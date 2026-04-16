Քաղաքացիական պաշտպանության նախարար Կարլ-Օսկար Բոհլինը հայտարարել է, որ գործողության նպատակն էր խափանել ջեռուցման մատակարարման օբյեկտի գործունեությունը։
Շվեդիան կանխել է ջերմաէլեկտրակայանի վրա ռուսամետ կիբերհարձակումը 2025 թվականի կեսերին, չորեքշաբթի օրը հայտարարել է կառավարությունը՝ նշելով, որ դրա հետևում կանգնած խումբը կապված է եղել ռուսական հետախուզության հետ։
Քաղաքացիական պաշտպանության նախարար Կարլ-Օսկար Բոհլինը հայտարարել է, որ լուրջ հետևանքներ չեն եղել։
«Շվեդիայի անվտանգության ծառայությունը զբաղվել է գործով և կարողացել է նույնականացնել դրա հետևում կանգնած գործողին, որը կապեր ունի ռուսական հետախուզության և անվտանգության ծառայությունների հետ», – լրագրողներին ասել է Բոհլինը։
Բոհլինը AFP լրատվական գործակալությանը հայտնել է, որ հարձակումը ձախողվել է, «քանի որ գործող անվտանգության համակարգերը գործել են»։
Մանրամասների մեջ չմտնելով՝ նա ասել է, որ գործողության նպատակն էր խափանել ջեռուցման մատակարարման օբյեկտի գործունեությունը։
Նախարարը հավելել է, որ հարձակումը «ցույց է տալիս, որ մենք գործ ունենք հակառակորդի հետ, որը չի տատանվում ստեղծել ֆիզիկական խափանումներ, որոնք կարելի է համեմատել մեր ֆիզիկական ենթակառուցվածքների դիվերսիայի հետ»։
Նա ասաց, որ գործարանը գտնվում էր Շվեդիայի արևմուտքում։
Բոհլինն ասաց, որ շվեդական շահերի դեմ կիբերսպառնալիքները աճել են 2022 թվականի փետրվարին Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժումից հետո, քանի որ Մոսկվան թիրախավորել է Ուկրաինային աջակցող երկրներին։
«Սա վկայում է Ռուսաստանի կողմից փոփոխված, ավելի ռիսկային և ավելի անզգույշ վարքագծի մասին, որը կարող է հանգեցնել հասարակության վրա պոտենցիալ շատ վնասակար հետևանքների», – ասաց նա՝ հավելելով, որ Շվեդիայի կառավարությունը «շատ լուրջ է վերաբերվում զարգացմանը»։
«Մեր աջակցությունը Ուկրաինային մնում է անսասան», – ընդգծեց նա։
Ավելի բարդ
Բոհլինը նաև ասաց, որ հարձակվողները այլևս չեն ապավինում միայն ուղղակի ծառայության մերժման (DDoS) հարձակումներին, որոնք գերբեռնում են համակարգերը՝ ուղարկելով մեծ քանակությամբ երթևեկություն ՏՏ համակարգերի դեմ, այլ այժմ թիրախավորում են նաև այսպես կոչված գործառնական տեխնոլոգիաները (OT), որոնք վերահսկում են ենթակառուցվածքը։
«Այսինքն՝ կառավարման համակարգեր, որոնք հաճախ վերահսկում են տարբեր գործողությունների ֆիզիկական գործառույթները և փորձում են ոչնչացնել, վտանգել կամ խափանել դրանք», – AFP-ին ասաց Բոհլինը։
KTH թագավորական տեխնոլոգիական ինստիտուտի պրոֆեսոր Պոնտուս Ջոնսոնը բացատրեց, որ չնայած DDoS հարձակումները համեմատաբար պարզ հարձակումներ էին, OT համակարգերի վրա հարձակումը պահանջում էր ավելի բարձր մակարդակի բարդություն։
«Դուք ոչ միայն երթևեկություն եք ուղարկում նրանց ուղղությամբ, այլև փորձում եք գտնել խոցելիություններ՝ համակարգեր մուտք գործելու համար, որպեսզի հետո կարողանաք ազդել դրանց վրա», – ասաց Ջոնսոնը։
«Դա պահանջում է շատ ավելի գրագետ հարձակվող», – ասաց նա և հավելեց, որ արհեստական բանականության օգտագործման աճը նաև այս տեսակի հարձակումները հեշտացրել է հաքերների համար։
Ջոնսոնը նաև ասաց, որ OT համակարգերի թիրախավորումը նույնպես ավելի լուրջ է, քանի որ, ի տարբերություն, օրինակ, կայքի թիրախավորման, այս համակարգերը իրականում վերահսկում են «ֆիզիկական աշխարհում» ամեն ինչ։
Սա բացում է դուռը այնպիսի բաների հնարավոր խափանումների համար, ինչպիսիք են էլեկտրաէներգիայի ցանցը կամ երկաթուղիները, բացատրեց նա։
Բոհլինն ասաց, որ կարևոր է, որ Շվեդիան հրապարակի իր առջև ծառացած սպառնալիքները՝ ազդանշան ուղարկելու «սպառնալիք ներկայացնողներին և նրանց տեղեկացնելու, որ մենք տեսնում ենք, թե ինչ եք անում»։
«Մենք դա անում ենք նաև հասարակության մեջ իրազեկվածությունը անընդհատ բարձրացնելու, մեր կիբերանվտանգությունը և կոլեկտիվ դիմադրողականությունը զարգացնելու և մեր դաշնակիցների և գործընկերների հետ համերաշխություն ցուցաբերելու համար»։
Բաց մի թողեք
Եվրոպական խորհրդարանը առաջարկում է ԵՄ երկարաժամկետ բյուջեի 10%-ով ավելացում
Nutella-ի արտադրողը հայտնվել է ԵՄ հակամենաշնորհային սկանդալի կենտրոնում
Իրանից Հայաստանի տարածքով տարհանվել է «Բուշեր» ատոմակայանի աշխատակիցների հերթական խումբը