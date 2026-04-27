27/04/2026

EU – Armenia

ԱՍՀ նախարարության պարզաբանումը «Ձորակ» խնամքի կենտրոնում տեղի ունեցած մահվան դեպքերի վերաբերյալ

infomitk@gmail.com 27/04/2026 1 min read

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի մամուլի քարտուղար Նվեր Կոստայանյանը, ի պատասխան ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայությամբ գործող «Ձորակ» շուրջօրյա մասնագիտացված խնամքի կենտրոնում տեղի ունեցած մահվան դեպքերի վերաբերյալ շահարկումների՝ տեղեկացնում է, որ ապրիլի 16֊ին կենտրոնում գրանցված երկու մահվան դեպքերը պայմանավորված են եղել շահառուների առողջական խնդիրներով։

Նշվում է, որ սահմանված ընթացակարգի համաձայն՝ դեպքերի մասին իրավապահ մարմինները տեղեկացվել են։

«Գործընկեր լրատվամիջոցներին կոչ եմ անում զերծ մնալ դեպքի վերաբերյալ շահարկումներից, իսկ հարցերի դեպքում դիմել Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն»,- ասված է գրառման մեջ:

Հիշեցնենք՝ «Ձորակ» շուրջօրյա խնամքի կենտրոնում ժամերի տարբերությամբ 2 մահվան դեպք էր գրանցվել:

Բաց մի թողեք

1 min read

ԼՂ-ից տեղահանված Մովսեսյանների բազմանդամ ընտանիքը պետական ծրագրով սեփական տուն է գնել Հրազդանում. Տեսանյութ, Լուսանկար

27/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ձորակ» շուրջօրյա խնամքի կենտրոնում 2 դի է հայտնաբերվել

26/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երկու տարի է՝ Դեբեդ գետի կամուրջը անմխիթար վիճակում է. Տեսանյութ

26/04/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջերը ցանկանում են ավելի շատ պաշտպանական ծախսեր, պարզապես ոչ եվրոպական տեսակի

27/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աշխարհի ամենականաչ երկրները հորատման ծրագրեր են դիտարկում որպես Իրանի ճգնաժամի լուծում

27/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպե՞ս կարող է Եվրոպան խուսափել նոր էներգետիկ ճգնաժամից

27/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գերմանիան Ռուսաստանին կասկածում է քաղաքական գործիչներին թիրախավորող Signal ֆիշինգային հարձակումների մեջ

27/04/2026 infomitk@gmail.com