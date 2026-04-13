Լոռի՞, թե՞ Արագածոտնի մարզ էին շտապում Գվարդիայի աշխատակիցները, որ վթարի ենթարկվեցին․ Լուսանկար

Ապրիլի 11-ի առավոտյան Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ Ուրախ ավտոբուսը կրկին պետք է մեկներ մարզ, այս անգամ` Լոռի:

Հրապարակ թերթը գրել է․ Ավտոբուսի մեկնելուց առաջ նույն երթուղիով Լոռի էր ուղեւորվել ոստիկանության գվարդիայի ավտոբուսը` մարզում Նիկոլ Փաշինյանի անվտանգ շարժն ապահովելու համար։ Հենց այդ ավտոբուսի մասնակցությամբ էլ տեղի է ունեցել ողբերգական ավտովթար՝ մահվան ելքով, բազմաթիվ վիրավորներով։

Քննչական կոմիտեն հայտարարել էր՝ Գվարդիայի ավտոբուսը մեկնելիս է եղել Լոռու մարզ՝ ծառայություն իրականացնելու: 2 օր առաջ Գվարդայի պետ Հայկ Բաբայանը մեր հարցին ի պատասխան ասել էր՝ ավտոբուսը մեկնելիս է եղել Արագածոտնի մարզ։

Հիմա Լոռի՞, թե՞ Արագածոտնի մարզ էին շտապում Գվարդիայի աշխատակիցները:

Տեղեկացանք, որ ավտոբուսը Ապարանում մի խմբի պետք է իջեցներ, մյուսները պետք է շարունակեին ճանապարհը` հասնեին Լոռի։

ՆԳՆ-ից մեզ փոխանցում են․ «ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության գվարդիայի ծառայողները նշված տրանսպորտային միջոցով ուղևորվել են Լոռու և Արագածոտնի մարզեր՝ ծառայություն իրականացնելու»։

Ոստիկանները գնում էին Ապարան, ապա` Լոռի

