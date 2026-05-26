ԼԳԲՏ անձանց փորձում են ներքաշել նախընտրական խաղերի մեջ

Օրերս դպրոցների տնօրենները տարօրինակ նամակներ են ստացել «Փինք Արմենիա» ՀԿ-ից, որով վերջինս տեղեկացնում է ԼԳԲՏ անձանց նկատմամբ խտրականության կանխարգելման վերաբերյալ նոր օրինագծի մշակման մասին:
Հրապարակ թերթը գրել է․ Այդ անհասկանալի օրենքը, որով դպրոցականների շրջանում պետք է հանդուրժողականություն սերմանվի ոչ ավանդական սեռական կողմնորոշման մարդկանց վերաբերյալ, իբր՝ մշակում է ԿԳՍՄ-ն, «Փինկ Արմենիան» էլ համարում է այն «դպրոցներում անվտանգ եւ ներառական միջավայր ստեղծելու հնարավորություն» եւ իր առաջարկներն է անում օրենքը մշակողմերին:
Նամակները ստացած դպրոցների տնօրենները զարմացել են` ինչի՞ համար է ԼԳԲՏ համայնքի ներկայացուցիչներին ծաղրի դեմ պայքարի օրենքը, եթե Հայաստանում նրանց իրավունքները պաշտպանված են, եթե Հայաստանը 2002 թվականից վավերացրել է Մարդո ւիրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների Կոնվենցիան, իսկ 2018 թվականին միացել է Ստամբուլյան կոնվենցիային, թեեւ դեռ չի վավերացրել այն:
ԼԳԲՏ համայնքի իրավունքները պաշտպանող «Փինք Արմենիայից» հերքեցին, որ իրենք նամակներ են ուղարկել դպրոցների տնօրեններին: Ըստ այս կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Էդգար Զատիկյանի, նամակները ուղարկված են ոչ թե իրենց էլեկտրոնային հասցեից, այլ pinkarmenia.com հասցեից, որն իրենց հետ կապ չունի: «Մեր մեյլը pinkarmenia.org է, իսկ դա ֆեյք հասցե է, ֆեյք ինֆորմացիա, որով ԼԳԲՏ անձանց փորձում են ներքաշել նախընտրական պրոցեսների մեջ: Մենք ԿԳՄՍՆ-ի հետ չենք աշխատում, դպրոցների հետ չենք աշխատում, չունենք կրթական նման ծրագիր: Դրանք արհեստական բանականությամբ գեներացված նամակներ են: Մեր կազմակերպությունը ոչ մի նամակ չի ուղարկել ու ոչ մի առաջարկ չունի», – ասաց Էդգար Զատիկյանը:
Զատիկյանը շեշտեց, որ իրենց կազմակերպության անունից նախընտրական շրջանում ստեղծվել են նաեւ այլ կեղծ հասցեներ: «Այդ հասցեներից տարբեր նամակներ են ուղարկում, փորձում են ԼԳԲՏ անձանց թիրախավորել նախընտրական իրավիճակում»: Նա նաեւ հայտնեց, որ որևէ կուսակցության, կամ քաղաքական գործչի, կամ թեկնածուի իրենք չեն պաշտպանում: «Համացանցում տարածվող ֆոտոներն ու վիդեոները, թե մենք պաշտպանում ենք էսինչ թեկնածուին, արհեստական բանականությամբ են գեներացված: Մեր հասարակական կազմակերպության կանոնակարգում գրված է, որ մենք իրավունք չունենք որևէ կուսակցության աջակցել, կամ քաղաքական դիրքորոշում հայտնել: Դա մեր կանոնադրությունն է, մեր էթիկական դիրքորոշումն է», – ասում է «Փինք Արմենիայի» ծրագրերի համակարգողը:
ԿԳՄՍՆ-ից եւս հերքում են, որ նման օրինագիծ է մշակվում: «Հանրակրթական դպրոցների պաշտոնական էլեկտրոնային հասցեներին ԿԳՄՍ նախարարության հետ առնչություն չունեցող էլեկտրոնային հասցեից տարածվում է կեղծ հաղորդագրություն նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Թամարա Սարգսյանի անունից։ ԿԳՄՍ նախարարությունը պաշտոնապես հայտնում է, որ նշված նամակը ապատեղեկատվություն է և որևէ առնչություն չունի նախարարության հետ», – ասված է հերքման տեքստում:
