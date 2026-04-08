Պետեր Մագյարի ապստամբությունը. Նա մարտահրավեր է նետում Հունգարիայի Վիկտոր Օրբանին

Նույնիսկ նրա կողմնակիցների շրջանում ընդդիմության առաջնորդը բևեռացնող դեմք է։
Հունգարիայի նեղ քաղաքական շրջանակներից դուրս քչերը լսել էին Պետեր Մագյարի մասին, մինչև նա կառավարությանը ուղղված կոշտ քննադատություն չհրապարակեց, որը լրացվեց իր կնոջ՝ այն ժամանակվա արդարադատության նախարար Յուդիտ Վարգայի գաղտնի ձայնագրությամբ։
2023 թվականի ձայնագրությունը, որը կատարվել է առանց Վարգայի իմացության, ձայնագրել է նրան, թե ինչպես է նա նկարագրում կառավարության ենթադրյալ միջամտությունը կոռուպցիայի գործին։ Այն նպաստեց պայթյունավտանգ սկանդալի հրահրմանը, որը Մագյարին միջին մակարդակի պետական ծառայողից վերածեց քաղաքական ուժի՝ նրան հնարավորություն տալով մարտահրավեր նետել Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի 16-ամյա իշխանությանը։
Մինչ Մագյարը առաջատար դիրք է գրավում ապրիլի 12-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ հարցումներում, նա ոգևորել է քաղաքական սպեկտրի հիասթափված ընտրողներին՝ իր նորաստեղծ «Տիսա» շարժումը վերածելով Օրբանի կառավարմանը վերջ դնել ցանկացողների համար միջոցի։
Տիսայի հաղթանակը ոչ միայն կխաթարի Ֆիդեսի 16-ամյա իշխանության տիրապետությունը, այլև կարող է վերաձևավորել Հունգարիայի դերը Եվրոպայում՝ մեղմելով Բուդապեշտի բախումները Բրյուսելի հետ օրենքի գերակայության հարցում, նվազեցնելով նրա համաձայնությունը Մոսկվայի հետ և վերականգնելով երկիրը որպես ավելի կանխատեսելի գործընկեր ԵՄ-ի և ՆԱՏՕ-ի ներսում։
Այնուամենայնիվ, նույնիսկ նրանց շրջանում, ովքեր աջակցում են նրա կողմից կոռումպացված և ավտորիտար անվանվող ռեժիմը տապալելու փորձերին, Մադյարը մնում է խորապես բևեռացված դեմք, ըստ ընդդիմության առաջնորդի ավելի քան 15 դաշնակիցների, մրցակիցների, կողմնակիցների և քննադատների հետ հարցազրույցների։
Չնայած նա աջակցություն է ստացել քաղաքական սպեկտրի բոլոր կողմերից՝ խոստանալով պայքարել կոռուպցիայի դեմ և վերականգնել ժողովրդավարական նորմերը, նրա կոշտ ոճը և Ֆիդեսի համակարգում նրա անցյալը, այդ թվում՝ Օրբանի հետ միգրացիայի և Ուկրաինայի հարցում համաձայնեցված դիրքորոշումները, անհանգստացրել են ընդդիմության որոշ անդամների։
Ընդդիմության 2022 թվականի թեկնածու Պետեր Մարկի-Զայը նրան անվանել է «ամբարտավան», «եսակենտրոն» և «չար»՝ նախքան ավելացնելը, որ նման հատկանիշները կարող են հենց այն լինել, ինչ անհրաժեշտ է Օրբանի մեքենայի ճնշմանը դիմակայելու համար։
«Մենք չենք պատրաստվում ամուսնանալ նրա հետ», – ասաց Մարկի-Զայը: «Պարզապես, գիտեք, մեզ պետք է մեկը, որը կհեռացնի Օրբանին մեր հետևից»:
Ընտանեկան հարաբերություններ
Մագյարը մեծացել է՝ ճաշի սեղանի շուրջ լսելով հունգարական քաղաքականության մասին քննարկումները: Նրա հայրը իրավաբան էր, իսկ մայրը՝ Գերագույն դատարանի բարձրաստիճան պաշտոնյա: Նրա ընդլայնված ընտանիքի մեջ էին մտնում Ֆերենց Մադլը, որը նախագահ էր 2000-ից 2005 թվականներին, և նրա պապը՝ Պալ Էրոսը, հեռուստատեսային մեկնաբան, որը իրավաբանական խորհրդատվություն էր տրամադրում ամբողջ երկրի էկրաններից:
Վաղ տարիքից նա ընկղմվել է երկրի հետկոմունիստական, քրիստոնեա-դեմոկրատական մտավորական հաստատության մեջ, մի միջավայր, որը ձևավորել է նրա հասարակական կյանքի հանդեպ ձգտումը, ասաց Կոպենհագենի համալսարանի քաղաքագետ և լրատվամիջոցների հետազոտող Միկլոշ Սուկյոսդը, որը գրել է Մագյարի քաղաքական վերելքի մասին:
Հասունանալով՝ Մագյարը միացավ Օրբանի իշխող «Ֆիդես» կուսակցությանը և դարձավ դրա լավ կապեր ունեցող անձնավորություն՝ սերտ կապեր հաստատելով ավագ գործիչների հետ, այդ թվում՝ Գերգելի Գուլյասի հետ՝ Գերմանիայում ուսանողական տարիներին։ Գուլյասն այժմ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարն է։
«Մենք միասին ապրել ենք Համբուրգում… այնպես որ, մենք շատ ամուր կապ ունեինք», – ասել է Մագյարը 2024 թվականին տված հարցազրույցում։ Նա չի արձագանքել այս հոդվածի համար հարցազրույցի խնդրանքին՝ հրապարակման համար։
Հունգարիայի վարչապետի պաշտոնի համար «Տիսա» կուսակցության թեկնածու Պետեր Մագյարը նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ՝ Հունգարիայի Իվանչա քաղաքում, 2026 թվականի մարտի 12-ին։ | Յակուբ Պորզիցկի/NurPhoto via Getty Images
Նա Վարգայի հետ հանդիպել է 2005 թվականին՝ Գուլյասի կողմից կազմակերպված երեկույթի ժամանակ։ Նրանք ամուսնացել են մեկ տարի անց։
Երբ Վարգան բարձրացավ Ֆիդեսի շարքերում՝ 2019 թվականին Եվրախորհրդարանի օրենսդիրի օգնականից մինչև արդարադատության նախարար, Մագյարը մնաց ծայրամասային դիրքում, սկզբում որպես տնային տնտեսուհի Բրյուսելում, իսկ ավելի ուշ՝ միջին մակարդակի պաշտոններում Հունգարիայի ԵՄ ներկայացուցչությունում և այլ պետական հաստատություններում։
Մագյարը բազմիցս անհաջողության մատնվեց կառավարությունում ավելի բարձր պաշտոնների։ «Նախարարները միշտ մերժում էին, քանի որ նա չափազանց հավակնոտ և անկախ էր», – ասաց Սուկյոսդը։ «Այսպիսով, նրա հավակնությունը ճնշվեց, և այն եռաց»։
Սուկյոսդը հավելեց, որ անհավասարակշռությունը հիասթափություն առաջացրեց։ «Նա տարիներ շարունակ որոշ չափով դժգոհ էր, որ Վարգան անձամբ էր ընտրվել»։
2024 թվականի հարցազրույցի ժամանակ Մագյարը մի փոքր ակնարկ արեց այն մասին, թե ինչպես է նա վերաբերվում այդ հարաբերություններին։
«Դուք ամուսնացած էիք տիկին Վարգայի հետ, և դա էր, որ սկիզբ դրեց ամբողջ գործընթացին», – սկսեց հարցազրուցավարը, որին Մագյարը ընդհատեց. «Նա ամուսնացած էր ինձ հետ»։
Զույգը ամուսնալուծվել է 2023 թվականի մարտին, ինչը Մագյարը նկարագրել է որպես բաժանում, որը մասամբ պայմանավորված է քաղաքական տարաձայնություններով։ Վարգան նրան մեղադրել է ֆիզիկական և բանավոր բռնության մեջ, այդ թվում՝ նրան սենյակում փակելու մեջ։ Մագյարը մերժում է նրա պնդումները՝ այն համարելով Օրբանի շրջապատի կողմից կազմակերպված «քարոզչություն»։ Դատարանը դեռևս որոշում չի կայացրել այս հարցի վերաբերյալ։
Ներման սկանդալ
Մագյարը կուսակցության ներսում երկար ժամանակ համարվում էր սուր լեզվով խոսող։ ԵՄ ներկայացուցչությունում աշխատելու ընթացքում նա ձեռք է բերել Բուդապեշտից եկած այցելուներին մարտահրավեր նետելու համբավ։
«Նա շատ համառ բնավորություն ունի», – ասել է Մագյարի հետ նախկինում աշխատող մի անձ՝ համեմատելով ընդդիմության առաջնորդին Հունգարիայի ԵՄ ներկայացուցչությունում իր նախկին ղեկավար Օլիվեր Վաթելիի հետ, որը, ըստ լուրերի, գոռում և հայհոյում էր աշխատակիցներին։
Վարգայի հետ նրա հարաբերությունների վատթարացմանը զուգընթաց քննադատությունը խզվեց։
2023 թվականի հունվարին՝ ամուսնալուծությունից երկու ամիս առաջ, Մագյարը գաղտնի ձայնագրել է Վարգային, որը նկարագրում է, թե ինչպես են կառավարության պաշտոնյաները միջամտել կոռուպցիայի գործին։ Ավելի ուշ նկարահանված վավերագրական ֆիլմում նա ասել է, որ ապահովագրություն է փնտրել, եթե ինքը և Վարգան հարաբերություններ չունենան ռեժիմի հետ։
Ամիսներ շարունակ Մագյարը լուռ էր՝ զգուշանալով իրենց երեք երեխաների վրա ազդեցությունից։ Նա ուխտագնացության է գնացել Իսպանիայի Սանտյագո դե Կոմպոստելա։
Այնուհետև տեղի ունեցավ բացումը: 2024 թվականի փետրվարին ներման սկանդալը ստիպեց Վարգային և նախագահ Կատալին Նովակին հրաժարական տալ՝ պեդոֆիլի հանցակցին ներում շնորհելու պատճառով: Վարգան, որը մինչ այդ Ֆիդեսի գլխավոր թեկնածուն էր Եվրախորհրդարանի ընտրություններում այդ տարվա վերջին, հայտարարեց, որ դադարեցնում է իր թեկնածությունը:
Մեղադրելով Ֆիդեսի պաշտոնյաներին «կանացի կիսաշրջազգեստների հետևում թաքնվելու» մեջ՝ Մագյարը հրապարակայնորեն դատապարտեց կառավարությանը 2024 թվականի փետրվարին Facebook-ում արված կոշտ գրառման մեջ:
Մագյարի հեղինակությունը բխում էր նրա էջից. Ֆիդեսի ներքին անձը հրապարակայնորեն մեղադրում էր համակարգը կոռուպցիայի մեջ:
Նա արագորեն սոցիալական լրատվամիջոցներից անցավ անկախ լրատվամիջոցների՝ դառնալով Օրբանի ճամբարից առաջին ականավոր հեռացածը, որը ներսից հարձակվեց ռեժիմի վրա և տասնյակ հազարավոր հիասթափված ընտրողներ ներգրավեց բարձր գնաճի և կենսապահովման ծախսերի ճգնաժամի պայմաններում։
Մարտին տեղի ունեցած բողոքի ցույցից հետո, որը հավաքեց մոտ 50,000 մարդ, նա սկսեց ստեղծել գործարարների և հասարակական գործիչների թիմ՝ շարժում սկսելու համար։
Դեժյո Ֆարկասը, ձեռնարկատեր, որը առաջիններից էր, ով հրավիրվել էր միանալու, ասաց, որ խումբը տեսավ հազվագյուտ հնարավորություն։ «Դա առաջին հանդիպումն էր, և մենք որոշեցինք՝ եկեք սկսենք կուսակցությունը», – ասաց նա։ Շաբաթների ընթացքում նրանք պատրաստվում էին մասնակցել հունիսին կայանալիք Եվրախորհրդարանի ընտրություններին։
Տիսայի ծնունդը
Սկզբում Մադյարը դժվարանում էր դաշնակիցներ հավաքագրել։ «Պետերը չէր կարող հրավիրել իր ընկերներից ոչ մեկին, քանի որ բոլորը Ֆիդեսից էին», – ասաց Ֆարկասը։
Առաջին հանդիպումից հետո վեց մարդ հրաժարվեց։ «Բոլորը շատ վախեցած էին» հնարավոր վրեժխնդրությունից, ասաց Ֆարկասը։ «Նրանցից ոմանք խոշոր ընկերություններ ունեին» և վախենում էին, որ Օրբանի կառավարությունը խիստ կվարվի իրենց հետ, հավելեց նա։
Մինչ մադյարը շարժման դեմքն էր, Ֆարկասը համակարգում էր գործողությունները կուլիսներում։ Նա կուսակցությունը նկարագրեց որպես «ստարտափ», որտեղ թատրոնի ռեժիսոր Մարկ Ռադնայը ձևավորում էր մեդիա ռազմավարությունը, իսկ դերասան-ազդեցիկ Էրվին Նագին մոբիլիզացնում էր ամբոխը։
Նրանք արագորեն կառուցեցին մրցակցելու համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքը՝ ստեղծելով նվիրատվությունների ցանց և տեղեկատվական համակարգ՝ աջակիցներին հասնելու և հազարավոր կամավորներ հավաքագրելու համար։ «Մենք փետրվար-մարտ ամիսներին ստացանք 100,000 էլեկտրոնային նամակ», – ասաց Ֆարկասը՝ նկարագրելով մի կազմակերպություն, որը դժվարանում էր համընթաց քայլել աճող պահանջարկի հետ։
2024 թվականի Եվրախորհրդարանի ընտրություններին մասնակցելու համար խումբը ստանձնեց մի փոքր, քիչ հայտնի կուսակցություն՝ արագորեն զարգացնելով իր թվային ներկայությունը և տեղական ցանցերը։ Արդյունքը առաջընթաց էր. Տիսզան հաղթեց ձայների 29.6 տոկոսը, մինչդեռ Ֆիդեսը նվազեց մինչև 44.82 տոկոս՝ իր ամենացածր ընդհանուր թիվը։
Մագյարի կողմնակիցները նրան տեսնում են որպես «ներսի մարդ, ով նախկինում ճանաչում էր այս մարդկանց… ով նստած էր Օրբանի համակարգի առաջին շարքում», – ասաց Հունգարիայի խորհրդարանի անկախ անդամ Կատալին Չեհը։
Կատալին Չեհը ելույթ է ունենում Ստրասբուրգում 2022 թվականի փետրվարին կայացած մամուլի ասուլիսում, երբ նա Եվրախորհրդարանի անդամ էր։ | Ժյուլիեն Վարնանդ/EPA
Նրա գրավչությունը, հավելեց նա, այն է, որ նրան դիտում են «որպես մեկը, ով հասկանում է համակարգը և ունակ է այն հաղթահարելու»։
Մինչդեռ, Մագյարը կրկնապատկեց քարոզարշավը։ Ֆիդեսի կողմից երկրի լրատվամիջոցների մեծ մասի վրա պահպանվող խիստ վերահսկողությունը խախտելու համար նա սկսեց շրջագայել երկրով մեկ։ 2025 թվականի մայիսին նա 250 կիլոմետր քայլեց Բուդապեշտից մինչև Ռումինիայի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող Օրադեա՝ հարևան երկրներում բնակվող հունգարական փոքրամասնությունների աջակցությունը շահելու համար, որոնք հիմնականում քվեարկում են Ֆիդեսի օգտին։
Մինչդեռ նա օգտագործում էր Ֆեյսբուքը՝ իրադարձություններին արագ արձագանքելու և ընտրողներին ուղղակիորեն հասնելու համար։ Կուսակցությունը ստեղծեց «Տիսա կղզիներ» անունով հայտնի ժողովրդական ցանցեր՝ իր ուղերձը տարածելու համար նույնիսկ Ֆիդեսի հենակետերի ներսում։
«Նա [մագյարը] ունի մի բան, որը շատ հազվադեպ է այսօրվա քաղաքականության մեջ», – ասել է Տիսզայի ԵՄ հարցերով պատասխանատու և պատգամավորի թեկնածու Մարտոն Հաջդուն: «Նա խոսում է ալգորիթմի լեզվով, բայց անձամբ վստահություն է կառուցում: Եվ նա կարող է համընթաց քայլել լրատվական ցիկլի արագությանը՝ առանց կորցնելու ռազմավարական պարզությունը»:
Ապրիլի 12-ի ընտրություններից առաջ մագյարը շարունակում է օրական այցելել մինչև վեց քաղաք:
«Անկասկած, Տիսզայի հետևում կա զգալի սոցիալական աջակցություն», – ասաց Անդրաշ Ցեր-Պալկովիչը՝ Հունգարիայի կենտրոնական մասում գտնվող Սեկեշֆեհերվարի քաղաքապետը և «Ֆիդես» կուսակցության անդամը, որը համարվում է կուսակցության քիչ անկախ ձայներից մեկը: «Կարծում եմ, որ այս պայքարը շատ լարված է լինելու»:
«Դժվար» անհատականություն
Սակայն Տիսզայի աճին զուգընթաց աճել են նաև նրա կենտրոնում գտնվող մարդու մասին հարցերը:
Կուսակցության հիմնադիրներից մեկը՝ Ֆարկասը, հրաժարական տվեց 2024 թվականի Եվրոպական ընտրություններից հետո, քանի որ վաղ «ստարտափ» էթոսը զիջեց իշխանության համար ներքին մրցակցությանը: Նա կարճ ժամանակով վերադարձավ, միայն թե կրկին հեռանալու համար՝ ներքին մշակույթը նկարագրելով որպես ավելի ու ավելի «թունավոր» և հիշեցնելով այն Ֆիդեսի համակարգը, որին մի ժամանակ ծառայում էր Մագյարը:
«Կուսակցության ներսում մշակույթը ստացավ նմանատիպ մի բան՝ նվիրվածության վրա հիմնված, այլ ոչ թե կատարողականի վրա հիմնված», – ասաց Ֆարկասը:
Մագյարը Տիսզան ղեկավարում է վերևից ներքև: 2024 թվականին տված հարցազրույցում նա իր կուսակցությունը նկարագրել է որպես «մեկ անձի շոու»։ Նա միակ կուսակցության անդամն է, որին թույլատրվում է հարցազրույցներ տալ, չնայած ընտրյալներից մի քանիսին թույլատրվում է կարճ մեկնաբանություններ տալ լրատվամիջոցներին։ Տիսայի մամուլի թիմը խնդրել է լրագրողներին հարցազրույցներ չանցկացնել մարտի 15-ի բողոքի ակցիայի մասնակիցների հետ, իսկ կամավորները նշել են, որ իրենց խնդրել են չանել դա իրենց ղեկավարները։
Աջակիցները պնդում են, որ կարգապահությունը անհրաժեշտ է. նրանց խոսքով՝ խիստ վերահսկվող ուղերձը միակ միջոցն է կառավարամետ լրատվամիջոցներին «զինամթերք» չտալու և կուսակցությունը Օրբանին հեռացնելու իր միակ նպատակի վրա կենտրոնացնելու համար։ Դիտորդները նաև գովաբանում են Մադյարի սուր հռետորաբանությունը, նրա թվացյալ անսահման էներգիան քարոզարշավի ընթացքում և Օրբանի հարձակումները կանխելու նրա արտասովոր ունակությունը։
«Նրան այրող իրական սկանդալներ չեն եղել», – ասել է Պետեր Կրեկոն, անկախ քաղաքական խորհրդատվական Political Capital ընկերության տնօրենը։ «Գուցե դա պայմանավորված է նրանով, որ նա միշտ նախապես զգուշացրել է իր ընտրողների բազային»։
Մագյարը նաև փորձել է բարձրացնել իր հեղինակությունը՝ շրջապատելով իրեն բարձրաստիճան գործարար ղեկավարներով և մասնագետներով՝ ներկայանալով որպես Ֆիդեսի քաղաքական դասի կոմպետենտ այլընտրանք։
Եվ այնուամենայնիվ, նրան դավաճանել է իր սեփական իմպուլսիվ հակումը՝ լրագրողների նկատմամբ հրապարակային պոռթկումներից մինչև գիշերային ակումբում ագրեսիվ բախման մասին հաղորդագրությունները։ Նա հակվում է այս կերպարին՝ ներկայանալով որպես կոշտ, տղամարդկային առաջնորդ, օրինակ՝ Facebook-ի իր գրառման մեջ կեցվածք ընդունելով «Մարդը» արտահայտությամբ սվիտեր։
Դա այն անհատականության մի մասն է, որը նա ներառել է իր ապրանքանիշում՝ որպես մարտիկ, որը պատրաստ է դիմակայել Օրբանին։ Փաստագրական ֆիլմում նրան հարցրել են, թե ինչպես կնկարագրի իրեն, Մագյարը պատասխանել է. «Դժվար», հավելելով, որ «փորձում է» կատարելագործվել։
Իր բազմաթիվ կողմնակիցների համար այդ թերությունները անտեղի են։ Մագյարը ներկայացնում է իրենից ավելի մեծ բան. տարիների ընթացքում Օրբանին իշխանությունից հեռացնելու առաջին հավանական հնարավորությունը։
«Մենք չենք քվեարկում Տիսայի օգտին, մենք քվեարկում ենք Ֆիդեսի դեմ», – ասաց Տիմեա Սաբոն՝ Հունգարիայի խորհրդարանի անդամ «Կանաչներ» կուսակցությունից, որը հրաժարական տվեց՝ Տիսայի թեկնածուի համար ճանապարհը հարթելու համար։ «Ամբողջ իմաստը սա է։ Հունգարացիները այս պահին կքվեարկեին այծի օգտին, եթե այն առաջադրվեր Օրբանի դեմ»։
Պետեր Մարկի-Զայը՝ 2022 թվականի միասնական ընդդիմության առաջնորդը, որը ձախողվեց Օրբանին տապալելու հարցում և որը նաև պահպանողական է, ասաց, որ Մագյարը պետք է ապացուցի, որ կարող է արդյունքի հասնել, եթե ցանկանում է պահպանել իր աջակցությունը, եթե հաղթի ընտրություններում։
«Նրա հետևում այնքան մեծ ճնշում կա», – ասաց նա։ «Բայց այս ալիքները նաև պատրաստ են ջախջախել նրան, եթե նա չկատարի իր խոստումները», որոնք ներառում են Օրբանին բանտարկելը և ժողովրդավարության և օրենքի գերակայության վերականգնումը։
«Եթե նա դա չանի, մենք անպայման այլևս չենք հանդուրժի նրան», – ասաց նա։
