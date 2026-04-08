Թրամփը Ռուտտեի համար մինչ օրս ամենադժվար փորձությունն է

ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի միջև փոխադարձ մեղադրանքների աճին զուգընթաց, ՆԱՏՕ-ի առաջնորդը կրկին կփորձի խուսափել լիակատար խզումից։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեն չորեքշաբթի օրը կրկին լարված այց է կատարում Սպիտակ տուն՝ հույս ունենալով կրկին կանխել նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից տրանսատլանտյան դաշինքի խզումը։
Սակայն, քանի որ Թրամփը հուսահատորեն ձգտում է հստակ հաղթանակ տանել Իրանի հետ խառնաշփոթ դարձած հակամարտության մեջ, նախագահը գնալով ավելի թշնամաբար է տրամադրված եվրոպացի դաշնակիցների նկատմամբ, և Ռուտտեի հրապարակային շողոքորթությունները կարող են բավարար չլինել ավելի խորը և, հնարավոր է, անդառնալի խզումը կանխելու համար։
Չնայած Թրամփը անցում է կատարել այն բանից, որ դաշինքի կողմից Իրանի հետ ներգրավվելուց հրաժարվելու մասին «շատ հիասթափված» լինելու մասին ասելուց մինչև երբեմն իր զայրույթը նվազեցնելը, նա «շատ հետևողական» է եղել իր հիասթափության մասին փակ դռների հետևում, ըստ վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյայի, որին անանունություն է տրամադրվել՝ դաշինքի նկատմամբ նախագահի անկեղծ զգացմունքները նկարագրելու համար։
Նախագահը, որն անցյալ շաբաթ լրագրողներին ասաց, որ «վերանայում է» ԱՄՆ-ի դերը դաշինքում, չի կարող պաշտոնապես դուրս գալ ՆԱՏՕ-ից առանց Սենատի երկու երրորդի քվեարկության կամ Կոնգրեսի որոշման: Սակայն, հավելեց պաշտոնյան, «նա ունի մեր պարտավորությունը նվազեցնելու այլ եղանակներ»: Չնայած պաշտոնյան չմանրամասնեց, Թրամփը, հնարավոր է, կրճատի ԱՄՆ-ի ֆինանսավորումը ՆԱՏՕ-ի գործողությունների համար, նվազեցնի Եվրոպայում նրա ուժերի ներկայությունը կամ նույնիսկ դադարեցնի հետախուզական տվյալների փոխանակումը Ուկրաինայի հետ՝ Ռուսաստանի հետ պատերազմի ֆոնին։
Երկուշաբթի օրը տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Թրամփը ենթադրեց, որ ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ իր աճող հակակրանքը «սկսվել է» այն բանից հետո, երբ Եվրոպան հրաժարվեց զիջել իր ճնշմանը այս տարվա սկզբին, երբ նա սպառնաց Գրենլանդիան խլել Դանիայից: «Մենք ուզում ենք Գրենլանդիան: Նրանք չեն ուզում այն մեզ տալ: Եվ ես ասացի՝ «ցտեսություն, ցտեսություն»»:
Սակայն Բրյուսելում և ամբողջ Եվրոպայում շատ պաշտոնյաներ նմանատիպ հիասթափություն են հայտնում ԱՄՆ-ի նկատմամբ: Սա ավելի է բարդացնում Ռուտտեի նպատակը՝ փորձել հանգստացնել Թրամփին դաշինքի երկարաժամկետ օգտի համար այն պահին, երբ ԱՄՆ-ի դեմ… Եվրոպայում տրամադրությունները աճում են։ Բացի այդ, ՆԱՏՕ-ի շատ անդամ երկրներ հիասթափված են, որ Թրամփին հանգստացնելու իրենց փորձերը չեն բերել իրենց ավելի մեծ բարի կամք։
Զրուցել ենք ՆԱՏՕ-ի 10 նախկին և ներկա պաշտոնյաների հետ, որոնցից մի քանիսը անանուն են մնացել՝ քննարկելու զգայուն իրավիճակը Թրամփի նկատմամբ իրենց կոշտացած ընդդիմության մասին, հատկապես Իրանի հարցում։ Նրանք ընդգծել են, որ սա մի հակամարտություն է, որը հեռու է դաշինքի հիմնական պարտականություններից, բայց դարձել է վերջին պառակտման կենտրոնական կետը։
«Եվրոպացիների ախորժակը աջակցելու ԱՄՆ-ին զրոյից ցածր մակարդակի վրա է», – ասել է ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը։
Անցյալ ամռանը Հաագայում հաջող գագաթնաժողով կազմակերպելուց հետո, որի ընթացքում դաշնակիցները պարտավորվեցին ավելացնել պաշտպանության ծախսերը Թրամփի պահանջով, և Թրամփին ստիպելուց հրաժարվել Գրենլանդիայի վերաբերյալ իր սպառնալիքներից այս տարվա սկզբին, Ռուտտեն, հավանաբար, բախվում է իր ամենադժվար մարտահրավերին, երբ խոսքը վերաբերում է նախագահին իր կողքին պահելուն։
«Ես հույս ունեմ, որ Ռուտտեն կհիշի, որ ինքը ներկայացնում է ՆԱՏՕ-ի բոլոր անդամներին, այլ ոչ թե միայն մեկ երկրի», – տեքստային հաղորդագրության մեջ ասել է Եվրախորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի կենտրոնամետ ֆրանսիացի օրենսդիր Նատալի Լուազոն։ «Ես կցանկանայի, որ նա Թրամփին ասի, թե ինչ կարող է ակնկալել ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներից (աջակցություն, եթե ԱՄՆ-ն հարձակման ենթարկվի) և ինչ չպետք է ակնկալի (մասնակցություն պատերազմին առանց պատճառի և առանց ռազմավարության)։ Դա կբարելավի Ռուտտեի հեղինակությունը և գուցե կօգնի Թրամփին հասկանալ»։
Սակայն նախագահի դժգոհությունը եվրոպական ինքնիշխանության նկատմամբ իր սպառնալիքների մերժման վերաբերյալ վերջին շաբաթներին միայն ուժեղացել է, քանի որ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները հրաժարվել են մասնակցել Իրանի դեմ նրա արշավին։
«Նախագահ Թրամփը ակնկալում է, որ Միացյալ Նահանգների հետ արդարացի կվարվեն», – տված հայտարարության մեջ ասել է Սպիտակ տան խոսնակ Աննա Քելլին։ «Ցավոք, նրա նախորդներից շատերը՝ դեմոկրատ և հանրապետական, թույլ տվեցին, որ մեր երկիրը խաբվի անարդար առևտրային պրակտիկայով և անհամաչափ միջազգային կազմակերպություններով, որոնք օգտակար չէին մեր երկրի համար: Նա հիասթափված է ՆԱՏՕ-ի և այլ դաշնակիցների կողմից «Էպիկական կատաղություն» գործողության ընթացքում օգտակար լինելու անկամությունից, չնայած Իրանի կողմից ներկայացվող սպառնալիքը ոչնչացնելու նրա ջանքերը նրանց օգտին են: Ինչպես նա ասաց, Միացյալ Նահանգները կհիշեն դա»:
Եվրոպական երկրները որոշել են չուղարկել ուժեր Պարսից ծոց, իսկ որոշները մերժել են ԱՄՆ-ին մուտք գործել իրենց սահմաններում գտնվող համատեղ ռազմական բազաներ կամ պատերազմի ժամանակ օգտագործելու համար իրենց օդային տարածքը: Որոշ առաջնորդներ նաև հրապարակավ ավելի քննադատաբար են մոտեցել Թրամփին, քչերն են ավելի քննադատաբար վերաբերվել, քան Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, որը պնդել է, որ Եվրոպայի դժկամությունը Իրան ուժեր ուղարկելու հարցում մասամբ դաշինքի նկատմամբ նրա թշնամանքի արդյունք է։
«Եթե ամեն օր կասկածներ ես ստեղծում քո պարտավորության վերաբերյալ, ապա դու այն դատարկում ես», – ասել է Մակրոնը։
Մարի-Ագնես Ստրակ-Ցիմերմանը, գերմանացի կենտրոնամետ օրենսդիր, որը գլխավորում է Եվրախորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովը, ասել է, որ Ռյուտե-Թրամփ բանակցությունները «ողջունելի» են, չնայած նա վստահ չէ, որ դրանից շատ բան կստացվի: «Դժվար է ասել, քանի որ ԱՄՆ նախագահի ակնկալիքները ՆԱՏՕ-ի եվրոպական անդամներից, որոնց նա երբեք չի ներգրավել և որոնցով հետաքրքրվում է միայն այն ժամանակ, երբ թվում է, թե դա իր սեփական շահերից է բխում, զարմանալի են», – ասել է նա։
«Դուք չեք կարող եվրոպացի գործընկերներին ենթարկել ամիսներ շարունակ մաքսատուրքային հետապնդումների և վատաբանել ՆԱՏՕ-ի երկրների կողմից Աֆղանստանում ԱՄՆ-ի հետ միասին ցուցաբերվող աջակցությունը, ապա ակնկալել, որ եվրոպացիները կանցնեն գործողությունների, երբ Թրամփը ցանկանա։ Ավելին, ԱՄՆ նախագահը լիովին անվստահելի է. այն, ինչ նա ասում է այսօր, կարող է այլևս իրականություն չդառնա վաղը», – հավելեց նա։
«Երկար պլանավորված» հանդիպումը, ինչպես ասաց կազմակերպության անունից ելույթ ունեցող ՆԱՏՕ-ի պաշտոնյան, «կփորձի հիմնվել [2025] ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի հաջողության վրա… բացել Ատլանտյան օվկիանոսի երկու կողմերում պաշտպանական արդյունաբերության միջև հետագա համագործակցությունը և քննարկել անվտանգության ներկայիս դինամիկան, այդ թվում՝ Իրանի համատեքստում»։
ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներից մեկի եվրոպացի պաշտոնյան ենթադրել է, որ Թրամփը ՆԱՏՕ-ն համարում է մեղքի նոխազ Իրանում պատերազմի վիճակի համար: «Ակնհայտ է, որ սա լավ ժամանակ չէ տրանսատլանտյան կապերի համար», – ասել է պաշտոնյան: «Թրամփը ակնհայտորեն դժգոհ է Իրանի դեմ արշավի ընթացքից և ցանկանում է մեղադրել դաշնակիցներին»:
Պատերազմից առաջ Թրամփը չի խորհրդակցել ՆԱՏՕ-ի հետ, բայց դա չի պաշտպանել Եվրոպային նախագահի դժգոհությունից կամ Հորմուզի նեղուցի փակումից հետո նավթի գների կտրուկ աճի հետևանքով առաջացած հակամարտության տնտեսական հետևանքներից:
«Մենք ակնհայտորեն մեղավոր չենք, բայց չեմ կարծում, որ եվրոպացիների բոլոր հայտարարությունները նույնպես օգտակար են եղել», – ասել է եվրոպացի պաշտոնյան: «Մենք բոլորս պետք է զգույշ լինենք Ատլանտյան օվկիանոսի երկու կողմերում՝ երկու կողմերի համար էլ երկարաժամկետ վնասը կանխելու համար»:
Ռուտտեի Սպիտակ տուն այցը կկայանա Թրամփի կողմից Իրանին տրված ինքնահռչակ վերջնաժամկետից մի քանի ժամ անց՝ կամ ընդունելու հրադադարի համաձայնագրի պայմանները, կամ բախվելու «ամբողջ քաղաքակրթության մահվան»։ Երեքշաբթի երեկոյան Թրամփը հայտարարեց, որ համաձայնել է ժամանակավոր հրադադարի։
Եվ հաշվի առնելով ՆԱՏՕ-ի ներսում Իրանի հակամարտությանը հնարավոր ներգրավվածության վերաբերյալ կոնսենսուսի բացակայությունը, գլխավոր քարտուղարը գրեթե ամբողջությամբ կհենվի նախագահի հետ իր անձնական հարաբերությունների վրա, որին նա հրապարակավ չափազանց շատ գովեստներ է հնչեցնում, կարծես թե ամեն առիթով։
«Ակնհայտ է, որ նա ոչինչ չի կարող առաջարկել ՆԱՏՕ-ից Իրանում, քանի որ դա դուրս է գալիս նրա պատասխանատվության ոլորտից», – ասաց ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը։ «Կարծում եմ՝ նա կրկին կընդգծի, թե ինչպես են եվրոպացի դաշնակիցները և Կանադան ամեն օր ավելի շատ բեռ ստանձնում Եվրոպայում կոլեկտիվ անվտանգության համար»։
Դաշնակիցները, ըստ ՆԱՏՕ-ի երկու դիվանագետների, փոխարենը ակնկալում են, որ Ռուտտեն կբարձրաձայնի ՆԱՏՕ-ի առավելությունները ԱՄՆ շահերի համար և կվերադառնա ավելի լավ հասկանալով, թե ինչ է ուզում եվրոպացի դաշնակիցներից։ Սակայն, ըստ հարցին ծանոթ երկու անձանց, գլխավոր քարտուղարը չի ակնկալվում օգտագործել հանդիպումը Իրանի դեմ պատերազմին վերաբերող ՆԱՏՕ-ի նախաձեռնության վերաբերյալ որևէ կարևոր հայտարարություն անելու համար։
ՆԱՏՕ-ի դիվանագետներից մեկն ասել է, որ «կասկածելի» է, որ Ռուտտեի այդ հիշեցումները բավարար կլինեն Թրամփի համար այն պահին, երբ նախագահի համար քաղաքական վտանգն ավելի մեծ է, քան նախկինում։
«Դա դժվարին դիրք է, քանի որ նա միակն է, ով կկարողանա նստել Թրամփի հետ և փորձել Թրամփին համոզել դրական տեսակետ ունենալ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հետ աշխատելու հարցում», – ասել է Քուրթ Վոլքերը, որը Ջորջ Բուշ կրտսերի օրոք ՆԱՏՕ-ում ԱՄՆ նախկին դեսպանն էր։
«Դա դժվար գործ է, հեշտ չէ անել, բայց նա լավ հարաբերություններ ունի Թրամփի հետ։ Նա հասկանում է… Թրամփի մտածելակերպն ու արձագանքը, նա պետք է լինի ստեղծագործ և նախաձեռնող»։
Ֆրանսիան էլ է գոհ Իրանից, ամեն բան կարգին է, թեև՝ շատ մարդիկ են մահացել
Թրամփը վախեցավ և հրաժարվեց սպառնալիքներից
Վենսը Բուդապեշտում. Վիկտոր Օրբանի վերջին նետումը MAGA զառերի մեջ