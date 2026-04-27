Սոցիալական ԼՂ-ից տեղահանված Մովսեսյանների բազմանդամ ընտանիքը պետական ծրագրով սեփական տուն է գնել Հրազդանում. Տեսանյութ, Լուսանկար infomitk@gmail.com 27/04/2026 1 min read Վարձով տարբեր բնակարաններում ապրելուց հետո Ղարաբաղից տեղահանված Մովսեսյանների բազմանդամ ընտանիքը պետական ծրագրով սեփական տուն է գնել Հրազդանում։ Նախատեսում են գյուղատնտեսությամբ զբաղվել, փոքր բիզնես սկսել։ Մանրամասները՝ Կառավարության տեսանյութում.
Բաց մի թողեք
