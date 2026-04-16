Վիկտոր Օրբանը բաց կթողնի իր վերջին ԵՄ գագաթնաժողովը՝ ընտրություններում ջախջախիչ պարտությունից հետո

Բրյուսելում ավանդույթի համաձայն՝ հեռացող առաջնորդներին իրենց գործընկերները հարգանքի տուրք են մատուցում և հրաժեշտի նշան են տալիս, երբ նրանք մասնակցում են իրենց վերջին գագաթնաժողովին։ Ոչ Օրբանի համար, քանի որ այժմ նա, ամենայն հավանականությամբ, բաց կթողնի հավաքը։
Ըստ մի քանի ԵՄ պաշտոնյաների, հեռացող Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը չի մասնակցի Եվրամիության առաջնորդների հաջորդ շաբաթ կայանալիք ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին։ Սա նրա վերջին գագաթնաժողովը կլիներ որպես Հունգարիայի վարչապետ, որը սովորաբար համարվում է հրաժեշտի արարողություն։
Կիրակի օրը կայացած խորհրդարանական ընտրություններում վճռական պարտություն կրած Օրբանը, սպասվում է, որ կմնա պաշտոնում մինչև մայիսին ընդդիմության առաջնորդ Պետեր Մագյարի պաշտոնը ստանձնելը, որը մեծ առավելությամբ հաղթանակ տարավ։
Պաշտոնյաները, որոնք ծանոթ են նախապատրաստական աշխատանքներին, Euronews-ին ասել են, որ այլևս չեն սպասում, որ Օրբանը կմասնակցի հավաքին, որը տեղի կունենա Նիկոսիայում, Կիպրոս։
Բրյուսելում ավանդույթի համաձայն՝ հեռացող առաջնորդներին իրենց գործընկերները հրաժեշտ են տալիս և հրաժեշտի նշան են տալիս, երբ նրանք մասնակցում են իրենց վերջին գագաթնաժողովին՝ որպես գնահատանքի ժեստ։
Միանգամից պարզ չէ, թե արդյոք Օրբանին կներկայացնի մեկ այլ առաջնորդ։ Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն, ով գաղափարական դաշնակից է, նախկինում փոխարինել է հունգարացուն։
Մինչև կիրակի օրը իր պարտությունը, Օրբանը, անկասկած, Եվրոպական խորհրդի ամենաերկար ծառայած անդամն էր՝ 2010 թվականին պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր մասնակցելով բազմաթիվ հանդիպումների։
Կիպրոսում կայացած հավաքը չմասնակցելու նրա որոշումը նշանակում է, որ նրա վերջին գագաթնաժողովը մարտ ամսին էր, որտեղ նա խստորեն քննադատվեց Ուկրաինայի համար 90 միլիարդ եվրո վարկի վետո դնելու համար։
Եվրոպական խորհրդի սովորաբար մեղմ վարվելակերպ ունեցող նախագահ Անտոնիո Կոստան քննադատեց Օրբանին դեկտեմբերին 27 առաջնորդների կողմից ձեռք բերված համաձայնագրից հետ կանգնելու «անընդունելի» որոշման համար։ Այդ ժամանակ Օրբանը բանակցեց համատեղ վարկից հրաժարվելու վերաբերյալ։
Նրա վետոն կապված էր «Դրուժբա» խողովակաշարով նավթի մատակարարման ընդհատման հետ։
«Առաջնորդները ելույթ ունեցան՝ դատապարտելու Վիկտոր Օրբանի վերաբերմունքը, հիշելու, որ գործարքը գործարք է, և բոլոր առաջնորդները պետք է հարգեն այդ խոսքը», – ասաց Կոստան՝ արտահայտելով հունգարացու գործողությունների վերաբերյալ ամիսներ շարունակ ունեցած հիասթափությունը։ «Ոչ ոք չի կարող շանտաժի ենթարկել Եվրոպական խորհրդին։ Ոչ ոք չի կարող շանտաժի ենթարկել Եվրոպական Միության ինստիտուտներին»։
Մագյարը կոչ է արել Օրբանին վերացնել վետոն՝ նախքան իր պաշտոնը թողնելը։
