Հունաստանի գյուղատնտեսության փոխնախարարը հրաժարական է տվել որակավորման վիճաբանության պատճառով

Լազարիդիսը հրաժարական է տվել ընդամենը երկու շաբաթ անց այն բանից հետո, երբ եվրոպական գյուղատնտեսական սուբսիդիաների ենթադրյալ յուրացման հետաքննությունը հանգեցրեց կաբինետի վերադասավորման:
Հունաստանի գյուղատնտեսության և սննդի փոխնախարար Մակարիոս Լազարիդիսը շաբաթ օրը հրաժարական է տվել՝ մեղադրվելով, որ նա որակավորված չէ և առաջադրվել է միայն իշխող պահպանողականների հետ սերտ կապերի շնորհիվ։
Լազարիդիսը հրաժարական է տվել ընդամենը երկու շաբաթ անց այն բանից հետո, երբ նշանակվել էր կաբինետի վերադասավորման ժամանակ, որը սկսվել էր եվրոպական գյուղատնտեսական սուբսիդիաների ենթադրյալ յուրացման հետաքննության պատճառով, որը մեծ վեճի պատճառ էր դարձել։
Վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսին, որը նույնպես «Նոր ժողովրդավարություն» (ՆԴ) կուսակցությունից է, ուղղված իր նամակում Լազարիդիսը նշել է, որ «ապրել է ազնվության և արժանապատվության կյանքով», որը չի ցանկանում, որ արատավորվի։
Նա հավելել է, որ «հիմնավորված փաստարկներով և քաղաքական արժանապատվությամբ հետ է մղել թունավոր ընդդիմության հարձակումները, որը հենվում է կեղծիքի և զրպարտության վրա այն հարցի շուրջ, որը, ավելին, մոտ 20 տարի առաջ է սկսվել»։
Ձախակողմյան ընդդիմությունը և լրատվամիջոցները վերջերս բացահայտեցին, որ 56-ամյա խորհրդարանի անդամ Լազարիդիսը 2007 թվականին օգտագործել է նաև իր «Նոր դեմոկրատական կուսակցության» կապերը՝ Կրթության նախարարությունում փորձագետի պաշտոն ստանալու համար՝ առանց համապատասխան համալսարանական որակավորում ունենալու։
«Որքա՞ն դեռ Միցոտակիսը կշարունակի օգտագործել իր անձնական կապերը», – վերջերս հարցրել է սոցիալիստական գլխավոր ընդդիմադիր կուսակցությունը՝ PASOK-ը։
Հրաժարականը վերջին հարվածն է Միցոտակիսի կառավարությանը, որը պաշտոնը ստանձնել է 2019 թվականին։
Երկու շաբաթ առաջ երեք կառավարության պաշտոնյաներ հրաժարական տվեցին, այդ թվում՝ գյուղատնտեսության նախարարը, այն բանից հետո, երբ Եվրոպական դատախազությունը (EPPO) պահանջեց չեղարկել խորհրդարանական անձեռնմխելիությունը՝ հույն գյուղացիներին տրամադրված եվրոպական գյուղատնտեսական սուբսիդիաների հետ կապված խարդախության հետաքննության ֆոնին։
Բաց մի թողեք
