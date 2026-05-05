Բեռլինը հրթիռային պակասի առջև է կանգնած Թրամփի զորքերի կրճատումից հետո

Գերմանիան հույսը դնում էր ամերիկյան հրթիռների վրա՝ Ռուսաստանին զսպելու համար, բայց այդ ռեսուրսները, հնարավոր է, չգան։
ԲԵՌԼԻՆ — Գերմանիան կարծում էր, որ Միացյալ Նահանգները շուտով իր տարածքում կտեղակայի հեռահար հրթիռներ, որոնք կարող են խորը հարված հասցնել Ռուսաստանին և օգնել կանխել հարձակումը։
Այդ ծրագիրն այժմ գործնականում մեռած է։
Դոնալդ Թրամփի կողմից Գերմանիայից հազարավոր ամերիկացի զինվորների կրճատման քայլից հետո, հավանաբար հեռանալու ենթակա ստորաբաժանումներից մեկը մասնագիտացված ուժ է, որը պետք է Եվրոպա բերեր «Տոմահավկ» թևավոր հրթիռներ։ Առանց դրա Բեռլինը և նրա դաշնակիցները մնում են իրենց պաշտպանության մեջ բաց, և այն լրացնելու արագ միջոց չունեն։
«ԱՄՆ վարչակազմի որոշումը՝ Գերմանիայում թևավոր հրթիռներ չտեղակայելու մասին, վերջիվերջո, վտանգավոր է», – ասել է Գերմանիայի խորհրդարանի ավագ անդամ Մեթին Հակվերդին՝ Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունից, որը կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի գլխավորած իշխող կոալիցիայի մաս է կազմում։ «Դա բաց է ստեղծում ՆԱՏՕ-ի Ռուսաստանի դեմ զսպման գործում»։
«Տոմահավկ»-երը ՆԱՏՕ-ի ուժերին հնարավորություն կտան հարվածել ավելի հեռու և ավելի ուժեղ, քան Գերմանիան կամ այլ եվրոպական երկրները կարող են ներկայումս օգտագործել։ ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը ասել է, որ «հեռահար կրակոցների դեպքում փաստ է, որ Եվրոպան դեռևս զուրկ է այդ հնարավորություններից»։
Նախկին նախագահ Ջո Բայդենի կողմից 2024 թվականին խոստացված տեղակայումը նպատակ ուներ ամրապնդել ՆԱՏՕ-ի ոչ միջուկային զսպման միջոցները Ռուսաստանի դեմ՝ ի պատասխան Մոսկվայի կողմից 2018 թվականին Կալինինգրադի Բալթյան էսկլավում «Իսկանդեր» կարճ հեռահարության բալիստիկ հրթիռների տեղակայմանը։
Սակայն այժմ Թրամփը ցանկանում է Գերմանիայից դուրս բերել 5000 ամերիկացի զինվորականների, այդ թվում՝ ԱՄՆ բանակի բազմաբնույթ աշխատանքային խմբի կողմից հրամանատարվող հրթիռային ստորաբաժանումը՝ ի պատասխան Մերցի կողմից Իրանի դեմ ԱՄՆ պատերազմի կասկածի տակ դնելուն։
Դա փոխում է Բեռլինի ռազմավարական մտածողությունը։
«Ինչպես ես տեսնում եմ այս պահին, ԱՄՆ կողմից օբյեկտիվորեն գրեթե չկա որևէ հնարավորություն նման զենքի համակարգեր տրամադրելու», – ասել է Մերցը շաբաթավերջին։
Ռիսկերի վերլուծության և միջազգային անվտանգության ինստիտուտի հիմնադիր և տնօրեն Նիկո Լանգեն ասել է, որ նախատեսված տեղակայումը նախատեսված էր Եվրոպայի զսպման դիրքորոշման երկարատև անհավասարակշռությունը լուծելու համար։
Կալինինգրադում տեղակայված «Իսկանդերները» կարող են հասնել «ՆԱՏՕ-ի տարածքի մեծ մասին, այդ թվում՝ Գերմանիային», – ասել է նա։ Պատասխանը ենթադրվում էր, որ ԱՄՆ ուժերը կհագեցվեն «Թայֆոն» հրթիռային կայանքներով, որոնք կարձակեն ինչպես «Տոմահավկ», այնպես էլ մոդիֆիկացված ռազմածովային SM-6 հրթիռներ։
Եվրոպան «Տոմահավկ»-ների համար անհապաղ փոխարինող չունի։
«Խոսքը զսպման բացը փակելու մասին էր», – ասել է Լանգեն։ Առանց նման հնարավորությունների, նա զգուշացրել է, որ Գերմանիան մնում է խոցելի Մոսկվայի ճնշման համար։ «Զսպման բացերը միշտ նշանակում են հնարավոր հարկադրանք»։
Գերմանիայի երեք տարբերակները
Առաջիկ տարբերակներից մեկը Գերմանիայի կողմից «Տաուրուս»-ի արդիականացումն է, որն այժմ ունի մոտ 500 կմ հեռահարություն։ Բեռլինը դադարեցրել է հրթիռի արտադրությունը, բայց պլանավորում է վերսկսել Taurus Neo տարբերակի արտադրությունը։
«Մենք արդիականացնում ենք մեր Taurus-ի պաշարները և մշակում Taurus Neo-ի հաջորդը», – երկուշաբթի օրը լրագրողներին ասաց պաշտպանության նախարարության խոսնակ Միտկո Մյուլլերը։
Այնուամենայնիվ, Taurus-ի և նմանատիպ եվրոպական համակարգերի, ինչպիսիք են ֆրանս-բրիտանական SCALP/Storm Shadow-ը, և Tomahawk-ի միջև եղած տարբերությունը զգալի է, ասաց Օսլոյի միջուկային նախագծի դոկտորական գիտաշխատող Ֆաբիան Հոֆմանը։
«Tomahawk-ի միակ առանձնահատկությունը հեռահարությունն է՝ մոտ 1600 կիլոմետր», – ասաց նա։
Մյուլլերի նշած Taurus Neo-ի արդիականացումը կընդլայնի այդ հեռահարությունը, բայց ոչ շուտով։
«Neo-ն, հավանաբար, կբարձրացնի հեռահարությունը մինչև մոտ 1000 կիլոմետր, բայց հասանելի կլինի միայն 2030 թվականից հետո», – ասաց Հոֆմանը։
Եթե ԱՄՆ-ն պատրաստ չէ իր սեփական համակարգերն ուղարկել Գերմանիա, Բեռլինը կարող է փորձել դրանք գնել իր համար։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը անցյալ ամռանը պաշտոնապես հարցրել է իր ամերիկացի գործընկեր Փիթ Հեգսեթին հեռահար հրթիռային համակարգեր ձեռք բերելու մասին։
Սակայն պարզ չէ, թե դա տեղի կունենա, թե ոչ։ «Գործընթացը շարունակվում է», – երկուշաբթի օրը ասել է Մյուլլերը՝ պատասխանելով հարցին Պիստորիուսի հարցման կարգավիճակի վերաբերյալ։
Լանգեն ասել է, որ Բեռլինը կարող է հետապնդել այնպիսի տարբերակ, որն այլևս առաջարկվող չէ։
Նշելով Իրանի դեմ պատերազմի պատճառով ԱՄՆ պաշարների վրա ծանրաբեռնվածությունը՝ նա հավելել է. «Այն բանից հետո, երբ այդքան շատ համակարգեր սպառվել են, ես անմիջապես խորհուրդ կտայի չդիմել դրան»։
Երկարաժամկետ տարբերակ է Եվրոպական հեռահար հարվածի մոտեցումը, որը համաեվրոպական ջանք է՝ մշակելու ավելի քան 2000 կմ հեռահարությամբ հրթիռ, որը նախատեսված է Միացյալ Նահանգներից անկախ ավանդական զսպման միջոց ապահովելու համար։
Սակայն ժամանակացույցը երկար է։ Նպատակն է նման հնարավորություն ստեղծել «մեկ տասնամյակի ընթացքում», ըստ գերմանական պաշտոնական պլանավորման փաստաթղթերի, ինչը ցանկացած օպերատիվ համակարգ կհասցնի մինչև 2030-ական թվականները։
Նույնիսկ գերմանացի պաշտոնյաները ընդունում են անորոշությունը։ «Ես իսկապես չեմ կարող որևէ ժամանակացույց նշել», – երկուշաբթի ասաց Մյուլլերը։
Մինչ Եվրոպան փորձում է կառուցել իր սեփական հեռահար հարվածային հնարավորությունները, Ռուսաստանին մոտ ապագայում զսպելու համար անհրաժեշտ համակարգերը մնում են անհասանելի։
«Եվրոպայի այս աշխարհաքաղաքական իրավիճակում հնարավորությունների ցանկացած կրճատում մտահոգիչ է», – ասաց ՆԱՏՕ-ի մեկ այլ բարձրաստիճան դիվանագետ։
Հոֆմանն ասաց, որ Թրամփին արձագանքելու գործընթացը Եվրոպայի անպատրաստության նշան է։
«Եվրոպական անվտանգության իրական սպառնալիքը թշնամական Ամերիկան չէ, այլ Եվրոպայի սեփական անուշադրությունն ու անգործունակությունը», – ասաց նա սոցիալական ցանցերում գրառման մեջ։
