Ուկրաինան և Իտալիան խոստանում են համատեղ աշխատել պաշտպանության և անօդաչու թռչող սարքերի արտադրությունը խթանելու համար

Զելենսկին ճնշում է գործադրում եվրոպական երկրների վրա՝ միանալու անցյալ տարի մեկնարկած PURL ծրագրին, որը թույլ է տալիս Ուկրաինային ստանալ եվրոպական երկրների կողմից ֆինանսավորվող ամերիկյան սարքավորումներ։
Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին չորեքշաբթի օրը Հռոմում կայացած բանակցություններից հետո հայտարարեցին, որ համատեղ կաշխատեն պաշտպանության ոլորտում համագործակցությունը, այդ թվում՝ անօդաչու թռչող սարքերի արտադրության ոլորտում, խթանելու համար։
Այնուամենայնիվ, կոնկրետ մանրամասներ չեն հայտարարվել, Զելենսկին ասել է, որ երկու երկրների թիմերը կաշխատեն մանրամասների վրա։
«Այսօր մենք մանրամասն քննարկել ենք, թե ինչպես ամրապնդել մեր համագործակցությունը պաշտպանության ոլորտում», – լրագրողներին ասել է Մելոնին։
«Մասնավորապես Իտալիան շատ հետաքրքրված է համատեղ արտադրության զարգացմամբ, հատկապես անօդաչու թռչող սարքերի ոլորտում, մի ոլորտում, որտեղ մենք շատ լավ գիտենք, որ Ուկրաինան վերջին տարիներին դարձել է առաջատար երկիր»։
Զելենսկին երեքշաբթի օրը այցելել էր Բեռլին, որտեղ նա և Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հայտարարել էին պաշտպանության և անօդաչու թռչող սարքերի վրա կենտրոնացած ռազմավարական գործընկերության մասին։
Իրանական պատերազմը Կիևին հնարավորություն տվեց ցուցադրել Ռուսաստանի հետ չորս տարուց ավելի պատերազմի ընթացքում զարգացած անօդաչու թռչող սարքերի ոլորտում իր փորձը, որի շրջանակներում Զելենսկին ուղարկեց մասնագետներ և այցելեց այն երկրներ, որոնք թիրախավորվել էին Ռուսաստանի դաշնակից Իրանի կողմից հարձակումների թիրախում։
«Ուկրաինան մշակել է անվտանգության համաձայնագրի հատուկ ձևաչափ, որը մենք անվանում ենք Անօդաչու թռչող սարքերի գործարքի ձևաչափ», – չորեքշաբթի օրը ասաց Զելենսկին։
«Մեր փորձը, ռազմական փորձը և մեր պաշտպանական կարողությունները անօդաչու թռչող սարքերի, հրթիռների, էլեկտրոնային պատերազմի և տվյալների փոխանակման ոլորտներում. մենք առաջարկում ենք այս ամենը համատեղել մեր գործընկերների կարողությունների հետ, որպեսզի մենք աջակցենք միմյանց», – բացատրեց նա իտալացի թարգմանչի միջոցով։
Չորեքշաբթի օրը ավելի վաղ նա հայտարարել էր, որ օդային պաշտպանության ոլորտում համագործակցությունը Ուկրաինայի գլխավոր դիվանագիտական առաջնահերթությունն է, այն բանից մեկ օր անց, երբ տարածաշրջանային իշխանությունները հայտարարեցին, որ Ուկրաինայում ռուսական հարվածների հետևանքով զոհվել է յոթ մարդ, այդ թվում՝ մեկ երեխա։
«Մեզ ամեն օր անհրաժեշտ են օդային պաշտպանության հրթիռներ, ամեն օր ռուսները շարունակում են հարվածներ հասցնել մեր քաղաքներին», – գրել է նա X-ում գրառման մեջ։
Զելենսկին երեքշաբթի օրը այցելել է նաև Նորվեգիա, և վարչապետ Յոնաս Գահր Ստյորեի հետ բանակցություններից հետո երկու կողմերն էլ համաձայնել են ամրապնդել պաշտպանության և անվտանգության համագործակցությունը։
Իրանի պատերազմին միանալու Իտալիայի չցանկանալու պատճառով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփից ջախջախիչ քննադատություն ստանալուց մեկ օր անց Մելոնին կրկնել է ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի համար Ուկրաինայի հարցում համատեղ աշխատելու անհրաժեշտությունը։
«Բաժանված Արևմուտքը և պառակտված Եվրոպան միակ իրական նվերն են, որը մենք կարող ենք տալ Մոսկվային», – ասել է նա։
Մելոնին Վաշինգտոնի ամենամոտ դաշնակիցներից մեկն է Եվրոպայում և Թրամփի հետ առաջ է մղել Կիևի գործը։
Սակայն իտալական Corriere della Sera օրաթերթին «Ես ցնցված եմ նրանից» ասելուց մեկ օր անց Թրամփը շարունակեց իր քննադատությունը չորեքշաբթի օրը՝ Fox News-ին ասելով. «Մենք այլևս նույն հարաբերությունները չունենք»։
Իտալիան մերժել է մարտական առաքելություններին մասնակցող որոշ ամերիկյան ինքնաթիռների թույլտվությունը վայրէջք կատարել Սիցիլիայի Սիգոնելլա քաղաքում։
Զելենսկին ճնշում է գործադրում եվրոպական երկրների վրա՝ միանալու անցյալ տարի մեկնարկած PURL ծրագրին, որը թույլ է տալիս Ուկրաինային ստանալ եվրոպական երկրների կողմից ֆինանսավորվող ամերիկյան սարքավորումներ։
Իտալիան զենք է ուղարկել, այդ թվում՝ ֆրանս-իտալական SAMP/T հակաօդային պաշտպանության համակարգը, բայց մինչ օրս չի միացել PURL-ին։
Բաց մի թողեք
Կործանիչ օդաչու Ռումեն Ռադևը փորձում է դուրս գալ Բուլղարիայի քաղաքական փակուղուց
Վիկտոր Օրբանը բաց կթողնի իր վերջին ԵՄ գագաթնաժողովը՝ ընտրություններում ջախջախիչ պարտությունից հետո
Պետեր Մագյարը հայտարարում է, որ նոր կառավարությունը կարող է իշխանության գալ մայիսի սկզբին