Վաղարշյան փողոցում երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի

Հետիոտնի անվտանգ տեղաշարժը ապահովելու, ինչպես նաև տրանսպորտային հոսքերի անցանելիությունն ավելացնելու նպատակով ապրիլի 17-ից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի Վաղարշյան փողոցում:
«Վաղարշյան 14/1 հասցեին հարակից Վաղարշյան փողոցը հատող հետիոտնային անցումը կապամոնտաժվի:
Հետիոտներին հորդորում ենք օգտվել Վաղարշյան և Հր. Քոչար փողոցների կամ Վաղարշյան և Ավետ Ավետիսյան փողոցների խաչմերուկներում առկա կարգավորվող հետիոտնային անցումներից, որոնք հեռու են նշված հատվածից մոտ 100 մ»,- նշվում է հաղորդագրության մեջ։
Բաց մի թողեք
