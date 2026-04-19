19/04/2026

EU – Armenia

Բրյուսելի քաղաքապետը դատապարտում է «ահաբեկչությունը» Սեն-Ժիլում տեղի ունեցած պայթյունից հետո

Այս շաբաթ թաղամասում ավազակախմբերի միջև բռնության ալիք է սկսվել:

ԲՐՅՈՒՍԵԼ – Բրյուսելի Սեն-Ժիլ թաղամասի քաղաքապետը դատապարտել է «ահաբեկչությունը» գիշերը թաղամասում տեղի ունեցած ավազակախմբերի միջև պատերազմի հետ կապված պայթյունից հետո։

Բնակիչները ցնցվել են ուրբաթ օրը ժամը 00:15-ից կարճ ժամանակ անց շիշա բարում տեղի ունեցած պայթյունից, որը նաև կոտրել է դիմացի դպրոցի պատուհանները։ Պայթյունը պոկել է OKLM բարի դուռը Թեոդոր Վերհեգեն փողոցում, Բարիերի շրջանաձև խաչմերուկի մոտ։

Տուժածների մասին տեղեկություններ չկան, բայց պայթյունը անմիջապես տագնապ է առաջացրել, և տեղացիները լցրել են Facebook խմբերը՝ կիսվելու իրենց ցնցումով և վախով։

Սեն-Ժիլը նաև ԵՄ հաստատություններում աշխատող բազմաթիվ պետական ​​ծառայողների տունն է, և վերջին շաբաթվա ընթացքում այնտեղ թմրանյութերի հետ կապված բռնության կտրուկ աճ է գրանցվել։

«Սա, կարծես, հաստատում է այն տեսությունը, որ դրանք դիլերներ և ցանցեր են, որոնք վրեժ են լուծում միմյանցից», – ասել է տեղի քաղաքապետ Ժան Սպինետը շաբաթ օրը դեպքի վայրում ելույթ ունենալիս։ Նա դատապարտել է հանցավոր կազմակերպությունների միջև փոխադարձ հարձակումները, որոնք ձգտում են գերիշխել տեղական թմրավաճառության մեջ։

«Վախ տարածել տարածք գրավելու համար, սա կոչվում է ահաբեկչություն», – ասաց նա։ Ըստ Belga լրատվական գործակալության, քրեական հետաքննություն է ընթանում։

Շաբաթ օրը դեպքի վայրում գտնվող տեղացիները դժգոհություն հայտնեցին իշխանությունների նկատմամբ՝ ճգնաժամը վերահսկելու անկարողության համար։
Բոսնի փողոցը բազմիցս թիրախավորվել է, մասնավորապես՝ մեկ տուն բազմիցս հարձակման է ենթարկվել։ Չորեքշաբթի երեկոյան այդ փողոցում տեղի ունեցած ռմբակոծությունը վնասել է 10 մեքենա։ Նախորդ կիրակի օրը այնտեղ կրակոցներ են արձակվել, և, ըստ լուրերի, հավանաբար օգտագործվել է ավտոմատ զենք։

Ի դեպ, սա նույն փողոցն է, որտեղ մեկ շաբաթ առաջ նկարահանումներ էր անում Հոլիվուդյան աստղ Բրեդ Փիթը։

Եվ՛ Բոսնի փողոցը, և՛ Թեոդոր Վերհեգեն փողոցը գտնվում են Բեթլեեմ հրապարակի մոտ, որը Սեն-Ժիլում թմրանյութերի առևտրի հայտնի կենտրոն է։

Սպինետը այս շաբաթ հայտարարեց, որ կխնդրի ներքին գործերի նախարարության օգնությունը՝ բռնությունը ճնշելու համար։

