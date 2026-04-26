Երկու տարի է՝ Դեբեդ գետի կամուրջը անմխիթար վիճակում է. Տեսանյութ

ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը նշում է՝ ճանապարհաշինության մասին ամեն քայլափոխի բարձրաձայնող իշխանությունները երկու տարի է՝ Դեբեդ գետի՝ անմխիթար վիճակում կամուրջը չեն նորոգում.
«Դեբեդ գետի կամուրջը, որ տանում է դեպի Այրումի կայարան, անմխիթար վիճակում է:
Ճանապարհաշինությունից ամեն առիթով խոսել սիրող իշխանությունները ոչինչ չեն ձեռնարկում կամուրջը վերականգնելու ուղղությամբ:
Կամուրջն ամեն օր հատում են մարդատար մեքենաներ:
Այս ընթացքում կարող են վտանգվել մեր հայրենակիցների կյանքերը»,- նշում է Դանիելյանը։
