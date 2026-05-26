Ռուբիոն ասում է, որ ԱՄՆ-ն պատրաստ է միջնորդել խաղաղությանը, քանի որ Մոսկվան ուժեղացնում է Կիևին հարվածելու սպառնալիքները

Ռուսաստանի կողմից շաբաթավերջին տասնյակ անօդաչու թռչող սարքերի և հրթիռների կիրառմամբ իրականացված հրետակոծությունը սպանեց չորս մարդու և լայնածավալ վնասներ պատճառեց Ուկրաինայի մայրաքաղաքում։
ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն երեքշաբթի օրը հայտարարեց, որ Վաշինգտոնը շարունակում է պատրաստ լինել միջնորդել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմում, այն բանից հետո, երբ Մոսկվան սպառնաց Կիևի վրա նոր հարվածներ հասցնել։
Ռուսաստանի նախազգուշացումը, այդ թվում՝ օտարերկրյա դիվանագետներին կոչ անելով լքել Ուկրաինայի մայրաքաղաքը, նշանավորում է ավելի քան չորս տարի տևած պատերազմի նոր սրացում, քանի որ Մոսկվան խոստանում է «համակարգված» հարձակումներ Կիևի վրա, այդ թվում՝ «որոշումների կայացման կենտրոնների» վրա։
Ռուբիոյի առաջարկը հնչեց այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը շաբաթավերջին հարվածներ հասցրեց Ուկրաինային, այդ թվում՝ արձակելով իր «Օրեշնիկ» հիպերձայնային հրթիռը, և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հեռախոսազրույցից հետո։
«Ամեն անգամ, երբ տեսնում եք այս խոշոր հարվածները մեկ կամ մյուս կողմից, դա հիշեցում է, թե ինչու է սա սարսափելի պատերազմ, որն այժմ տևել է ավելի երկար, քան Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, և այն պետք է ավարտվի», – լրագրողներին ասաց Ռուբիոն Հնդկաստան կատարած պաշտոնական այցի ժամանակ։
«ԱՄՆ-ն պատրաստ է և պատրաստ է օգնել անել այն ամենը, ինչ կարող է, որպեսզի նպաստի այս պատերազմի ավարտին, և հուսով ենք, որ այդ հնարավորությունը կներկայացվի որոշ պահի»։
Ռուսաստանի կողմից օգտագործված զենքերի թվում էր նաև «Օրեշնիկ» հիպերձայնային հրթիռը, որը կարող է թռչել ձայնի արագությունից 10 անգամ ավելի արագ և կարող է կրել միջուկային մարտագլխիկներ, ըստ Մոսկվայի։
Գիշերային Ռուսաստանի հարվածի հետևանքով Օդեսայում սպանվել է 45-ամյա տղամարդ, երեքշաբթի առավոտյան Telegram-ում գրել է տարածաշրջանային պաշտոնյա Սերգեյ Կրասիլենկոն։
Հարվածները հաջորդել են Ռուսաստանի մեղադրանքներին, որ Ուկրաինան հարվածել է Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Լուգանսկի մարզի մասնագիտական դպրոցին՝ սպանելով 21 մարդու։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրամայել է իր զինվորականներին հակահարված տալ։
«Ներկայիս պայմաններում Ռուսաստանի զինված ուժերը սկսում են համակարգված հարվածներ հասցնել Կիևում գտնվող ուկրաինական ռազմաարդյունաբերական օբյեկտներին», – ասվում է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։
«Հարվածները կուղղվեն ինչպես որոշումների կայացման կենտրոններին, այնպես էլ հրամանատարական կետերին… Մենք զգուշացնում ենք օտարերկրյա քաղաքացիներին, այդ թվում՝ դիվանագիտական առաքելությունների և միջազգային կազմակերպությունների աշխատակիցներին, հնարավորինս շուտ լքել քաղաքը», – հավելել է նա։
Լավրովը Ռուբիոյին նախազգուշացումը փոխանցել է երկուշաբթի օրը հեռախոսազրույցի ժամանակ՝ կոչ անելով նրան տարհանել ամերիկացի դիվանագետներին, հայտնել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։
Երեքշաբթի օրը Ռուբիոն լրագրողներին հարցրել է, որ Ռուսաստանը «ծանուցում է ուղարկել բոլոր դեսպանատներին», այլ ոչ թե միայն ԱՄՆ առաքելությանը։
«Ոչ մի տեղ չեմ գնում»
Ռուսաստանն արդեն կոչ էր արել օտարերկրյա քաղաքացիներին և դիվանագետներին լքել Կիևը այս ամսվա սկզբին, երբ սպառնացել էր Կիևի կենտրոնին զանգվածային հարվածներ հասցնել, եթե Ուկրաինան խափանի Մոսկվայի Կարմիր հրապարակում անցկացվող ռազմական շքերթը։
Քաղաքում գտնվող արևմտյան դիվանագիտական առաքելությունները մերժել են երկու նախազգուշացումները։
Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը երկուշաբթի օրը հայտարարել է. «Մենք սովոր ենք Պուտինի սպառնալիքներին։ Լքելու մասին խոսք անգամ լինել չի կարող»։
Կիևում Եվրամիության դեսպանը Ֆեյսբուքում գրել է. «Մենք ոչ մի տեղ չենք գնում»։
Ուկրաինան Ռուսաստանի սպառնալիքները որակել է որպես «հռետորաբանություն»։
«Մենք հիմա մեր գործընկերներին ասում ենք, որ նրանք չպետք է զիջեն այս ռուսական շանտաժին», – ասել է Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիհան։
Ռուսաստանը լայնածավալ հարձակում է սկսել Ուկրաինայի վրա 2022 թվականի փետրվարին։ Այդ ժամանակվանից ի վեր հակամարտությունը վերածվել է Եվրոպայի ամենամահացու հակամարտության։
ԱՄՆ-ի գլխավորությամբ մարտական գործողությունները դադարեցնելու վերաբերյալ վերջին ամիսներին փակուղի են մտել Իրանում հակամարտության պատճառով։
