ԵՄ և ԱՄՆ ղեկավարները կհանդիպեն, քանի որ սակագնային լարվածությունը սրվում է

Թըրնբերիի համաձայնագիրը դեռևս բանակցությունների փուլում է ԵՄ կառավարությունների և օրենսդիրների միջև, նախքան այն ուժի մեջ կմտնի ԵՄ կողմից, և հանձնաժողովը զգուշացրել է, որ եթե ԱՄՆ-ն ձեռնարկի համաձայնագրին անհամատեղելի գործողություններ, ապա այն իրավունք է վերապահում քննարկել բոլոր տարբերակները։
Առևտրի հարցերով եվրահանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչը երեքշաբթի օրը նախատեսված է հանդիպել իր ամերիկացի գործընկեր Ջեյմիսոն Գրիրի հետ՝ ԵՄ-ի ավտոմեքենաների վրա 25% սակագնի հնարավոր սահմանման մասին նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունից հետո դաշինքի և ԱՄՆ-ի միջև աճող լարվածության ֆոնին։
Euronews-ը տեղեկացել է, որ Փարիզում G7 առևտրի նախարարների հանդիպումից առաջ նախատեսված քննարկումները նախատեսված էին նախագահ Թրամփի վերջին սակագնային սպառնալիքից առաջ։
Սակայն դրանք այժմ երկու կողմերին էլ հնարավորություն են տալիս մեղմել լարվածությունը, այն բանից հետո, երբ Թրամփը ազդարարեց այնպիսի միջոցառումների մասին, որոնք կխախտեն անցյալ ամռանը Թըրնբերիում (Շոտլանդիա) Թրամփի և հանձնաժողովների նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի միջև կնքված ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագիրը, որը սահմանափակում է ԱՄՆ սակագները ԵՄ ապրանքների վրա 15%-ով։
Երկուշաբթի օրը հանձնաժողովը փորձել է հանգստություն հաղորդել։
«Սա առաջին անգամը չէ, որ մենք սպառնալիքներ ենք տեսնում», – ասաց Հանձնաժողովի խոսնակ Թոմաս Ռեգնիեն՝ հավելելով. «Մենք շատ հանգիստ ենք մնում՝ կենտրոնանալով համատեղ հայտարարության կիրառման վրա՝ մեր ընկերությունների, մեր քաղաքացիների շահերից ելնելով»։
Թրամփի սպառնալիքը հնչեց այն բանից հետո, երբ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը քննադատեց ԱՄՆ մոտեցումը Իրանի դեմ պատերազմին, և այն բանից հետո, երբ Վաշինգտոնը հայտարարեց Գերմանիայից 5000 ամերիկյան զորքերի դուրսբերման մասին, ինչը էլ ավելի սրեց տրանսատլանտյան հարաբերությունները։
Եվրոպական խորհրդարանի առևտրի հանձնաժողովի նախագահ, գերմանացի պատգամավոր Բերնդ Լանգեն (Սոցիալ-դեմոկրատներ), երկուշաբթի օրը Euronews-ին ասաց, որ Թրամփի սպառնալիքները ուղղված էին հատկապես գերմանական ավտոարտադրողներին։
«Բոլոր տարբերակները բաց են մնում»
ԱՄՆ նախագահը նաև մեղադրեց ԵՄ-ին համաձայնագիրը կյանքի կոչելու հարցում չափազանց դանդաղ շարժվելու մեջ։
«Առաջին օրվանից մենք իրականացնում ենք համատեղ հայտարարությունը [ԵՄ-ԱՄՆ համաձայնագիրը] և մենք լիովին հանձնառու ենք մեր համատեղ պարտավորությունները կատարելուն», – ասաց Ռեգնիեն՝ հավելելով, որ ԵՄ-ն ձգտում է կանխատեսելիության ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային հարաբերություններում։
Թըրնբերիի համաձայնագիրը ներկայումս բանակցվում է ԵՄ կառավարությունների և օրենսդիրների միջև, նախքան այն ուժի մեջ կմտնի ԵՄ կողմից։ Համաօրենսդիրները դեռ պետք է համաձայնության գան ԱՄՆ ապրանքների վրա ԵՄ մաքսատուրքերը զրոյի հասցնելու եղանակների շուրջ, ինչպես նշված է համաձայնագրում։
Այնուամենայնիվ, Եվրախորհրդարանի պատգամավորները ներկայացրել են երաշխիքներ՝ ապահովելու համար, որ ԵՄ-ն միակ կողմը չէ, որը հետևում է իր պարտավորություններին և պաշտպանելու է դաշինքը ԱՄՆ-ի ապագա սպառնալիքներից։
Հանձնաժողովը երկուշաբթի օրը կրկին հայտարարեց, որ եթե ԱՄՆ-ն ձեռնարկի առևտրային համաձայնագրին «անհամապատասխան» միջոցներ, բոլոր «տարբերակները» մնում են բաց։
Անցյալ տարի՝ Թրամփի իշխանության վերադառնալուն հաջորդած առևտրային վեճի ժամանակ, ԵՄ գործադիր մարմինը պատրաստել էր 95 միլիարդ եվրո արժողությամբ ամերիկյան ապրանքներին ուղղված փաթեթ, չնայած միջոցառումները հետագայում կասեցվեցին։
Այդ ժամանակ ԵՄ մի քանի երկրներ նույնպես կոչ արեցին օգտագործել դաշինքի հակահարկադրական գործիքը, որը թույլ է տալիս ԵՄ-ին արձագանքել երրորդ երկրների տնտեսական ճնշմանը՝ առևտրային պաշտպանության լայն շրջանակի գործիքներով, ներառյալ լիցենզիաների և մտավոր սեփականության իրավունքների սահմանափակումները։
Բաց մի թողեք
Քանի դեռ Թրամփը կենտրոնանում է Իրանի վրա, Եվրոպան և Ուկրաինան ամրապնդում են կապերը
ԵՄ միաձուլման վերադասավորումը բացահայտում է ֆոն դեր Լեյեն – Ռիբերայի տեսլականների բախումը
Մագյարը ֆոն դեր Լեյենի հետ հանդիպումից հետո ասում է, որ ԵՄ-ի միջոցները «շուտով» կհասնեն Հունգարիա