EU – Armenia

Հունաստանը կոչ է անում ԵՄ-ին գործողություններ ձեռնարկել Թուրքիայի ձկնորսության վեճի հարցում

«Մեր ծովային սահմանները նաև եվրոպական սահմաններ են, և ծովի օրենքը վերաբերում է բոլորին», – ասում է Աթենքի նավագնացության նախարարը։

ԱԹԵՆՔ — Հունաստանը ուրբաթ պահանջեց, որ ԵՄ-ն «միջամտի» թուրք ձկնորսների կողմից անօրինական ձկնորսության և ծովային օրենսդրության խախտումների հարցում։

«Մենք խնդրում ենք Եվրամիությանը միջամտել», – ասաց Հունաստանի նավագնացության նախարար Վասիլիս Կիկիլիասը։ «Մեր ծովային սահմանները նույնպես եվրոպական սահմաններ են, և ծովի օրենքը վերաբերում է բոլորին»։

Կիկիլիասը ուրբաթ օրը Աթենքում ձկնորսության և օվկիանոսների հարցերով եվրահանձնակատար Կոստաս Կադիսի հետ հանդիպման ժամանակ բարձրացրեց «մեր թուրք հարևանների սադրիչ վարքագծի հարցը՝ կապված անօրինական ձկնորսության, ծովի օրենքի չհարգման և ինքնիշխան իրավունքների վեճի հետ»։

Չնայած ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներ լինելուն, Հունաստանն ու Թուրքիան տասնամյակներ շարունակ վիճաբանել են մի շարք երկկողմ վեճերի շուրջ, այդ թվում՝ ծովային սահմանների շուրջ վեճերի, իրենց մայրցամաքային շելֆերի նկատմամբ համընկնող պահանջների և Կիպրոսի երկարատև վեճի շուրջ։

Հունաստանը Էգեյան ծովում նշանակել է սահմանափակ ձկնորսական տարածքներ, որոնցից մի քանիսը վիճարկվել են Թուրքիայի կողմից՝ որպես երկրի իրավասության սահմաններից դուրս գտնվող տարածքներ։ Աթենքը նաև բողոքել է թուրքական ծովային տարածական ծրագրի դեմ, որը նշանակել է Էգեյան ծովում ձկնորսության համար գոտիներ։

Աթենքը նշում է, որ մի քանի դեպքերում թուրքական ձկնորսական նավերը գործել են այն տարածքներում, որոնք Աթենքը համարում է Հունաստանի տարածքային ջրեր կամ Հունաստանի իրավասության տակ գտնվող գոտիներ, որոշ դեպքերում՝ թուրքական ափամերձ պահպանության նավերի ներկայությամբ։

Bloomberg-ի վերջին հաղորդագրության համաձայն՝ Թուրքիայի կառավարությունը պատրաստվում է մինչև հունիս քվեարկել այսպես կոչված «Կապույտ հայրենիքի» օրենքի շուրջ, որը կկոդավորի Անկարայի պահանջները Էգեյան ծովում և Արևելյան Միջերկրական ծովի մնացած մասում ծովային տնտեսական գոտիների նկատմամբ։

Միջազգային իրավունքի շրջանակներից դուրս ծովային պահանջները իրականացնելու ցանկացած միակողմանի փորձ «էապես դատապարտված է ձախողման», հինգշաբթի օրը հայտարարել է Հունաստանի արտաքին գործերի նախարար Գիորգոս Գերապետրիտը։

