Մերցը անտեսում է Թրամփի հետ կապված բախումը զորքերի և առևտրի շուրջ

Մերցը հրապարակավ մտածում է, թե արդյոք կարող էր ավելի լավ վարվել Թրամփի հետ, բայց չի պլանավորում փոխել իր ոճը՝ ավելի «հղկված» լինելու համար։
ԲԵՌԼԻՆ — Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը կիրակի օրը փորձեց իջեցնել տրանսատլանտյան հարաբերությունների ջերմաստիճանը՝ խոսելով նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ իր հարաբերությունների մասին, բայց չձևացրեց, որ ամեն ինչ վարդագույն է։
Այն բանից հետո, երբ Մերցը քննադատեց Թրամփին անցյալ շաբաթ Իրանում ԱՄՆ ռազմական գործողությունների համար, նախագահը պատասխանեց՝ վիրավորելով Մերցին սոցիալական ցանցերում և ասելով, որ ամերիկյան զորքերը դուրս կբերի Գերմանիայից։ Մի քանի օր անց նա սպառնաց բարձրացնել ԵՄ-ի վրա ավտոմեքենաների մաքսատուրքերը։
«Ես կարծում եմ, որ լավ գործընկերությունը ներառում է տարբեր տեսակետների հարգանք», – ասել է Մերցը գերմանական ARD հանրային հեռուստաալիքին տված հարցազրույցի ժամանակ։ «Ես դա անում եմ, և կարծում եմ, որ նա էլ է անում՝ այս պահին, գուցե մի փոքր ավելի քիչ»։
«Ես նրա հետ էի ութ շաբաթ առաջ», – ասել է Մերցը Թրամփի մասին։ «Մենք զրույցներ ենք ունենում մի փոքր ավելի երկար ժամանակահատվածներում, բայց բավականին պարբերաբար… բայց ոչ վերջին շաբաթվա ընթացքում»։
Զույգի նախկինում լավ հարաբերությունների վատթարացումը Մերցին ոչ մի օգուտ չի բերել։ Թրամփի կողմից զորքերի կրճատման մասին խոսակցությունները սրել են երկար սպասված հրթիռների տեղակայման շուրջ անորոշությունը, իսկ նախագահի նորացված մաքսատուրքերի սպառնալիքները անցանկալի են, քանի որ Գերմանիայի տնտեսությունն արդեն իսկ կտուժի ԱՄՆ-ի և Իսրայելի՝ Իրանի հետ պատերազմի հետևանքներից։
Այս դրվագը արտացոլում է կանցլերի հաղորդակցման ոճի ավելի լայն օրինաչափությունը, որը քննադատության է արժանացել երկրի ներսում՝ զգայուն հարցերի շուրջ չափազանց անկեղծ լինելու համար։ Մերցը ընդունել է ռիսկը, բայց պնդում է, որ հիմնարար կերպով չի փոխի իր խոսելաձևը։
«Երբ տեսնում եմ նման արձագանքներ, ինքս ինձ հարցնում եմ, թե ինչ կարող էի ավելի լավ ասել», – նշել է նա հարցազրույցում։ «Հաջորդ անգամ ավելի լավ կասեմ։ Բայց ես այլ բան չեմ ասի»։
Մերցը մոտեցումը որակել է որպես միտումնավոր՝ պնդելով, որ ընտրողները անկեղծություն են ակնկալում իրենց առաջնորդներից, նույնիսկ եթե դա երբեմն ստեղծում է լարվածություն։
«Ես չեմ ուզում խոսել հղկված խճաքարի պես», – ասել է նա։ «Դա իմ ոճը չէ»։
Նա ավելացրեց. «Ես չեմ հրաժարվի տրանսատլանտյան հարաբերություններից և չեմ հրաժարվի Դոնալդ Թրամփի հետ համագործակցությունից»։
Կիրակի օրը Մերզը փորձեց նվազեցնել վեճի էությունը, մասնավորապես՝ ԱՄՆ զորքերի դուրսբերման սպառնալիքը՝ այն ներկայացնելով որպես երկարաժամկետ ռազմական պլանավորման մաս, այլ ոչ թե հանկարծակի խզման։
«Եվրոպայում կա ամերիկացի զինվորների մի կոնտինգենտ, որը [ԱՄՆ նախկին նախագահ] Ջո Բայդենը ժամանակավորապես տեղակայել է այստեղ։ Նրանց դուրսբերումը քննարկվում է բավականին երկար ժամանակ», – ասաց նա՝ նշելով, որ Վաշինգտոնը հաճախակի տեղափոխում է իր ուժերը ամբողջ աշխարհում։
Սակայն ռազմական աջակցության հարցում պատկերն ավելի անորոշ է։ 2024 թվականի ԱՄՆ-ի պարտավորությունը՝ Գերմանիային հեռահար «Տոմահավկ» հրթիռներ մատակարարելու վերաբերյալ, որոնք դեռևս չեն մատակարարվել, Թրամփի օրոք չի երկարաձգվել, ինչը Եվրոպայում մտահոգություն է առաջացնում Ռուսաստանի դեմ զսպման ոլորտում առկա բացերի վերաբերյալ։
«Մենք Ջո Բայդենից խոստում էինք ստացել Tomahawk հրթիռներ մատակարարելու համար: Դոնալդ Թրամփը դա չի կրկնել: Նա մինչ օրս մեզ այդ խոստումը չի տվել», – ասաց Մերցը:
Այնուամենայնիվ, կանցլերը ենթադրեց, որ հարցը կարող է ավելի քիչ քաղաքական լինել, քան գործնական. «Ինչպես ես տեսնում եմ այս պահին, ԱՄՆ կողմից օբյեկտիվորեն գրեթե չկա նման զենքի համակարգեր մատակարարելու հնարավորություն»:
Մեկ այլ շփման աղբյուր է առևտուրը: Թրամփը սպառնացել է նոր մաքսատուրքեր սահմանել ԵՄ արտահանման, այդ թվում՝ մեքենաների վրա, ինչը հատկապես ծանր կհարվածի Գերմանիայի տնտեսությանը: Սակայն Մերցը չափավոր տոնով խոսեց՝ նույնիսկ ընդունելով ԱՄՆ-ի որոշակի հիասթափությունը ԵՄ-ի հետ առևտրային բանակցությունների դադարեցումից հետո, այն բանից հետո, երբ Թրամփը անցյալ տարվա հուլիսին համաձայնագիր կնքեց Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հետ Շոտլանդիայի իր Turnberry գոլֆի հանգստավայրում:
«Անկեղծ ասած, նա որոշ չափով իրավացիորեն հիասթափված է, որ մենք՝ Եվրամիությունում, դեռևս եզրակացության չենք եկել», – ասաց Մերցը: «Մենք այն չենք ստորագրել: Ամերիկացիները այն պատրաստ են, իսկ եվրոպացիները՝ ոչ»:
Նա կոչ արեց Բրյուսելին արագ գործել համաձայնագրի իրականացման համար. «Ահա թե ինչու եմ ես հույս ունենում, որ մենք կկարողանանք համաձայնության հասնել որքան հնարավոր է շուտ», – ասաց նա՝ միաժամանակ կրկնելով, որ «մենք չենք կիսում այն հիմնարար տեսակետը, որ մաքսատուրքերը լավ բան են»։
Մեղմ պահ եկավ, երբ զրույցը հասավ ֆուտբոլին և տղամարդկանց աշխարհի առաջնությանը, որը համատեղ պետք է անցկացվի այս ամռանը Կանադայի, Մեքսիկայի և ԱՄՆ-ի կողմից։
Հարցին, թե արդյոք Գերմանիայի հաղթանակը ամերիկացիների նկատմամբ կարող է նոր մաքսատուրքերի սպառնալիքներ առաջացնել, Մերցը տատանվեց։ «Ես դեռ համոզված եմ, որ ամերիկացիները դա լավ ոգով կընդունեն», – ասաց նա՝ նախքան վստահորեն ավելացնելը. «Եվ ֆուտբոլում ես կարծում եմ, որ մենք ավելի լավն ենք»։
