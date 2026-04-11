Իրանի դեսպանը կանչվել է Թուրքիայի ԱԳՆ

Անկարայում Իրանի դեսպան Մոհամմադ Հասան Հաբիբուլլազադեն կանչվել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարություն՝ երկրի օդային տարածքում տեղի ունեցած հերթական միջադեպի կապակցությամբ։
Այս մասին հաղորդել է NTV հեռուստաալիքը՝ հղում անելով գերատեսչության աղբյուրին։
Նշվում է, որ դիվանագետին է փոխանցվել Անկարայի մտահոգությունը՝ Թուրքիայի ուղղությամբ ևս մեկ բալիստիկ հրթիռի արձակման կապակցությամբ, որը խոցվել է երկրի օդային տարածքում։
