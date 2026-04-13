13/04/2026

EU – Armenia

Ֆոն դեր Լեյենը ողջունել է ընդդիմության հաղթանակը Հունգարիայի ընտրություններում

infomitk@gmail.com 13/04/2026 1 min read

Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը ողջունել է հունգարական ընդդիմադիր «Տիսա» կուսակցության հաղթանակը կիրակի օրը՝ ապրիլի 12-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում։

Այս մասին նա գրել է «X» հարթակում:

«Հունգարիան ընտրել է Եվրոպան։ Եվրոպան միշտ ընտրել է Հունգարիան։ Երկիրը վերականգնում է իր եվրոպական ուղին։ Միությունն ավելի ու ավելի ուժեղ է դառնում»,- նշել է ֆոն դեր Լեյենը։

Ինչպես հայտնել էինք, Հունգարիայի ազգային ընտրական բյուրոյի վերջին տվյալների համաձայն՝ քվեաթերթիկների 98.9 տոկոսի հաշվարկից հետո ընդդիմադիր «Տիսա» կուսակցությունը հաղթել է՝ վաստակելով խորհրդարանի 199 տեղերից 138-ը:

Իշխող վարչապետ Վիկտոր Օրբանի գլխավորած «Ֆիդես» Քրիստոնեա-դեմոկրատական ժողովրդական կուսակցության դաշինքը նույնպես անցել է խորհրդարան՝ հավաքելով ավելի քիչ ձայն:

Բաց մի թողեք

1 min read

13/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

13/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

13/04/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

13/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

13/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

13/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

13/04/2026 infomitk@gmail.com