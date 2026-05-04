Ուկրաինան միշտ հարգել է Վրաստանի ինքնիշխանությունն ու ժողովրդին․ Երևանում հանդիպել են Զելենսկին և Կոբախիձեն. Լուսանկար

Երևանում հանդիպում են ունեցել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին և Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն։
Այս մասին սոցցանցի իր էջում հայտնել է Ուկրաինայի նախագահը։
«Ես հանդիպեցի Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի հետ։ Մեր երկրների միջև իսկապես կան բաց հարցեր։ Կարևոր է պահպանել երկխոսությունը բոլոր մակարդակներում։
Ուկրաինան միշտ հարգել է և շարունակում է հարգել Վրաստանին, նրա ինքնիշխանությունը և նրա ժողովրդին։
Մենք շարունակում ենք մեր շփումը»,- գրել է Զելենսկին։
