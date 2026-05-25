Ֆրանսիայի նախկին վարչապետ Գաբրիել Ատալը պաշտոնապես մեկնարկում է նախագահական ընտրություններում իր թեկնածությունը

Էմանուել Մակրոնի կուսակցության ներկայիս ղեկավար Ատալը միանում է թեկնածուների բազմամարդ շարքին։
ՓԱՐԻԶ — Ֆրանսիայի նախկին վարչապետ Գաբրիել Ատալը ուրբաթ օրը հայտարարեց, որ հաջորդ տարի կմիանա նախագահի պաշտոնի համար ավելի ու ավելի մեծ թվով թեկնածուների մրցավազքին։
«Քանի որ ես խորապես սիրում եմ Ֆրանսիան և խորապես սիրում եմ ֆրանսիացի ժողովրդին, այո, ես որոշել եմ լինել Հանրապետության նախագահի թեկնածու», – Ֆրանսիայի հարավում գտնվող Մյուր-դե-Բարեզ գեղատեսիլ գյուղում կայացած միջոցառման ավարտին ասաց Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի «Վերածնունդ» կուսակցության առաջնորդ Ատալը։
37-ամյա քաղաքական գործիչը այժմ պետք է համակարգված ջանքեր գործադրի՝ իրեն առանձնացնելու թեկնածուների խառնաշփոթ շարքից, այդ թվում՝ նախկին վարչապետ Էդուար Ֆիլիպից, պահպանողական առաջնորդ Բրունո Ռետայոյից և հնարավոր է՝ նախկին նախագահ Ֆրանսուա Օլանդից։
Վերջին հարցումները ցույց են տվել, որ Ֆիլիպը ամենաուժեղ դիրքում է՝ հաղթելու ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորում» կուսակցությունից առաջադրված թեկնածուին, որը ներկայումս առաջատար է հարցումներում, բայց պետք է սպասի թեկնածու ընտրելու համար, մինչև վերաքննիչ դատարանը որոշում կայացնի Մարին Լե Պենի յուրացման համար դատապարտման վերաբերյալ։ Եթե դատարանը հուլիսի 7-ին որոշում կայացնելիս արգելի Լե Պենին մասնակցել ընտրություններին, նրա փոխարեն կառաջադրվի «Ազգային միավորման» նախագահ Ջորդան Բարդելլան։
Այնուամենայնիվ, շատ բան կարող է փոխվել մինչև այն պահը, երբ ընտրողները կգնան ընտրատեղամասեր մեկ տարուց էլ պակաս ժամանակ անց։ Եվ Աթալը հստակեցրեց, որ հավատում է, որ կարող է հաղթել «լավատեսության» վրա կենտրոնացած քարոզարշավով, որը կարծում է, որ Ֆրանսիայի լավագույն օրերը առջևում են։
«Դա կպահանջի քրտնաջան աշխատանք, կպահանջի ընտրություն կատարել, կպահանջի որոշումներ կայացնել և կպահանջի գործողություններ ձեռնարկելու ուժ, բայց այդ ուժով ամեն ինչ հնարավոր է», – ասաց Աթալը։
Ֆրանսիական գյուղական վայրերում իր քարոզարշավը սկսելու Աթալի որոշումը արտացոլում է նրա ցանկությունը՝ հեռու մնալ Փարիզի էլիտայից և Ֆրանսիայի մայրաքաղաքից, որտեղ նա մեծացել է։ Վերջին շաբաթներին Աթալը, որը նաև բյուջեի և կրթության նախարար էր Մակրոնի օրոք, գրքային շրջագայության շրջանակներում շրջագայում էր Ֆրանսիայի գյուղական վայրերով և այցելում էր եվրոպական մայրաքաղաքներ, ինչպիսիք են Աթենքը, Բրյուսելը, Կիևը և Հաագան։
Ուրբաթ օրը իր հայտարարությամբ Աթալը դառնում է Ֆրանսիայի առաջին բարձրաստիճան բացահայտ համասեռամոլ նախագահի թեկնածուն։ Նա իր ելույթում ընդունեց Ելիսեյան պալատի համար իր առաջադրման պատմական կշիռը՝ գովաբանելով Ֆրանսիան որպես հանրապետություն, որը «թույլ է տալիս մեզանից յուրաքանչյուրին վերաբերվել որպես հավասարների՝ անկախ մեր ծագումից, անկախ մեր համոզմունքներից, անկախ մեր մաշկի գույնից, անկախ նրանից, թե ում ենք սիրում»։
Չնայած Մակրոնի կուսակցությունը ղեկավարելուն, Աթալը և նախագահը լավ հարաբերությունների մեջ չեն։ Նրանք երկուսով վատ հարաբերություններ են հաստատել Մակրոնի 2024 թվականին խորհրդարանը լուծարելու անսպասելի որոշումից հետո։ Աթալի հետ, որն այդ ժամանակ վարչապետ էր, խորհրդակցություն չի անցկացվել և, ի վերջո, ստիպված է եղել հեռանալ կառավարության ղեկավարի պաշտոնից։
Եվ 2025 թվականի աշնանը Ֆրանսիայի քաղաքական ճգնաժամի ժամանակ Աթալը հրապարակավ հայտարարեց, որ «այլևս չի հասկանում» Մակրոնի որոշումները և մեղադրեց իր նախկին խորհրդատուին «իշխանությունը պահպանելու ցանկության» մեջ՝ չնայած արտահերթ ընտրություններում պարտությանը։
