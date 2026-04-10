Ռուտտեն պնդում է, որ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները կատարել են ԱՄՆ պահանջները

ՆԱՏՕ-ի ղեկավարը նշում է, որ ԱՄՆ նախագահի հետ բանակցությունները «անկեղծ են, մեղմ ասած»:
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեն հինգշաբթի օրը փորձեց ևս մեկ անգամ ցրել ռազմական դաշինքի վերաբերյալ կասկածները՝ ասելով, որ եվրոպացի դաշնակիցները կատարում են ԱՄՆ խնդրանքները և ուժեղացնում իրենց պաշտպանական պարտավորությունները։
Դոնալդ Թրամփի հետ հանդիպումից մեկ օր անց Ռոնալդ Ռեյգանի հիմնադրամում ելույթ ունենալով՝ Ռուտտեն ասաց, որ ԱՄՆ նախագահին ասել է, որ «եվրոպական դաշնակիցների ճնշող մեծամասնությունը կատարել է այն, ինչ ԱՄՆ-ն խնդրել է»՝ Իրանի դեմ Վաշինգտոնի արշավին աջակցելու շուրջ լարվածության ֆոնին։
Թրամփը քննադատել է եվրոպացի դաշնակիցներին՝ Մերձավոր Արևելք ուղևորվող որոշ ամերիկյան ինքնաթիռների արգելքի պատճառով իրենց տարածքի վրայով թռիչքներ կատարելուց կամ համատեղ շահագործվող որոշ բազաներ օգտագործելուց հետո աջակցության ենթադրյալ բացակայության համար։ ԱՄՆ նախագահը մեղադրել է դաշինքին «թղթե վագր» լինելու մեջ և առաջարկել է, որ կարող է իր երկիրը ընդհանրապես դուրս բերել դաշինքից։
Չորեքշաբթի օրը՝ Սպիտակ տանը Ռուտտեի հետ հանդիպումից հետո, Թրամփը սոցիալական ցանցերում գրել է. «ՆԱՏՕ-Ն ԱՅՆՏԵՂ ՉԷՐ, ԵՐԲ ՄԵՆՔ ՆՐԱՆՑ ՊԵՏՔՆ ՈՒՆԵԻՆՔ, ԵՎ ՆՐԱՆՔ ԱՅՆՏԵՂ ՉԵՆ ԼԻՆԻ, ԵԹԵ ՄԵՆՔ ԴՈՒՐՍ ՆՐԱՆՑ ՊԵՏՔՆ ՈՒՆԵՆՔ»։
Ռուտտեն ընդունեց որոշ ուշացումներ։ «Ես զգացի նրա հիասթափությունը, որ նա կարծում էր, որ չափազանց շատ դաշնակիցներ բավականաչափ տեսանելի չեն», – ասաց նա։ Նա նշեց, որ եվրոպացիները նույնպես զարմացած էին, քանի որ «զարմանալիության տարրը պահպանելու համար նախագահ Թրամփը որոշեց չտեղեկացնել դաշնակիցներին Իրանի վրա հարձակման մասին»։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը կրկնեց, որ դաշինքը մտնում է «խորը փոփոխությունների շրջան», որտեղ Եվրոպան ստանձնում է «պաշտպանության պատասխանատվության ավելի մեծ և արդար բաժին», անցնելով «անառողջ համատեղ կախվածությունից դեպի գործընկերության վրա հիմնված տրանսատլանտյան դաշինք»։ Նա մատնանշեց կոնկրետ գործողություններ, այդ թվում՝ Մեծ Բրիտանիայի գլխավորած ջանքերը՝ Հորմուզի նեղուցում նավագնացության ուղիները պաշտպանելու համար, որպես «մտածողության փոփոխության ապացույց»։
Ռուտտեն նաև կտրուկ կոչ արեց Եվրոպայի պաշտպանական արդյունաբերությանը՝ ասելով. «Արտադրեք հիմա, արտադրեք ավելի արագ, կատարեք այդ լրացուցիչ տեղաշարժերը, մի խոսեք տասնամյա ծրագրերի մասին՝ փողը կա, գործեք հիմա»։
Ուկրաինայի վերաբերյալ Ռուտտեն գովաբանեց Թրամփի կողմից կարգավորման ջանքերը՝ հավելելով, որ ամերիկացի բանակցողները «բոլորը հասկանում են», որ խաղաղության բանակցություններում ներկայիս փակուղուց դուրս գալու բանալին այն է, որ Ուկրաինայի համար «ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունը չհանվի սեղանից» և որ տրամադրված անվտանգության երաշխիքները «այնքան ուժեղ են, որ նրանք գիտեն, որ Ռուսաստանը չի փորձի կրկին հարձակվել»։
Երբ նրան հարցրին իր այժմ արդեն հայտնի «հայրիկ» դիտողության մասին, նա ասաց, որ դա թարգմանության մեջ կորած գործ էր. «Մենք հունիսին Հաագայում նախագահի հետ մի տեսակ գագաթնաժողովից առաջ հանդիպում ունեցանք, և նա այդ օրը շատ զայրացած էր Իրանի և Իսրայելի վրա», – պատմեց Ռուտտեն: «Սա անցյալ տարվա հունիսին էր, և ես հոլանդերենից թարգմանեցի այն, ինչ մենք ասում էինք. «երբեմն հայրիկը պետք է զայրանա»: Ես նրան իմ հայրիկը չէի անվանում»։
«Բայց, իհարկե, հայրիկը նույնպես ունի հատուկ երանգ, և ես հիմա ստիպված եմ հավերժ ապրել դրա հետ: Ես տիրապետում եմ դրան: Թրամփը տիրապետում էր դրան, նա նույնիսկ մարզաշապիկ էր պատրաստել դրանից: Նա զվարճալի է, և այդ պատճառով մենք նրան սիրում ենք: Ի՞նչ կարող եմ ասել… Ես մայրենի լեզու չունեմ… ներողություն», – եզրափակեց նա:
Թրամփի հարձակումները ՆԱՏՕ-ի վրա վերակենդանացնում են «եվրոպական հենասյան» շուրջ բանավեճը. ի՞նչ է դա նշանակում
Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին հեռանում է Թրամփից՝ փորձելով վերականգնել իր վարչապետական պաշտոնը
Օրբանի մրցակիցը դժվարին պայքարի առաջ է կանգնած ԵՄ 17 միլիարդ եվրոյի ապասառեցման համար