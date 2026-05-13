Հզոր հարվածներ Մոսկվային և ոչ միայն․ սարսափելի վիճակ է

Անցած գիշեր Մոսկվան և Ռուսաստանի մի քանի շրջաններ ենթարկվել են անօդաչու թռչող սարքերի հարձակմանը։
Կրասնոդարի երկրամասի օպերատիվ շտաբը հայտնել է Թեմրյուկի շրջանի Վոլնա գյուղում գտնվող բիզնեսի տարածքում անօդաչու թռչող սարքի անկման մասին, որտեղ հետագայում հրդեհ է բռնկվել։ Մեկ մարդ վիրավորվել է։
Թաման գյուղում անօդաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով վիրավորվել է ևս մեկ մարդ։
Ռուսական Telegram ալիքները, հղում անելով արբանյակային տվյալներին, հաղորդում են, որ հրդեհը տեղի է ունեցել Թաման նավահանգստի նավթամբարում։
Ռուսական լրատվամիջոցները նաև հայտնել են Աստրախանի գազի վերամշակման գործարանում հրդեհի մասին, որը տեղի է ունեցել «անօդաչու թռչող սարքի բեկորների ընկնելուց» հետո։
Յարոսլավլի մարզ. Յարոսլավլի մարզի նահանգապետ Միխայիլ Եվրաևը հայտնել է, որ «խոցված ԱԹՍ-ի բեկորները» հարվածել են Յարոսլավլի արդյունաբերական օբյեկտին. ոչ ոք չի տուժել։
Մոսկվա. Քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը հայտնել է, որ քաղաք թռչող անօդաչու թռչող սարք է խփվել: Նա գրել է, որ վթարի վայրում աշխատում են արտակարգ ծառայությունները:
Բրյանսկի մարզ. Բրյանսկի մարզի իշխանությունները նաև հայտնել են երկու վիրավորի մասին՝ Ուկրաինայի Չեռնիգովի մարզի և Բելառուսի հետ սահմանի մոտ գտնվող Սոլովյովկա գյուղում մեքենայի վրա անօդաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով:
