ԵՄ-ն մեղմացնում է միաձուլումների ուղեցույցները՝ ուշադրություն դարձնելով մասշտաբին և նորարարությանը

Ուղեցույցների նախագիծը երկարաժամկետ հեռանկար է դիտարկում միաձուլումների առավելությունները:
Եվրոպական հանձնաժողովը հինգշաբթի օրը հրապարակել է 2000-ական թվականներից ի վեր միաձուլումների վերանայման ամենամեծ վերանայումը՝ նշելով, որ այն գործում է Եվրոպայի մրցունակությունը խթանելու համար՝ աշխարհաքաղաքական մարտահրավերների պայմաններում, մասնավորապես՝ ամերիկյան և չինական ընկերությունների կողմից։
Ուղեցույցների նախագիծը կենտրոնանում է այն մոտեցման վրա, որը ձևակերպվում է որպես «մրցակցային» մոտեցում, որտեղ միաձուլումների գնահատումը նախատեսում է հաշվի առնել երկարաժամկետ գործոնների մի շարք՝ եվրոպական ընկերություններին աջակցելու համար՝ աճելու և համաշխարհային ասպարեզում ավելի մրցունակ դառնալու համար։
Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը մամուլի ասուլիսում ասել է, որ ուղեցույցները «կստեղծեն միջավայր Եվրոպայի հաջորդ չեմպիոնների համար»։
Հինգշաբթի օրը լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ հանձնաժողովի բարձրաստիճան պաշտոնյան ասել է, որ վերանայված ուղեցույցները կստեղծեն ավելի լավ շրջանակ ընկերությունների մասշտաբավորման համար՝ համաշխարհային մրցակցության և փոփոխվող շուկայական իրողությունների պայմաններում, միաժամանակ չեզոք մնալով եվրոպական շուկաներում ընկերությունների ազգային պատկանելության հարցում։
Նրանք հավելել են, որ վերանայված մոտեցումը նախատեսված է եվրոպական շուկաներն ավելի դիմացկուն դարձնելու համար։
Հեռանկարային մոտեցում
Հանձնաժողովի կողմից նշվող հիմնական փոփոխությունը միաձուլումների գործարքների վերանայման ավելի դինամիկ և հեռանկարային եղանակն է: Նախագծային ուղեցույցները ներկայացնում են նոր շրջանակ՝ այսպես կոչված «արդյունավետությունը» կամ միաձուլման օգուտները գնահատելու համար, որը կհաշվի առնի գործարքից բխող երկարաժամկետ դրական կողմերը, ինչպիսիք են միաձուլումները, որոնք բացահայտում են նորարարությունը և ներդրումները:
Հանձնաժողովը նշել է, որ մասշտաբը և նորարարությունը «կարևոր» են նորարարական ոլորտներում մրցակցելու համար:
Հանձնաժողովի կողմից միաձուլումների արդյունավետության գնահատումը մեծ շեշտադրում կդնի դաշինքի ներքին շուկայի նորարարության, ներդրումների և դիմադրողականության վրա՝ միաժամանակ հաշվի առնելով, թե ինչպես կարող է գործարքը փոխել ընկերության ներդրումներ կատարելու և նորարարություններ կատարելու կարողությունն ու մոտիվացիան՝ համաձայն նախագծի ուղեցույցների:
Միաձուլումների նորարարությանը նպաստող մոտեցումն արդեն իսկ ներկայացվել է մրցակցության հարցերով հանձնակատար Թերեզա Ռիբերայի քաղաքական ուղեցույցներում: Հինգշաբթի օրը առանձին մամուլի հայտարարության մեջ նա ասել է. «Մենք թարմացնում ենք միաձուլումների ուղեցույցները ավելի բարդ աշխարհի համար՝ դրանք դարձնելով ավելի սուր գործիք՝ Եվրոպայի մրցունակությունը և երկարատև բարգավաճումը աջակցելու համար»:
Ռիբերան հավելեց, որ ԵՄ միաձուլումների վերանայման հիմնարար սկզբունքը՝ «պաշտպանել ուժեղ, մրցակցային շուկաները՝ թույլ չտալով չարաշահվող իշխանության կուտակում», մնում է անփոփոխ։
Ուղեցույցները ներառում են «նորարարական վահան» կամ պայմանների ամբողջություն, որի դեպքում նորարարական ստարտափները կարող են ակնկալել, որ չեն ենթարկվի միաձուլումների ստուգման, ինչպես ավելի վաղ հաղորդել էր Euractiv-ը։
Վահանը նախատեսված է որպես «անվտանգ նավահանգիստ» փոքր նորարարների և ստարտափների համար՝ նրանց «հավաստիացնելու» համար, որ մրցակցության կարգավորող մարմինները գործարքները բացասաբար չեն դիտարկի, եթե պայմանները բավարարվեն, հաստատել է հանձնաժողովի պաշտոնյան։
Ուղեցույցների նախագծերը բաց են հանրային քննարկման համար մինչև հունիսի 26-ը։
