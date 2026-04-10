Թրամփի հարձակումները ՆԱՏՕ-ի վրա վերակենդանացնում են «եվրոպական հենասյան» շուրջ բանավեճը. ի՞նչ է դա նշանակում

Վաշինգտոնը կոչ է անում Եվրոպային ավելին անել, բայց խառը ազդանշաններ է ուղարկում:
Դոնալդ Թրամփի կողմից ՆԱՏՕ-ի և դաշնակիցների քննադատությունը արագացնում է դաշինքի շրջանակներում «եվրոպական հենասյան» մասին քննարկումները՝ ավելի քան 30 տարվա վաղեմության հայեցակարգ, որը դեռևս անորոշ է։
Մեկուկես տարի առաջ նախագահական պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր Թրամփը բազմիցս փորձարկել է դաշինքը՝ պնդելով պաշտպանության ծախսերի ավելացման, Գրենլանդիայի նկատմամբ ԱՄՆ վերահսկողության փոփոխության և դաշնակիցներին քննադատելու համար՝ Իրանի հետ հակամարտության ընթացքում Հորմուզի նեղուցի վերաբացմանը չօգնելու համար։
«ՆԱՏՕ-Ն ԱՅՆՏԵՂ ՉԷՐ, ԵՐԲ ՄԵՆՔ ՆՐԱՆՑ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՒՆԵՑԻՆՔ», – չորեքշաբթի օրը գրել է Թրամփը սոցիալական ցանցերում, այն բանից հետո, երբ դաշինքի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն մեկնեց Վաշինգտոն՝ լարվածությունը մեղմելու համար։
Նրա դիտողությունները և ազդանշանները, որ ԱՄՆ-ն կարող է Եվրոպայի պաշտպանությունը թերագնահատել, վերակենդանացրել են ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում եվրոպական դերի կամ եվրոպական հենասյան ավելի ուժեղացման կոչերը։
Առաջին անգամ 1962 թվականին Ջոն Ֆ. Քենեդիին վերագրվող գաղափարը հետագայում հայտնվեց ՆԱՏՕ-ի 1991 թվականի ռազմավարական հայեցակարգում, որը կոչ էր անում եվրոպացի անդամներին ավելի մեծ պատասխանատվություն ստանձնել պաշտպանության համար: Տասնամյակներ անց այն մնում է բաց մեկնաբանության համար։
Եվրոպական կարողություններ
Օրինակ՝ Ֆրանսիան իր 2025 թվականի ռազմավարական վերանայման մեջ այն սահմանում է որպես եվրոպացիներ, որոնք ունեն իրենց պարտավորությունները կատարելու կարողություններ, միաժամանակ կարողանալով «միասին գործել անկախ» իրենց սեփական պաշտպանության համար։
ԱՄՆ-ի համար դա նշանակում էր, որ Եվրոպան ավելի շատ կարողություններ է ներդնում ՆԱՏՕ-ի ընդհանուր պաշտպանության մեջ, մինչդեռ Վաշինգտոնը պահպանում է վերահսկողությունը ղեկավարության, ռազմական պլանավորման և միջուկային զսպման նկատմամբ, ասաց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի նախկին տեղակալի օգնական Ջեյմի Շիան։
Եվրոպական հենասյունը «կարելի է դիտարկել որպես եվրոպացիների կողմից կարողությունների նպատակների կատարում», ասաց Եվրոպական քաղաքականության կենտրոնի պաշտպանության և անվտանգության քաղաքականության վերլուծաբան Ջուրայ Մաջինը: Եվրոպացիները դեռևս մեծապես կախված են ԱՄՆ ակտիվներից հեռահար բալիստիկ հրթիռների, ինչպես նաև տիեզերական թիրախավորման և հետախուզության համար։
ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները անցյալ տարվա հունիսին համաձայնեցին իրենց ՀՆԱ-ի 5%-ը հատկացնել պաշտպանությանը մինչև 2035 թվականը, այն բանից հետո, երբ Թրամփը քննադատեց եվրոպացիներին բավարար ծախսեր չանելու և Վաշինգտոնից չափազանց շատ կախված լինելու համար: Այդ ժամանակ ԱՄՆ-ն դեռևս մատակարարում էր ՆԱՏՕ-ի բոլոր հնարավորությունների ավելի քան 40%-ը։
Այդ ժամանակվանից ի վեր ԵՄ-ն, որին անդամակցում են նաև ՆԱՏՕ-ի 23 դաշնակիցներ, համաձայնել է խախտել ֆինանսական կանոնները և գումար հայթայթել շուկաներից՝ ինը պաշտպանական կարողությունների ոլորտներում բացերը լրացնելու համար, որոնք ներառում են անօդաչու թռչող սարքեր, զինամթերք, ինչպես նաև ծովային և կիբերհարձակումներ: Այս բացերի վրա աշխատանքը աջակցում է ՆԱՏՕ-ի կարողությունների նպատակներին և, հետևաբար, լրացնում է դաշինքի աշխատանքը, Euractiv-ին հայտնել է Սլովենիայի պաշտպանության նախարարությունը։
Սակայն ԱՄՆ արձագանքը խառը է եղել: Ամերիկացիները խնդրում են եվրոպացիներին հոգ տանել իրենց անվտանգության մասին, ինչը պահանջում է Եվրոպայի ներքին արտադրական հզորությունների բարելավում: Սակայն Վաշինգտոնը շարունակում է կոչ անել ԵՄ երկրներին ձեռք բերել ամերիկյան սարքավորումներ, ինչը, ըստ էության, զրկում է եվրոպացի արտադրողներին հնարավոր պատվերներից և եկամուտներից։
«ԱՄՆ-ն չի կարող երկու կողմն էլ ունենալ», – ասաց Շիան: «Ի՞նչ կլիներ, եթե ԱՄՆ-ն չեղարկեր Եվրոպայի հետ իր բոլոր Patriot պայմանագրերը, քանի որ իրեն անհրաժեշտ են այդ օդային պաշտպանության հնարավորությունները Մերձավոր Արևելքում»։
Եվրոպական որոշումների կայացում
Մեկ այլ խնդրահարույց հարց է որոշումների կայացումը։
ՆԱՏՕ-ն հիմնադրվել է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո՝ այն ենթադրությամբ, որ ԱՄՆ ռազմական ներկայությունը կկանխի ագրեսիան։ Որոշումները կայացվում են Հյուսիսատլանտյան խորհրդում կոնսենսուսով, մինչդեռ ԱՄՆ պաշտոնյան ծառայում է որպես Եվրոպայում դաշնակից ուժերի գերագույն հրամանատար (SACEUR)՝ վերահսկելով պաշտպանական ծրագրերը։
«ՆԱՏՕ-ի ամբողջ իմաստն այն է, որ ամերիկացիները կարողանան կռվել Եվրոպայում ամերիկյան ղեկավարության ներքո», – նշել է Մաջինը։
Սակայն Թրամփի քննադատությունը որոշ դաշնակիցների դրդել է կոչ անել ավելի մեծ անկախության։ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարությունը անցյալ շաբաթ ՆԱՏՕ-ի եվրոպական հենասյան մասին հարցնելուց հետո ասել է, որ եվրոպացիները «պետք է կարողանան կայացնել սեփական որոշումներ»։
Հարվարդի համալսարանի միջազգային անվտանգության ծրագրի գիտաշխատող Լեոնարդ Շուետի համար եվրոպական հենասյունը ենթադրում է «ՆԱՏՕ-ի հրամանատարական կառուցվածքի վերահավասարակշռում»՝ ավելի շատ եվրոպացիների ղեկավար պաշտոններում։ Սակայն դա չի նշանակում ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում ԱՄՆ-ից անկախ գործել, ինչը կնշանակեր դաշինքի կառուցվածքի փոփոխություն։
Վաշինգտոնը նույնպես խառը ազդանշաններ է ուղարկել, ՆԱՏՕ-ի դեսպան Մեթյու Ուիթաքերը ենթադրել է, որ Գերմանիան կարող է ստանձնել SACEUR-ի դերը։ Ակնկալվում է նաև, որ այն կհրաժարվի Նեապոլում և Նորֆոլքում ՆԱՏՕ-ի ուժերի հրամանատարությունից և փոխարենը կստանձնի Ծովային հրամանատարության (MARCOM) ղեկավարությունը, որը դաշինքի երեք հիմնական կարողություններից մեկն է։
Բացարձակ իմաստով, «եվրոպական հենասյունը կնշանակեր, որ եվրոպացիները կարող են ինչ-որ բան անել ոչ միայն այն դեպքում, երբ ԱՄՆ-ն չի ցանկանում ուժեր տրամադրել, այլև այն դեպքում, երբ ԱՄՆ-ն համաձայն չէ», – ասաց Մաջչինը։ Սակայն սա խիստ անհավանական է մնում SACEUR-ի ղեկավարի պաշտոնում ամերիկացի պաշտոնյայի ներկայությամբ։
Որոշ փորձագետներ ենթադրում են, որ եվրոպացի դաշնակիցները կարող են գործել դաշինքից դուրս՝ այսպես կոչված կամքի կոալիցիաներում, երբ ունենան անկախ գործելու հնարավորություններ։
«Եվրոպացիները ցանկանում են ճկուն լինել», – նշեց Շիան՝ հավելելով, որ նրանք կարող են մշակել պաշտպանական կառուցվածք, որը կարող է համագործակցել ԱՄՆ-ի հետ, բայց նաև անկախ գործել ՆԱՏՕ-ից դուրս, «եթե ԱՄՆ-ն օգտագործի ՆԱՏՕ-ի կոնսենսուսի կանոնը՝ եվրոպացիներին իրենց շահերից ելնելով գործելուց խոչընդոտելու համար»։
Օրինակ՝ Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Լեհաստանի և Իտալիայի պաշտպանության նախարարները արդեն հանդիպում են որոշակի ձևաչափով։
Հորմուզի նեղուցի շուրջ դաշնակիցների վրա Թրամփի բազմակի հարձակումները սրել են լարվածությունը, որը հազիվ էր մեղմացել ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Դանիայի արտասահմանյան տարածք հանդիսացող Գրենլանդիան գրավելու նրա սպառնալիքից հետո։ ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ նրա քննադատությունը կրկին մեծ նշանակություն կունենա դաշինքի հուլիսյան գագաթնաժողովի համար, որը սկզբնապես նախատեսված էր ծախսերի վրա կենտրոնանալու համար։
