Արդյոք կառաջադրվի՞ 2028 թվականի նախագահական ընտրություններում

ԱՄՆ նախկին փոխնախագահ Քամալա Հարիսը հայտարարել է, որ չի բացառում, որ կմասնակցի 2028 թվականի նախագահական ընտրություններին։
«Դե գիտեք, կարող եմ։ Մտածում եմ այդ մասին»,- Նյու-Յորքում տեղի ունեցած միջոցառման ժամանակ, ի պատասխան իրեն ուղղված հարցին, թե արդյոք մտադիր է առաջադրվել 2028 թվականին, ասել է Հարիսը։
Նա նաեւ ընդգծել է իր ունեցած քաղաքական փորձառությունը, նկատելով նաեւ, որ հասկանում է, թե դա ինչ պաշտոն է եւ ինչ է պետք դրա համար։
Նշենք, որ Քամալա Հարիսն արդեն որոշակի քայլեր ձեռնարկել է, որոնք ստիպում են մտածել, ներառյալ նաեւ Դեմոկրատական կուսակցությանը, որ որոշել է առաջադրվել եւ սկսում է իր նախագահական պայքարի նախընտրական արշավը։
