Nvidia-ն գերազանցում է Գերմանիային

Ինչպես են տեխնոլոգիական հսկաների շուկայական կապիտալիզացիաները համեմատվում առաջատար տնտեսությունների հետ:
Nvidia-ի գործադիր տնօրեն Ջենսեն Հուանգը ելույթ է ունենում Nvidia-ի արհեստական բանականությանը նվիրված կոնֆերանսի ժամանակ Սան Խոսեում, Կալիֆոռնիա, երկուշաբթի օրը։
Nvidia-ի շուկայական կապիտալիզացիան ($5.7 տրիլիոն) գերազանցել է Գերմանիայի ՀՆԱ-ն ($5.45 տրիլիոն): ԱՄՆ հինգ խոշորագույն ընկերությունների համակցված արժեքը այժմ գերազանցում է Եվրոպայի հինգ խոշորագույն տնտեսությունների ընդհանուր ՀՆԱ-ն։
Տեխնոլոգիական հսկաների և միջազգային ընկերությունների տնտեսական չափը վերջին տարիներին արագ աճել է: Nvidia-ն մայիսի կեսերին հասել է $5.7 տրիլիոն դոլարի շուկայական կապիտալիզացիայի: Ընկերությունն այժմ գերազանցում է Գերմանիայի ամբողջ տնտեսությունը՝ աշխարհի երրորդ խոշորագույնը և Եվրոպայի ամենամեծը, որը կազմում է $5.45 տրիլիոն համախառն ներքին արդյունք (ՀՆԱ):
Այսպիսով, ինչպե՞ս են տեխնոլոգիական հսկաների և միջազգային ընկերությունների շուկայական կապիտալիզացիաները համեմատվում աշխարհի ամենամեծ տնտեսությունների հետ: Եվ որտե՞ղ է գտնվում Եվրոպան:
Nvidia-ն՝ ԱՄՆ-ում հիմնված կիսահաղորդչային ընկերությունը, որի չիպերը հզորացնում են ամեն ինչ՝ տեսախաղերից մինչև արհեստական բանականության համակարգեր, աշխարհի ամենաարժեքավոր ընկերությունն է: 2025 թվականի հոկտեմբերին դառնալով առաջին ընկերությունը, որի շուկայական կապիտալիզացիան գերազանցեց 5 տրիլիոն դոլարը (4.38 տրիլիոն եվրո), դրա արժեքը 2026 թվականի մայիսի կեսերին հասավ 5.7 տրիլիոն դոլարի (4.89 տրիլիոն եվրո):
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի տվյալներով՝ տնտեսական չափսերով այն արդեն գերազանցել է նաև Գերմանիայի կանխատեսվող 2026 թվականի ՀՆԱ-ն: Շուկայական կապիտալիզացիայի տվյալները վերցված են CompaniesMarketCap-ից՝ 2026 թվականի մայիսի 14-ի դրությամբ:
Արժույթի միջազգային հիմնադրամը կանխատեսում է, որ Գերմանիայի 2026 թվականի ՀՆԱ-ն կկազմի 5.45 տրիլիոն դոլար (4.67 տրիլիոն եվրո): ԱՄՆ-ն մնում է աշխարհի ամենամեծ տնտեսությունը՝ 32.38 տրիլիոն դոլարով (27.75 տրիլիոն եվրո), որին հաջորդում է Չինաստանը՝ 20.58 տրիլիոն դոլարով (17.87 տրիլիոն եվրո):
Քանի որ Գերմանիան Եվրոպայի ամենամեծ տնտեսությունն է, Nvidia-ի շուկայական կապիտալիզացիան գերազանցելը նշանակում է, որ ընկերությունն այժմ ավելի մեծ է, քան բոլոր եվրոպական տնտեսությունները, այդ թվում՝ Մեծ Բրիտանիան՝ 4.26 տրիլիոն դոլարով (3.65 տրիլիոն եվրո), Ֆրանսիան՝ 3.6 տրիլիոն դոլարով (3.08 տրիլիոն եվրո), Իտալիան՝ 2.74 տրիլիոն դոլարով (2.35 տրիլիոն եվրո) և Իսպանիան՝ 2.09 տրիլիոն դոլարով (1.79 տրիլիոն եվրո)։
Nvidia-ն գերազանցում է ԵՄ 19 երկրների համակցված ՀՆԱ-ն
Alphabet-ը (4.12 տրիլիոն եվրո) և Apple-ը (3.75 տրիլիոն եվրո) նույնպես ավելի մեծ են, քան բոլոր եվրոպական տնտեսությունները, բացառությամբ Գերմանիայի։ Ֆրանսիան (3.08 տրիլիոն եվրո) տնտեսական չափերով գերազանցում է Microsoft-ին (2.61 տրիլիոն եվրո) և Amazon-ին (2.46 տրիլիոն եվրո)։ Այնուամենայնիվ, երկու ընկերություններն էլ դեռևս գերազանցում են Իտալիայի ՀՆԱ-ն (2.35 տրիլիոն եվրո), որը մայրցամաքի չորրորդ խոշորագույն տնտեսությունն է։
ԵՄ 19 ամենափոքր տնտեսությունների համակցված ՀՆԱ-ն կազմում է 5.02 տրիլիոն դոլար (4.3 տրիլիոն եվրո), որը դեռևս ցածր է Nvidia-ի 5.7 տրիլիոն դոլար (4.88 տրիլիոն եվրո) շուկայական կապիտալիզացիայից։
Nvidia-ի գործադիր տնօրեն Ջենսեն Հուանգը միացավ Դոնալդ Թրամփի բարձր մակարդակի այցին Չինաստան այս շաբաթ։ Մարտին Հուանգը հայտարարեց, որ արհեստական բանականության նկատմամբ պահանջարկի աճը կարող է Nvidia-ի վաճառքը հասցնել 1 տրիլիոն դոլարի երկու տարվա ընթացքում։
ԱՄՆ-ի 5 խոշորագույն ընկերություններն ընդդեմ Եվրոպայի հինգ խոշորագույն տնտեսությունների
ԱՄՆ-ի հինգ խոշորագույն ընկերությունների՝ Nvidia-ի, Alphabet-ի, Apple-ի, Microsoft-ի և Amazon-ի համակցված շուկայական կապիտալիզացիան կազմում է 20.81 տրիլիոն դոլար (17.84 տրիլիոն եվրո)։ Սա գերազանցում է Եվրոպայի հինգ խոշորագույն տնտեսությունների՝ Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի և Իսպանիայի՝ ընդհանուր ՀՆԱ-ն, որը կազմում է 18.14 տրիլիոն դոլար (15.55 տրիլիոն եվրո)։
Ոչ մի եվրոպական ընկերություն չի մոտենում ամերիկյան տեխնոլոգիական հսկաներին
Հոլանդական չիպեր արտադրող ASML-ը ցուցակում ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող եվրոպական ընկերությունն է՝ զբաղեցնելով 21-րդ տեղը՝ 610.69 միլիարդ դոլար (523.66 միլիարդ եվրո) շուկայական կապիտալիզացիայով։ Եվրոպայում չկա ամերիկյան տեխնոլոգիական հսկաների հետ համեմատելի մասշտաբի ընկերություն։
Շվեյցարական դեղագործական հսկա Roche-ի շուկայական կապիտալիզացիան կազմում է 335.1 միլիարդ դոլար (287.44 միլիարդ եվրո), մինչդեռ Մեծ Բրիտանիայում գործող AstraZeneca-ն կազմում է 286.84 միլիարդ դոլար (246 միլիարդ եվրո)։
Շուկայական կապիտալիզացիան և ՀՆԱ-ն տարբեր բաներ են չափում։ ՀՆԱ-ն արտացոլում է տնտեսության կողմից մեկ տարվա ընթացքում արտադրված ապրանքների և ծառայությունների ընդհանուր արժեքը, մինչդեռ շուկայական կապիտալիզացիան ներկայացնում է ընկերության բաժնետոմսերի շուկայական արժեքը և արտացոլում է ներդրողների սպասումները դրա ապագա եկամուտների և աճի հեռանկարների վերաբերյալ։
Այնուամենայնիվ, համեմատությունը ցույց է տալիս այս ընկերությունների հասած մասշտաբի ցայտուն պատկերը։
Բաց մի թողեք
ԵՄ հանձնաժողովը նախատեսում է նոր ճնշումներ կիրառել չինական առևտրի վրա
Հունաստանը կոչ է անում ԵՄ-ին գործողություններ ձեռնարկել Թուրքիայի ձկնորսության վեճի հարցում
Հինգ երկրներ դեմ են ԵՄ հանձնաժողովի էլեկտրական ցանցերի ծրագրերին