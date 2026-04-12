Ավտովթար Սևան – Ճամբարակ ճանապարհին․ կան տուժածներ. Լուսանկար

Ապրիլի 12-ին, ժամը 12:55-ին Գեղարքունիքի մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Սևան-Ճամբարակ ավտոճանապարհին տեղի է ունեցել ՃՏՊ․ կան տուժածներ։
Դեպքի վայր է մեկնել ՆԳՆ ՓԾ մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ-փրկարարական ջոկատից մեկ մարտական հաշվարկ։
Պարզվել է, որ Սևան-Ճամբարակ ավտոճանապարհի 13-րդ կմ-ին բախվել են երկու «Mercedes-Benz» մակնիշի ավտոմեքենաներ։
Փրկարարները հոսանքազրկել են ավտոմեքենաները, փակել գազի բալոննների փականները և չորս տուժածի մոտեցրել շտապօգնության ավտոմեքենային․ վերջիններս հոսպիտալացվել են։
Բաց մի թողեք
