ԵՄ առևտրի ղեկավարը կհանդիպի Թրամփի առևտրի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ՝ լարվածության սրման պատճառով

Մարոշ Շեֆչովիչը կհանդիպի Ջեյմիսոն Գրիրի հետ Փարիզում կայանալիք G7 առևտրի նախարարական հանդիպման նախօրեին, քանի որ տրանսատլանտյան առևտրային լարվածությունը կրկին սրվում է։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ԵՄ առևտրի հանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչը երեքշաբթի օրը Փարիզում կհանդիպի ԱՄՆ առևտրի ներկայացուցիչ Ջեյմիսոն Գրիրի հետ՝ եվրոպական մեքենաների վրա բարձր մաքսատուրքեր սահմանելու Վաշինգտոնի վերջին սպառնալիքների պատճառով տրանսատլանտյան առևտրային լարվածության աճի պատճառով։
Շեֆչովիչի կաբինետի անդամը հաստատել է, որ հանդիպումը կկայանա չորեքշաբթի օրը Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում կայանալիք G7 առևտրի նախարարների հանդիպման նախօրեին։
Հանդիպումը տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը անցյալ շաբաթ սպառնացել էր ԵՄ-ից ներմուծվող մեքենաների և բեռնատարների մաքսատուրքերը 15 տոկոսից բարձրացնել մինչև 25 տոկոս՝ հիասթափված այն բանից, թե որքան ժամանակ է պահանջվում դաշինքի կողմից անցյալ տարվա հուլիսին Շոտլանդիայի իր Թըրնբերի գոլֆի հանգստավայրում կնքված առևտրային համաձայնագրի իրականացման համար։
Եթե Թրամփը կատարի իր խոստումը, ավտոմեքենաների մաքսատուրքերը հիմնականում կազդեն Գերմանիայի դժվարին վիճակում գտնվող ավտոարդյունաբերության վրա և լրացուցիչ ճնշում կգործադրեն կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի վրա: Թրամփը հրամայել է դուրս բերել ԱՄՆ զորքերը Գերմանիայից, այն բանից հետո, երբ Մերցը հայտարարել է, որ ինքը չունի Իրանի հետ պատերազմը դադարեցնելու հստակ ռազմավարություն և «նվաստացվել» է Թեհրանի ռեժիմի կողմից։
Թրամփի սպառնալիքներից հետո Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակը ուրբաթ օրը հայտարարել է, որ ԵՄ-ն «բաց կպահի իր տարբերակները՝ ԵՄ շահերը պաշտպանելու համար»։
ԵՄ ինստիտուտները դեռևս բանակցություններ են վարում համաձայնագրի իրականացման օրենսդրության շուրջ, որի համաձայն՝ դաշինքը կվերացնի ԱՄՆ արդյունաբերական ապրանքների վրա մաքսատուրքերը: Օրենսդիրները ցանկանում են մի շարք պայմաններ կցել՝ այն տեսակետին, որ Թրամփն արդեն խախտել է այն՝ բարձրացնելով պողպատ պարունակող ապրանքների վրա մաքսատուրքերը և սպառնալով միացնել դանիական պրոտեկտորատ Գրենլանդիան։
Ֆրանսիայի ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարար Ռոլան Լեսկյուրը և առևտրի նախարար Նիկոլա Ֆորիսյեն նույնպես կհանդիպեն Գրիրի հետ երեքշաբթի ուշ կեսօրին: Փարիզը միացել է ԵՄ օրենսդիրներին՝ դեմ լինելով Թըրնբերիի համաձայնագրի արագ իրականացմանը, մինչդեռ Գերմանիայի գլխավորած մեծամասնությունը ճնշում է գործադրում այն իրականացնելու համար։
«Սա առաջին անգամը չէ, որ մենք սպառնալիքներ ենք տեսնում», – երկուշաբթի օրը հայտարարեց Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակ Թոմաս Ռեգնիեն։ «Մենք շարունակում ենք շատ հանգիստ մնալ՝ կենտրոնանալով կրկնվող հայտարարությունները կիրառելու վրա»։
