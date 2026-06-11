Ինչպես է ԱՄՆ դեսպանատան մեգա խնջույքը դարձել Բրյուսելի ամենաթեժ այցը

ԱՄՆ անկախության 250-ամյակը նշելու համար կազմակերպված զանգվածային երեկույթը մինչև 36 ժամով կփակի Բրյուսելի ամենահայտնի հանրային այգիներից մեկը, կփորձարկի քաղաքի անվտանգությունը մինչև իր սահմանները, կօգտագործի դեմքի ճանաչման տեխնոլոգիա և հնարավոր է՝ կվնասի թռչուններին։
Եվրոպայի և Դոնալդ Թրամփի Սպիտակ տան միջև առևտրային մաքսատուրքերի սահմանման, Գրենլանդիան բռնագրավելու սպառնալիքների և Իրանի դեմ պատերազմի պատճառով լարվածության ֆոնին հունիսի 28-ին կայանալիք ձեռնարկման մասշտաբները հսկայական են։ Մինչդեռ պաշտոնական հյուրերի ցուցակը կազմում է մոտ 5000, ուղարկվել է մոտ 8000 հրավեր, ասել է պլանավորմանը ծանոթ ԱՄՆ պաշտոնյան։ Պաշտոնյային թույլատրվել է անանուն մնալ՝ ազատ խոսելու համար, ինչպես նաև այս հոդվածում նշված մյուսներին։
Երեք ԱՄՆ պաշտոնյաներ անձնական կասկածներ են հայտնել այն մասին, թե արդյոք հնարավոր է իրականացնել նման լոգիստիկորեն հավակնոտ միջոցառում՝ Սենքվանտենեյր այգու հաղթական կամարների տակ և ԵՄ հիմնական ինստիտուտներից ընդամենը մի քար նետելու հեռավորության վրա։ Ավտոաշխարհ թանգարանի հիմնական փակ հատվածը կարող է տեղավորել մինչև 1500 մարդ։
Տոնակատարությունը նաև քննադատության ալիք է բարձրացրել՝ սկսած տեղական քաղաքական գործիչներից և Եվրախորհրդարանի անդամներից, որոնք կասկածի տակ են դրել ժամանակացույցը՝ Վաշինգտոնի և Բրյուսելի միջև լարված հարաբերությունների ֆոնին, մինչև շրջակա միջավայրի պաշտպանության ակտիվիստներ, որոնք մտահոգված են նախատեսված կեսժամյա հրավառության ազդեցությամբ այգու ջրվեժների վրա։
«Ես չեմ կարծում, որ ամառային երեկույթը կլուծի մեր լարվածությունը», – ասել է Սոցիալիստների և դեմոկրատների խմբակցության պատգամավոր Բրանդո Բենիֆեյը, որը Եվրախորհրդարանի ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունների պատվիրակության նախագահն է։
Նա ասել է, որ ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի միջև կան հստակ «տարբերություններ»՝ «Իրանի պատերազմից մինչև թվային կախվածություններ» և «Թրամփի կողմից Եվրոպայի վրա որոշակի հարձակումներ»։ Սակայն, հավելել է Բենիֆեյը, որը հրավիրված էր, բայց ասել էր, որ չի կարող մասնակցել, «վստահ եմ, որ դա լավ տոնակատարություն կլինի»։
«Կարևոր և զվարճալի»
Հյուրերի ցանկում են Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերը, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն, Եվրախորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մետսոլան և հազարավոր քաղաքական գործիչներ, դիվանագետներ, պաշտոնյաներ, զինվորականներ և նրանց ընտանիքները։
Սա «քաղաքի ամենացանկալի երեկույթն է», – ասել է հրավիրված հարավեվրոպական երկրի դեսպանը։ Բելգիայում ԱՄՆ դեսպան Բիլ Ուայթը, որը պատասխանատու է միջոցառման կազմակերպման համար, կանխատեսել է, որ այն «կլինի ֆենոմենալ, ֆանտաստիկ, կարևոր և զվարճալի երեկույթ՝ բոլոր հնարավոր ձևերով»։
Այնուամենայնիվ, այն շարունակում է մնալ բաժանարար։ «Բելգիան և Միացյալ Նահանգները վաղուց պահպանել են ամուր և բարեկամական հարաբերություններ», – ասել է Բրյուսելի տարածաշրջանային կառավարության շարժունակության նախարար Էլկե Վան դեն Բրանդտը։
«Միևնույն ժամանակ, հաշվի առնելով ներկայիս նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից մարդու իրավունքների ակտիվ ապամոնտաժումը, սա այն պահը չէ, որը ես հակված եմ այդպես տոնելու։ Կարծում եմ՝ ես միայնակ չեմ այս զգացողության մեջ, իմ եվրոպացի գործընկերներից շատերը նույն հարցերն են տալիս այն մասին, թե ինչպիսի գործընկեր է ցանկանում լինել Միացյալ Նահանգները»։
Անսովոր խիստ անվտանգության միջոցառումների նշանով հյուրերին խնդրել են նախապես վերբեռնել իրենց դեմքի լուսանկարը, ասել են երեք հրավիրվածներ, իսկ դեմքի ճանաչման համար կենսաչափական տվյալները օգտագործվելու են մուտքի մոտ, երբ նրանք ներկայացնեն իրենց անձը հաստատող փաստաթուղթը և QR կոդը: Եվրոպական երկրի երկրորդ դեսպանը, որը պետք է վերբեռներ իր և իր ամուսնու դեմքի լուսանկարը, ասել է, որ իրենք զարմացած են այդ միջոցառումից:
ԱՄՆ պաշտոնյան ասել է, որ միջոցառման գրանցման ձևը ներառում է GDPR-ին համապատասխանող գաղտնիության քաղաքականության հղում, որտեղ նշվում է, որ լուսանկարները կջնջվեն միջոցառումից հետո:
«Ոստիկանությունն է, կառավարությունը, բանակն է», – ասել է DDMC Event Design բրյուսելյան ընկերության՝ ԱՄՆ դեսպանատան կողմից երեկույթը կազմակերպելու համար վարձված բրյուսելյան ընկերության կառավարիչ գործընկեր Ալեքս Կաուտերցը, ինչպես է կազմակերպվելու միջոցառումը։
Այգին, որը գտնվում է Բրյուսել քաղաքի, Բրյուսելի տարածաշրջանային կառավարության և Բելգիայի դաշնային կառավարության համընկնող իրավասության ներքո, հունիսի 27-28-ի հանգստյան օրերի մեծ մասի ընթացքում հանրության համար փակ կլինի։ Ամբողջ այգին փակ կլինի 24 ժամով, կամ «առավելագույնը 36 ժամով», – ասել է Բրյուսելի քաղաքապետ Ֆիլիպ Կլոուզը՝ հավելելով, որ հրավառության պատճառով կձեռնարկվեն «պաշտպանիչ և անվտանգության» միջոցառումներ։
Բելգիական Gaia կենդանիների բարեկեցության խումբը կոչ է արել չեղարկել այդ հրավառությունները՝ կենդանիների վրա դրանց ազդեցության վերաբերյալ մտահոգությունների պատճառով: «Այն ժամանակ, երբ [Բելգիայի դաշնային] խորհրդարանը քննարկում է հրավառությունների համազգային արգելքի հարցը, Բրյուսելում այս մասշտաբի հրավառության միջոցառում կազմակերպելը լիովին անհամապատասխան կլինի», – ասել է Gaia-ի նախագահ Միշել Վանդենբոշը։
Բրյուսելի շրջակա միջավայրի պաշտպանության գործակալությունը՝ տարածաշրջանի շրջակա միջավայրի պաշտպանության գործակալությունը, խնդրել է ազդեցության գնահատական՝ տոնակատարության կողմից այգում բնադրող սովորական մանգաղաթևերի գաղութին խանգարելու հնարավորության վերաբերյալ, ասել է Բրյուսելի շրջակա միջավայրի հարցերով պետական քարտուղար Անս Պերսոնսը։
Մեկ նախատեսված ներկայացում արդեն հետաձգվել է: F-35 կործանիչների թռիչքը չեղարկվել է այն բանից հետո, երբ դաշնային շարժունակության նախարար Ժան-Լյուկ Կրուկեն հրաժարվել է փակել Բրյուսելի օդային տարածքը՝ այն տեղավորելու համար՝ պնդելով, որ դա «կհանգեցնի զգալի տնտեսական վնասների»: ԱՄՆ պաշտոնյան ասել է, որ «պատմական ինքնաթիռների» թռիչք դեռևս կլինի։
Ընտանի կենդանիների նախագիծ
Միացյալ Նահանգները Բրյուսելում ունի երեք դեսպան՝ Ուայթը, ԵՄ-ում ԱՄՆ դեսպան Էնդրյու Պուզդերը և ՆԱՏՕ-ում դեսպան Մեթյու Ուիթաքերը։ Մինչ երեքն էլ համատեղ են անցկացնում միջոցառումը, այն կազմակերպում է Նյու Յորքի գործարար և Թրամփի հայտնի դոնոր Ուայթը։ Նա բելգիական լրատվամիջոցներին ասել է, որ ծախսերը հոգալու համար հավաքել է 3.6 միլիոն եվրո մասնավոր դոնորներից՝ բելգիացի և ամերիկացի։
Բրյուսելում տեղակայված ԱՄՆ պաշտոնյան ընդգծել է, որ Պուզդերը և նրա առաքելությունը որևէ կապ չունեն տոնակատարության կազմակերպման հետ՝ պնդելով, որ դա ամբողջությամբ Ուայթի ձեռքի գործն է, և կասկածի տակ է դրել, թե արդյոք այն կանցնի առանց խոչընդոտի՝ հաշվի առնելով հսկայական լոգիստիկական դժվարությունները։ «Բայց ես այնտեղ կլինեմ», – ժպիտով հավելել է պաշտոնյան։
Հիմնական ելույթ ունեցողը քանթրի խումբ Zac Brown Band-ն է, որը փոխարինում է Chic-ի լեգենդար կիթառահար Նայլ Ռոջերսին, ով նախկինում հայտարարվել էր գլխավոր մեներգչի դերում։ Ամերիկացի փոփ աստղ Քեթի Փերին հրավեր է ստացել, ըստ ԱՄՆ պաշտոնյայի, սակայն նախորդ գիշեր Բրյուսելում նախատեսված համերգի պատճառով նա պայմանագրային պարտավորությունների պատճառով չի կարողացել ելույթ ունենալ: (Փերին հարաբերությունների մեջ է Կանադայի նախկին վարչապետ Ջասթին Թրյուդոյի հետ, որին Թրամփը ծաղրականորեն անվանել է «նահանգապետ» Թրյուդո):
Մեկ այլ ամերիկացի պաշտոնյա ասել է, որ միջոցառումը նախատեսված էր հուլիսի 4-ից՝ Ամերիկայի իրական Անկախության օրվանից, մեկ շաբաթ առաջ՝ Վաշինգտոնում Թրամփի տոնակատարությունների հետ մրցակցելու տպավորություն չթողնելու համար, որոնք իրենց սեփական խնդիրներին են բախվել մի քանի երաժշտական խմբերի ելույթներից հրաժարվելուց հետո: Ուայթն ասել է, որ Բրյուսելի երեկույթը կլինի «իր տեսակի մեջ ամենանշանակալի միջոցառումը՝ Ամերիկայում կազմակերպվող արտակարգ միջոցառումներից դուրս»:
Միջոցառումը կներառի «փառատոնային միջավայր, ԱՄՆ, Բելգիայի, ԵՄ և ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան ղեկավարների ելույթներ, ինչպես նաև տեսողական ցուցադրություններ՝ երեկոն ավարտելու համար, ներառյալ հրավառություն և պատմական ինքնաթիռի թռիչք», – ասել է ԱՄՆ դեսպանատան խոսնակը՝ հավելելով, որ դա կլինի մի երեկույթ, որը «կհիշվի սերունդների համար»:
Այս միջոցառումը տեղի է ունենում Բրյուսելի և Թրամփի վարչակազմի միջև լարված հարաբերությունների ժամանակաշրջանում: Նախագահը բազմիցս Եվրոպան բնութագրել է որպես թույլ, «փտող» մայրցամաք և սպառնացել է մաքսատուրքերով, եթե ԵՄ-ն չկատարի Թըրնբերիի առևտրային համաձայնագրի իր մասը, մինչդեռ Ուայթն ինքը բախվել է Բելգիայի կառավարության հետ և փետրվարին կանչվել է արտաքին գործերի նախարարի կողմից՝ հակասեմիտիզմի մեղադրանքներ հնչեցնելուց հետո։
Չնայած «ամերիկյան անկախության 250 տարին կարևոր իրադարձություն է ամերիկյան ժողովրդի համար», – ասել է բելգիացի Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Սառա Մատյոն «Կանաչներից», – «ցավոք, հիմա տոնելու քիչ պատճառ կա, ո՛չ ԱՄՆ-ում, ո՛չ էլ Բրյուսելում»։
«Եթե ԱՄՆ-ն կրկին որոշի ամրապնդել ժողովրդավարությունը և կառուցել ավելի ազատ և արդար աշխարհ, այն Եվրոպայում կգտնի պատրաստակամ գործընկեր՝ այդ տարեդարձը միասին նշելու համար», – հավելել է նա։
Հատկանշական է, որ հրավիրվածների ցուցակում Բրյուսելում գտնվող բարձրաստիճան քաղաքական գործչի համար աշխատող եվրոպացի պաշտոնյան ասել է, որ իրենց ղեկավարը դեռ չի որոշել՝ մասնակցել, թե ոչ, և կորոշի հունիսի 28-ին ավելի մոտ։
«Կախված է», – ասել է պաշտոնյան։ «Մենք կսպասենք՝ տեսնելու, թե հաջորդ անգամ ում վրա կհարձակվի ԱՄՆ-ն»։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն հայտարարում է սահմանաչափերի սառեցման մասին՝ Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերջին փաթեթում
Եվրոպայի քաղաքական վերաբերմունքը Հայաստանի հանդեպ. Ինչպես Եվրոպան ցույց տվեց Հայաստանին իր տեղը
Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսական լոբբին վերջապես ցանկանում է մասնակցել ԵՄ-ի հետ հարաբերությունների վերագործարկմանը