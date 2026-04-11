Ապրիլի 12-ի աստղագուշակ․ Հավանական են անսպասելի իրադարձություններ, զարմանալի պատահարներ

ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Օրը հազիվ թե լուրջ խնդիրներ բերի, բայց առանց դժվարությունների և թյուրիմացությունների չի անցնի: Հատկապես բարդ կլինի առավոտը, երբ ստիպված եք լինելու միաժամանակ մի քանի առաջադրանք լուծել, գլուխ հանել դժվար ու խճճված մի բանից: Հիշեք, որ պարտադիր չէ ամեն ինչ ինքնուրույն անեք: Ձեզ լավ ճանաչող մարդիկ օգնության խնդրանքը չեն մերժի:
Ժամանակի ընթացքում դրական միտումների ազդեցությունը կուժեղանա: Օրվա երկրորդ կեսը հետաքրքիր հնարավորություններ կբացի: Որոշ Խոյեր իրենց տաղանդներին անսպասելի կիրառում կգտնեն: Այս հատվածը բարենպաստ կլինի նաև շփումների տեսանկյունից: Դուք հեշտությամբ լեզու կգտնեք նոր ու հին ծանոթների հետ:
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Օրն արժե սկսել նոր գործերից. դուք արագ կհասկանաք՝ ինչպես գլուխ հանել դրանցից ու անհրաժեշտ արդյունքին կհասնեք: Հավանական են հաճելի ծանոթություններ: Որոշ Ցուլեր կկարողանան շփվել և նույնիսկ ընկերանալ մարդկանց հետ, որոնց մասին նախկինում շատ են լսել:
Օրվա երկրորդ կեսին օգտակար կլինի վաղուց ծանոթ առաջադրանքներին ու առօրյա խնդիրների լուծմանը վերադառնալը: Ճանապարհին անհաղթահարելի արգելքներ չեն առաջանա, մանր-մունր խնդիրներից էլ գլուխ կհանեք: Մտերիմների հետ հարաբերություններում հավանական են դրական փոփոխություններ. դուք կսկսեք իրար ավելի լավ հասկանալ, կդադարեք վիճել դատարկ բաների պատճառով:
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ (Gemini, 22.V–21.VI)
Հոգսեր սովորականից շատ են լինելու: Այսօր պիտի զբաղվեք ոչ միայն սեփական գործերով, այլև օգնեք բարդ իրավիճակում հայտնված մարդկանց: Հնարավոր են թյուրիմացություններ աշխատավայրում, վեճեր կոլեգաների հետ: Դուք կաշխատեք իրավիճակը չբարդացնել ու անպայման կգտնեք սուր անկյունները հարթելու ձևը:
Ինտուիցիային այսօր արժե ուշադիր լսել. հենց նրա հուշումների շնորհիվ կհաջողվի ելք գտնել ոչ միանշանակ իրավիճակից: Բացի այդ, դրանք ձեզ կօգնեն գլուխ հանել սեփական զգացմունքներից ու հարթել հարաբերությունները մտերիմների հետ:
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Օրվա սկիզբը բավական անհանգիստ կանցնի: Շրջապատողների հետ լեզու գտնելը կդժվարանա: Կթվա, թե նրանք հատուկ են փորձում ձեր համբերությունը, աշխատում են հանել ձեզ հավասարակշռությունից: Պրովոկացիաներին մի տրվեք:
Օրվա երկրորդ կեսին ուրիշների արարքների դրդապատճառները ձեզ հասկանալի կդառնան, սեփական զգացմունքներից էլ գլուխ կհանեք: Այս հատվածը հարմար կլինի լուրջ զրույցների և կարևոր հարցերը քննարկելու համար: Բայց պարզապես հանգստանալու, հոգսերից շեղվելու հնարավորություն էլ կլինի: Ընկերները հետաքրքիր մի բան կառաջարկեն. մի մերժեք նրանց:
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Օրը դրամական մուտքեր, ձեզ համար կարևոր ֆինանսական հարցերի հաջող լուծում է խոստանում: Այն բարենպաստ կլինի նաև շփումների համար: Շրջապատողների հետ լեզու գտնելը սովորականից հեշտ կլինի: Դուք նոր համախոհներ կգտնեք, կկարողանաք պայմանավորվել նրանց հետ, ում հետ առաջ ամեն առիթով վիճում էիք: Նախկինում ձեր մրցակիցներին աջակցող մարդիկ կհասկանան, որ զուր են այդպես վարվել ու կուզենան ձեր կողմն անցնել:
Օրվա երկրորդ կեսը կառանձնանա բարենպաստ հուզական դաշտով: Տրամադրությունը կլավանա, դուք կաշխատեք աջակցել ու ոգևորել հուսահատված մարդկանց: Երեկոն հարմար կլինի ռոմանտիկ հանդիպման համար:
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Օրվա սկիզբը կուրախացնի հաճելի իրադարձություններով, հաջող զուգադիպություններով, լավ նորություններով: Շատ Կույսերի այցի կգա ոգեշնչվածությունը. նշանի ներկայացուցիչները կհասկանան, թե ինչի վրա կուզենային կենտրոնանալ: Հավանական են դրական փոփոխություններ գործնական հարաբերություններում: Շրջապատողներին դուր կգա սեփական ուժերի հանդեպ ձեր վստահությունը:
Ավելի ուշ անհանգիստ շրջան կգա: Կպարզվի, որ պետք է փոխել ծրագրերը, որոշ գործեր հետաձգել ու կենտրոնանալ այլ գործերի վրա: Չի բացառվում, որ ձեր օգնության կարիքը զգա մտերիմներից մեկը, իսկ ձեր սեփական հետաքրքրությունները երկրորդ պլան կանցնեն:
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Օրը լուրջ խնդիրներ ու անհաղթահարելի դժվարություններ չի բերի, բայց առանց ապրումների էլ չի անցնի: Հատկապես լարված կլինի նրա առաջին կեսը: Այդ հատվածում շատ Կշեռքների համար դժվար կլինի մտքերը հավաքելը: Նշանի ներկայացուցիչները ցավալի սխալներ կանեն, ինչ-որ բան նրանց աչքից կվրիպի: Սակայն մարդիկ, որոնց կարելի է օգնության հարցով դիմել, ձեր կողքին կլինեն:
Օրվա երկրորդ կեսին շատ բան լավ կստացվի: Այս շրջանը հարմար կլինի համարձակ ծրագրերը, անսովոր ստեղծագործ գաղափարներն իրագործելու համար: Այն շատ բարենպաստ կլինի շփումների համար: Դուք հեշտությամբ դուր կգաք նոր ծանոթներին ու արագ լեզու կգտնեք հների հետ:
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Օրը կուրախացնի: Հավանական են հաճելի անակնկալներ, լավ նորություններ, հաջող զուգադիպություններ: Ինտուիցիան կհուշի՝ ինչպես է պետք գործել օրվա բացած բոլոր հնարավորություններից ամբողջությամբ օգտվելու համար: Լսեք նրան:
Հին խնդիրները լուծելու, ավելի վաղ գործած սխալներն ուղղելու հնարավորություն կլինի: Այստեղ կօգնեն ձեզ լավ ճանաչող մարդիկ: Նոր ծանոթներն էլ ձեր նոր գաղափարների ու ծրագրերի հանդեպ անտարբեր չեն մնա: Օրվա երկրորդ կեսը հարմար կլինի տնային գործերի, մտերիմներին օգնելու, ընտանեկան խնդիրները լուծելու համար:
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Բազում լավ գաղափարներ կունենաք, ժամանակին ձեր կողքին կհայտնվեն մարդիկ, որոնց հետ կարող եք կիսվել դրանցով: Դուք աջակցություն կստանաք, որի հույսը նախկինում չունեիք: Չի բացառվում ձեր ծրագրերը դուր գան շատ ազդեցիկ մարդկանց, ինչն էլ ձեր առաջ համարյա անսահմանափակ հնարավորություններ կբացի:
Չնայած գործեր այսօր սովորականից շատ եք ունենալու, աշխատեք ժամանակ գտնել մտերիմների հետ շփվելու համար, ձեզ հեռու մի պահեք ընտանեկան հոգսերից: Երեկոյան սիրելիի հետ ձեր երկուսի համար կարևոր բաների մասին խոսելու հնարավորություն կունենաք:
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Լուրջ որոշումներ ընդունելու հարցում մի շտապեք. օրվա սկիզբը դրա համար հարմար չի լինի: Այս հատվածում դժվար կլինի առաջնահերթությունները որոշելը, հասկանալը, թե ինչն է իսկապես շտապ ու կարևոր, իսկ ինչը կարող է սպասել կամ պարզապես ուշադրության արժանի չէ: Ցավոք, շրջապատողների խորհուրդները ավելի շատ կշեղեն, քան կօգնեն:
Օրվա երկրորդ կեսը ավելի բարենպաստ կլինի: Այն հարմար կլինի նոր նախաձեռնությունների համար: Դուք հրաշալի գլուխ կհանեք ոչ ստանդարտ առաջադրանքներից, հնարամիտ կլինեք, ինչն էլ շատերի վրա տպավորություն կթողնի: Մարդիկ, որոնք նախկինում ձեզ չէին նկատում, կուզենան մոտիկից ծանոթանալ ու ընկերանալ:
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Շփումների տեսանկյունից ամենահասարակ օրը չի լինելու: Շրջապատողները ձեզ ամեն անգամ ճիշտ չեն հասկանա, հնարավոր են վեճեր ու թյուրիմացություններ, փոխադարձ դժգոհություններ: Տարաձայնություններ հատկապես շատ կլինեն աշխատավայրում: Ձեր առաջարկներն անմիջապես աջակցություն չեն ստանա, իսկ եթե նոր բան ստանձնեք, հազիվ թե ինչ-որ մեկն օգնություն առաջարկի:
Բայց այդ ամենը ձեզ չի խանգարի կյանքի կոչել մտածածը, հաջողությամբ ավարտել սկսածը, լուծել բարդ հարցերը: Դուք համառ կլինեք ու դրա շնորհիվ հրաշալի արդյունքների կհասնեք: Օրվա երկրորդ կեսը հաճելի հանդիպումներ ու հետաքրքիր ծանոթություններ է խոստանում:
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Օրը հաջողություններ է խոստանում աշխատանքի և ուսման մեջ: Մանրուքները նկատելու, կարևորը որոշելու ձեր ունակությունը շատ պետք կգան: Դրա շնորհիվ դուք լուրջ սխալներ չեք անի, ոչինչ չեք մոռանա և իրար չեք խառնի: Օգտակար կլինի նաև ձեզանից տարբերվող մարդկանց հետ ընդհանուր լեզու գտնելու ունակությունը:
Հավանական են անսպասելի իրադարձություններ, զարմանալի պատահարներ: Դրանք կարող են ազդել ձեր ծրագրերի վրա, բայց դուք նույնիսկ ուրախ կլինեք որոշ գործեր հետաձգելու և այլ գործերի վրա կենտրոնանալու համար: Օրվա երկրորդ կեսին աստղերը շատ բարյացակամ կլինեն սիրահարված Ձկների հանդեպ, նրանց կուրախացնեն հաճելի անակնկալներով:
