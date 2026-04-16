Օրինականության քերթողահոր ասպատակությունները

Ժողովրդավարության, օրինականության ինքնահռչակ քերթողահայր Նիկոլ Փաշինյանը երեկ խորհրդարանում հերթական անգամ օրենք խախտեց՝ այն ստորադասելով նախընտրական քարոզչության իր փիառին։
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ ԱԺ խոսնակ Ալեն Սիմոնյանի նախագահությամբ Փաշինյանը թիվ մեկ օրենսդիր ամբիոնից գերազանցեց ԱԺ կանոնակարգ օրենքով հատկացված ժամանակը, որը սահմանված է կառավարության ծրագրի կատարողականի զեկույցը ներկայացնելու համար։
ԱԺ կանոնակարգ օրենքի 127-րդ հոդվածով այդ զեկույցի համար հատկացված է մեկ ժամ, Փաշինյանը դա գերազանցեց եւս կես ժամով: Ավելին, նա նաեւ ընդմիջման համար հատկացված 30 րոպեն օգտագործեց իր նախընտրական ելույթի համար՝ արհամարհելով խորհրդարանի դերն ու կարգավիճակը։
Իսկ կոճակ սեղմող ուսապարկերից որեւէ մեկը չհանդգնեց ըմբոստանալ եւ շեֆին բերել օրինականության դաշտ, ճիշտ հակառակը՝ քծնական ժպիտով փորձում էին ցույց տալ, թե ինչքան են կարեւորում Փաշինյանի ելույթը։
