Հզոր հարվածներ Մոսկվային և ոչ միայն․ սարսափելի վիճակ է

Անցած գիշեր Մոսկվան և Ռուսաստանի մի քանի շրջաններ ենթարկվել են անօդաչու թռչող սարքերի հարձակմանը։

Կրասնոդարի երկրամասի օպերատիվ շտաբը հայտնել է Թեմրյուկի շրջանի Վոլնա գյուղում գտնվող բիզնեսի տարածքում անօդաչու թռչող սարքի անկման մասին, որտեղ հետագայում հրդեհ է բռնկվել։ Մեկ մարդ վիրավորվել է։

Թաման գյուղում անօդաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով վիրավորվել է ևս մեկ մարդ։

Ռուսական Telegram ալիքները, հղում անելով արբանյակային տվյալներին, հաղորդում են, որ հրդեհը տեղի է ունեցել Թաման նավահանգստի նավթամբարում։

Ռուսական լրատվամիջոցները նաև հայտնել են Աստրախանի գազի վերամշակման գործարանում հրդեհի մասին, որը տեղի է ունեցել «անօդաչու թռչող սարքի բեկորների ընկնելուց» հետո։

Յարոսլավլի մարզ. Յարոսլավլի մարզի նահանգապետ Միխայիլ Եվրաևը հայտնել է, որ «խոցված ԱԹՍ-ի բեկորները» հարվածել են Յարոսլավլի արդյունաբերական օբյեկտին. ոչ ոք չի տուժել։

Մոսկվա. Քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը հայտնել է, որ քաղաք թռչող անօդաչու թռչող սարք է խփվել: Նա գրել է, որ վթարի վայրում աշխատում են արտակարգ ծառայությունները:

Բրյանսկի մարզ. Բրյանսկի մարզի իշխանությունները նաև հայտնել են երկու վիրավորի մասին՝ Ուկրաինայի Չեռնիգովի մարզի և Բելառուսի հետ սահմանի մոտ գտնվող Սոլովյովկա գյուղում մեքենայի վրա անօդաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով:

