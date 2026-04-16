Իրանից Հայաստանի տարածքով տարհանվել է «Բուշեր» ատոմակայանի աշխատակիցների հերթական խումբը` ՌԴ–ի 94 քաղաքացի։
Հատուկ չվերթով Երևանից Մոսկվա մեկնած ՌԴ քաղաքացիների հետ միասին եղել են նաև Բելառուսի քաղաքացիներ:
ՀՀ–ում ՌԴ դեսպանատունը շնորհակալություն է հայտնել ՀՀ իշխանություններին՝ «Ռոսատոմի» աշխատակիցների հարմարավետ տարանցման կազմակերպման հարցում ցուցաբերած պատասխանատվության և աջակցության համար:
