառնալով մարտի 8-ին կայանալիք հանդիպմանը։
Նախքան ավիացիոն վառելիքի մատակարարումն ապահովելու համար համերաշխության որևէ միջոցառում քննարկելը, որը պետք է իրականացվի համակարգված ձևով, Իտկոնենն ասաց, որ առաջին քայլը անդամ պետությունների հետ երկխոսություն սկսելն է։
«Սրանք հիմնականում ավիաընկերությունների և մատակարարների միջև մասնավոր պայմանագրեր են (…): Անչափ կարևոր է, որ մենք հանդիպենք մեր անդամ պետությունների հետ՝ ճշգրիտ լսելու համար, թե որտեղ են նրանք, և ցանկացած հետագա միջոցառում կձեռնարկվի ստացված արձագանքի հիման վրա», – հավելեց Իտկոնենը։
