Մենք պատրաստ ենք Իրանի հետ ռшզմական գործողությունների հնարավոր վերսկսմանը․ Նեթանյահու

infomitk@gmail.com 16/04/2026

Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ երկիրը պատրաստ է Իրանի հետ ռազմական գործողությունների հնարավոր վերսկսմանը, միաժամանակ շարունակելով «Հեզբոլլահի» դեմ գործողությունը և նոր բանակցություններ վարելով Լիբանանի հետ։

«Մեր ամերիկացի դաշնակիցները անընդհատ տեղեկացնում են մեզ Իրանի հետ իրենց կապերի մասին։ Մեր և Միացյալ Նահանգների նպատակները համընկնում են. մենք ցանկանում ենք տեսնել հարստացված ուրանի դուրսբերումը Իրանից և նրա ներքին հարստացման հնարավորությունների վերացումը։ Եվ, իհարկե, մենք ցանկանում ենք տեսնել նեղուցների բացումը»,-ասել է Նեթանյահուն տեսաուղերձում։

«Դեռ վաղ է ասել, թե ինչպես կավարտվի սա կամ նույնիսկ ինչպես կզարգանա։ Հաշվի առնելով պատերազմի վերսկսման հնարավորությունը, մենք պատրաստ ենք ցանկացած սցենարի», – ընդգծել է վարչապետը։

Նա նշել է, որ «Հեզբոլլահի» դեմ մարտերին զուգահեռ Իսրայելը բանակցություններ է վարում Լիբանանի հետ․ «Այս բանակցությունները տեղի են ունենում հիմա, քանի որ մենք շատ ուժեղ ենք, և երկրները դիմում են մեզ, ոչ միայն Լիբանանը»,-ասել է Նեթանյահուն։

Նա նշել է բանակցությունների երկու հիմնական նպատակ՝ «Հեզբոլլահին» սահմանից հետ մղելը և կայուն խաղաղության հասնելը՝ «խաղաղություն ուժի միջոցով»։

