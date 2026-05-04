04/05/2026

EU – Armenia

Մակրոնը միայն համերգ լսելու համար չէ, որ Գյումրի է այցելելու

infomitk@gmail.com 04/05/2026 1 min read

Ինչպես գիտենք, Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովի շրջանակում Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնը գտնվում է Հայաստանում և վաղը կայցելի Գյումրի։

Այցը ներառում է մի շարք կանգառներ։ Մեր տեղեկություններով Մակրոնը միայն համերգ լսելու չի այցելելու Գյումրի, նա կհարգի 1988 թվականի ավերիչ երկրաշարժի զոհերի հիշատակը՝ ծաղիկներ խոնարհելով նրանց հիշատակը հավերժացնող հուշարձանին։

Իհարկե, այցի կարևոր հատվածներից է «Երաժշտական կամուրջ․ Հայաստան–Ֆրանսիա» խորագրով մեծ համերգը, բայց որքանով տեղեկացանք, նա Փաշինյանի հետ շրջելու է Գյումրու կենտրոնական փողոցներով, բացի այդ, Ֆրանսիայի նախագահը կայցելի Գորկու փողոցում տեղակսյված Գյումրիի թիվ 10 ֆրանսիական դպրոց։

Մեր տեղեկություններով, Ֆրանսիայի նախագահը, տեղեկանալով Գյումրիում ֆրանսիական թեքումով գործող դպրոցի մասին, հետաքրքրություն է դրսևորել։

Նշենք, որ դպրոցը կառուցվել է ֆրանսիացիների ջանքերով`ավերիչ երկրաշարժից հետո։

Բաց մի թողեք

1 min read

Շրջանառվում է մի տեղեկատվություն, որ Հայաստանում անցկացնում է «սեռական կրթության» դասեր

02/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանն ու Վրաստանը համատեղ կհյուրընկալեն Ֆուտբոլի աշխարհի 2029 թվականի երիտասարդական առաջնությունը. Լուսանկար

29/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում կանցկացվեն Ստաս Նամինի 75-ամյակին նվիրված մշակութային միջոցառումներ

29/04/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ առևտրի ղեկավարը կհանդիպի Թրամփի առևտրի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ՝ լարվածության սրման պատճառով

04/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ և ԱՄՆ առևտրի ղեկավարները կհանդիպեն, քանի որ սակագնային լարվածությունը սրվում է

04/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մակրոնը միայն համերգ լսելու համար չէ, որ Գյումրի է այցելելու

04/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արցախի հարցում չեն կարող օգտակար լինել, քանի դեռ Արցախը իր դժբախտությունը չի հասցեագրի Ռուսաստանին

04/05/2026 infomitk@gmail.com