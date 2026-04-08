Ֆրանսիան էլ է գոհ Իրանից, ամեն բան կարգին է, թեև՝ շատ մարդիկ են մահացել

Մակրոնն ասում է, որ Իրանը թույլ է տվել երկու ֆրանսիացի նախկին կալանավորների լքել երկիրը:
Մակրոնը հեռացրել է Ֆրանսիային Իրանում պատերազմից՝ ասելով, որ իր երկիրը նախապես չի խորհրդակցվել ԱՄՆ-Իսրայել հարվածների մասին և չի ցանկանում պատերազմ։
Իրանը թույլ է տվել երկու ֆրանսիացի նախկին կալանավորների՝ Սեսիլ Կոլերի և Ժակ Պարիզի, լքել երկիրը, երեքշաբթի օրը հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Նրանք նոյեմբերին բանտից ազատվելուց հետո Իրանում գտնվում էին ֆրանսիական դիվանագիտական շենքերում։
«Սեսիլ Կոլերը և Ժակ Պարիզի կանայք ազատ են և ուղևորվում են դեպի Ֆրանսիայի տարածք՝ Իրանում երեքուկես տարի կալանքի տակ գտնվելուց հետո», – գրել է Մակրոնը X-ում։ Մակրոնի գրասենյակը հայտնել է, որ նրանք պետք է Ֆրանսիա ժամանեին չորեքշաբթի օրը։
Նրանց համար Իրանից լքելու կանաչ լույսը, որը երկար ժամանակ փնտրում էր Ֆրանսիան, ցույց է տալիս, թե ինչպես է Իրանը տարբերակում ազգերի միջև՝ պատերազմի համատեքստում որոշներին բարյացակամորեն վերաբերվելով, իսկ մյուսներին՝ որպես թշնամիների։
Մակրոնը հեռացրել է Ֆրանսիային հակամարտությունից՝ ասելով, որ իր երկիրը նախապես չի խորհրդակցվել ԱՄՆ-Իսրայել հարվածների մասին և չի ցանկանում պատերազմ։
Մակրոնը շնորհակալություն է հայտնել Օմանին Քոլերի և Փարիզի ազատ արձակման գործում միջնորդական դեր խաղալու համար։ «Դա մեզ բոլորիս համար թեթևացում է և, ակնհայտորեն, նրանց ընտանիքների համար», – գրել է նա։
Մակրոնի գրասենյակը հայտնել է, որ երկու ֆրանսիացի քաղաքացիները Իրանից հեռացել են ավտոճանապարհով՝ «առանց տարածաշրջանում գործող ԱՄՆ-ի և Իսրայելի ուժերի հետ որևէ հատուկ համակարգման», քանի որ երեքշաբթի օրը Իրանի երկու կամուրջների և երկաթուղային կայարանի վրա օդային հարվածներ են հասցվել։
Իրանի պետական IRNA գործակալությունը երեքշաբթի օրը հայտնել է, որ Իրանը համաձայնության է եկել Ֆրանսիայի հետ երկու ֆրանսիացի քաղաքացիների ազատ արձակման վերաբերյալ՝ իրանցի Մահդիե Էսֆանդիարիի դիմաց։
Թեհրանը անցյալ տարվանից ի վեր ճնշում է գործադրում Էսֆանդիարիի ազատ արձակման վրա, որը Ֆրանսիայում դատապարտվել է ահաբեկչություն հրահրելու մեղադրանքով՝ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Իսրայելի վրա Համասի գլխավորած հարձակումների վերաբերյալ արված մեկնաբանությունների պատճառով։
Այնուամենայնիվ, Մակրոնի գրասենյակը հերքել է, որ կա նման համաձայնագիր բանտարկյալների փոխանակման վերաբերյալ՝ ընդգծելով, որ Ֆրանսիայում դատական գործընթացները Էսֆանդիարիի գործով դեռևս չեն ավարտվել, և որ նա բողոքարկել է իր դատավճիռը: Իրանի հետ բանակցությունների մասին մանրամասներ չեն տրամադրվել։
Մակրոնը առաջին արևմտյան առաջնորդն էր, որը պատերազմի սկսվելուց հետո՝ մարտի 8-ին, հեռախոսազրույց ունեցավ Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկիանի հետ: Այդ ժամանակվանից ի վեր առաջնորդները կրկին երկու անգամ հեռախոսազրույց են ունեցել, և Մակրոնը կոչ է արել երկու ֆրանսիացիներին հնարավորինս շուտ թույլատրել վերադառնալ Ֆրանսիա։
Իրանական իշխանությունները նրանց ազատ են արձակել բանտից նոյեմբերին, բայց թույլ չեն տվել լքել երկիրը։ Նրանք ավելի քան երեք տարի կալանքի տակ էին պահվել լրտեսության մեղադրանքով, որը Փարիզը անհիմն էր համարում։
Ֆրանսիացի պաշտոնյաները հայտնել են, որ նրանք այդ ժամանակ պահվում էին Թեհրանում Ֆրանսիայի դեսպանատանը։
Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոն ասել է, որ հեռախոսազրույց է ունեցել Սեսիլ Կոլերի և Ժակ Պարիզի հետ, որոնք «արտահայտել են իրենց հույզերն ու ուրախությունը իրենց երկրի և սիրելիների հետ շուտով վերամիավորվելու համար» X-ում գրառման մեջ։
Նրանք «անկասկած ազատ են», – գրել է նա՝ շնորհակալություն հայտնելով Թեհրանում Ֆրանսիայի դեսպանին և անձնակազմին, որոնք օգնել են իրենց անվտանգ մնալ «շատ դժվար պայմաններում»։
Կոլերը և Պարիզին ձերբակալվել են 2022 թվականի մայիսին՝ Իրան այցելելիս։ Ֆրանսիան նրանց կալանավորումը որակել է «անհիմն և անհիմն»։
Արևմտյան երկրները մեղադրել են Իրանին օտարերկրյա բանտարկյալներին որպես գործարքի առարկա օգտագործելու մեջ, մեղադրանք, որը Թեհրանը մերժում է։
