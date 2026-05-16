Մայիսի 19-23-ը Հայաստանում կանցկացվի աշխարհի ամենամեծ և հեղինակավոր՝ գինու համտես-մրցույթը՝ «Կոնկուրս Մոնդիալ դե Բրյուսել»-ը (Concours Mondial de Bruxelles): Այդ մասին տեղեկանում ենք ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունից:
Համտես-մրցույթի շրջանակներում Հայաստան են ժամանելու գինու շուրջ 400 միջազգային փորձագետներ, լրագրողներ, սոմելիեներ, գնորդներ և այլն։
Համտեսվելու է 65 երկրից ներկայացված շուրջ 8000 տեսակ գինի։ Մրցույթին կհաջորդի միջազգային շուրջ 30 լրագրողների մեդիատուրը։
Մայիսի 21-ին՝ ժամը 09։00-ին, Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում տեղի կունենա համտեսի բացման պաշտոնական արարողությունը։
Բաց մի թողեք
ԵՄ հանձնաժողովը նախատեսում է նոր ճնշումներ կիրառել չինական առևտրի վրա
Հունաստանը կոչ է անում ԵՄ-ին գործողություններ ձեռնարկել Թուրքիայի ձկնորսության վեճի հարցում
Nvidia-ն գերազանցում է Գերմանիային