ԵՄ հանձնաժողովը նախատեսում է նոր ճնշումներ կիրառել չինական առևտրի վրա

Պաշտոնյաները հայտնում են, որ առաջարկները կներկայացվեն եվրոպացի առաջնորդներին հաջորդ ամիս կայանալիք գագաթնաժողովում։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ԵՄ-ն կակտիվացնի ջանքերը՝ Չինաստանից իր տնտեսական կախվածությունը նվազեցնելու և իր արդյունաբերությունները էժան ներմուծման ավելցուկից պաշտպանելու համար՝ Բրյուսելի կողմից մշակված նոր առաջարկների համաձայն, որոնք պետք է քննարկվեն առաջնորդների կողմից հաջորդ ամիս։
Գործադիր մարմիններում շրջանառվող փաստաթղթի համաձայն, Եվրոպական հանձնաժողովի առևտրի գլխավոր տնօրինության պաշտոնյաներին հանձնարարվել է մշակել «ավելի վճռական և արդյունավետ առևտրային պաշտպանության քաղաքականություն»՝ Պեկինի հետ գործ ունենալու համար։
Դիտարկվող տարբերակների թվում է «պաշտպանության հետաքննությունների» համար լրացուցիչ ոլորտների նույնականացումը, ասվում է փաստաթղթում, որտեղ ԵՄ-ն կգնահատի, թե ինչպես կարող են ներմուծումները վնասել տեղական արդյունաբերությանը և արդյոք կարող են սահմանվել սակագնային քվոտաներ։
Բրյուսելն անցյալում պաշտպանության միջոցներ է սահմանել պողպատի և ֆեռոհամաձուլվածքների համար, բայց ապագա հետաքննությունները կարող են նաև դիտարկել այլ արդյունաբերություններ։
Այս խթանը նաև կարագացնի այսպես կոչված գերարտադրողականության գործիքի վրա աշխատանքը՝ ռազմավարական ոլորտներում մեծ քանակությամբ ապրանքներ արտադրող պետական սուբսիդավորմամբ զբաղվող ընկերությունների հետ գործ ունենալու համար, ինչը գործնականում անհնար կդարձնի այլ ոլորտների մրցակցությունը։
Նման մեխանիզմը որոշ ժամանակ քննարկվում է, բայց այն ընկալվում է որպես ռիսկային, քանի որ, հավանաբար, կհակասի Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության կանոններին, որոնք, ընդհանուր առմամբ, արգելում են անդամներին խտրականություն դրսևորել առանձին երկրների նկատմամբ։
Առաջարկությունների վրա աշխատող երկու ԵՄ պաշտոնյաների խոսքով, որոնց անանունությունը չի տրամադրվել անկեղծորեն խոսելու համար, ծրագրերը նախ կքննարկվեն և կհստակեցվեն հանձնակատարների կողմից մայիսի 29-ին կայանալիք «կողմնորոշման քննարկման» ժամանակ։
Այնուհետև ԵՄ առաջնորդները, ինչպես սպասվում է, կքննարկեն Չինաստանի կողմից կարևորագույն հումքի արտահանման սահմանափակումները՝ քամու տուրբիններից մինչև ավտոմեքենաների մարտկոցներ՝ կարևորագույն ամեն ինչի համար՝ հունիսի 15-ին Ֆրանսիայում մեկնարկող G7 գագաթնաժողովում՝ քաղաքական ուղղություն տալով ԵՄ գործադիր մարմնին։
Դրանից հետո Հանձնաժողովը հունիսի 18-ին Բրյուսելում կայանալիք Եվրոպական խորհրդում կխնդրի ԵՄ կառավարությունների ղեկավարների կարծիքը։ Գագաթնաժողովի օրակարգի նախագիծը, որը ձեռք է բերվել POLITICO-ի կողմից, ներառում է այս հարցը որպես «ԵՄ մրցունակության և ռազմավարական ինքնավարության առաջխաղացման մարտահրավերներով լի աշխարհատնտեսական համատեքստում» և «գլոբալ մակրոտնտեսական անհավասարակշռությունների» դեմ պայքարի վերաբերյալ քննարկումների մաս։
Առևտրային խոչընդոտներ
Քանի որ եվրոպական արդյունաբերությունը բախվում է հզոր աշխարհատնտեսական խոչընդոտների, «քաղաքական ախորժակը կարող է այժմ առկա լինել որոշ անդամ պետություններում, որոնք նախկինում դժկամությամբ էին վերաբերվում», – ասել է Պեկինի նկատմամբ ԵՄ առևտրային դիրքորոշումը խստացնելու ջանքերի պաշտոնյաներից մեկը։ Մինչդեռ հանձնաժողովը վաղուց է փնտրում նոր լիազորություններ՝ այս հարցը լուծելու համար, որոշ մայրաքաղաքներ ակտիվորեն դիմադրել են այդ ջանքերին, քանի որ դա կարող է փչացնել Պեկինի հետ հարաբերությունները։
Գլխավորը կլինի Գերմանիայի աջակցությունը, որը պատմականորեն ձգտել է խուսափել Չինաստանի հետ առևտրային սրացումից։ Բեռլինը տառապում է արդյունաբերական անկումից, քանի որ Պեկինը ամրապնդում է իր ազդեցությունը մաքուր տեխնոլոգիաների, ավտոարտադրության և արտադրական ոլորտների վրա, և հատկապես ենթարկվում է հազվագյուտ մետաղների վաճառքի ցանկացած նոր սահմանափակման։
ԵՄ-ի երկկողմ առևտրային դեֆիցիտը Չինաստանի հետ 2025 թվականին աճել է մինչև 359.3 միլիարդ եվրո, ինչը գրեթե մեկ հինգերորդով ավելի է նախորդ տարվա համեմատ։ Եվրոպական արդյունաբերական ոլորտները, քիմիական նյութերից մինչև ավտոմոբիլային, կրճատում են աշխատատեղերը և կրճատում արտադրությունը, ինչը պայմանավորված է չինական ցածր գներով ապրանքների ավելցուկով։
Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի հեռանալը, ով Չինաստանին էր ձգտում ներդրումների, նույնպես նոր հնարավորություն է ստեղծում պաշտոնյաների համար՝ ծրագրերի հաստատումը ստանալու համար։ Այնուամենայնիվ, Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը, ով ապրիլին չորրորդ անգամ այցելեց Չինաստան վերջին նույնքան տարվա ընթացքում, իրեն դիրքավորում է որպես Պեկինի հետ ավելի բարեկամական հարաբերությունների առաջատար պաշտպան։
Արդյունաբերականացման վախը համակել է Բրյուսելին, որը արձագանքել է մի շարք նախաձեռնություններով, որոնք ուղղված են դաշինքի կախվածությունը աշխարհի ամենամեծ արտահանողից նվազեցնելուն։ Այս ամսվա սկզբին Բրյուսելը հայտարարեց ԵՄ-ի կողմից «Արտադրված է Չինաստանում» արևային ինվերտորների՝ կարևորագույն վերականգնվող էներգիայի տեխնոլոգիաների ֆինանսավորման կրճատման մասին։
Հանձնաժողովի առաջարկած «Արդյունաբերական արագացուցիչների մասին» օրենքը նախատեսում է չինական ներդրումների վերաբերյալ նոր խիստ ստուգման կանոններ, մինչդեռ «Կիբերանվտանգության մասին» օրենքի վերանայումը նպատակ ունի եվրոպական մայրաքաղաքներին դրդել կրճատել չինական տեխնոլոգիական չեմպիոնների, ինչպիսին է Huawei-ն, օգտագործումը։ Պեկինը սպառնացել է հակադարձ քայլերով։
Այնուամենայնիվ, եթե այն ցանկանում է էապես նվազեցնել աճող առևտրային անհավասարակշռությունը, Հանձնաժողովին անհրաժեշտ կլինեն նոր առևտրային լիազորություններ՝ չինական ապրանքների հոսքը միասնական շուկա կանգնեցնելու համար։
