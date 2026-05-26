Եվրոպան քրտնում է, քանի որ «ջերմային գմբեթը» մայիս ամսվա ռեկորդային ջերմաստիճաններ է առաջացնում

Ֆրանսիայի օդերևութաբանական գործակալությունը հայտնել է, որ կլիմայի փոփոխությունը ավելի վաղ և ավելի ինտենսիվ ջերմային ալիքներ է առաջացնում։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Արևմտյան Եվրոպայի երկրները այս շաբաթ պատրաստվում են ծայրահեղ շոգի, քանի որ «ջերմային գմբեթը» մայիսին ռեկորդային բարձր ջերմաստիճաններ է առաջացնում։
Իսպանիան և Պորտուգալիան այս շաբաթ կզգան ամենածայրահեղ շոգը, Պորտուգալիայի որոշ հատվածներում կանխատեսվում է գրեթե 40 աստիճան Ցելսիուսի ջերմաստիճան, իսկ Իսպանիայի հարավային հատվածներում կանխատեսվում է 38 աստիճան Ցելսիուսի ջերմաստիճան։ Ֆրանսիայում, Բելգիայում և Մեծ Բրիտանիայում բոլորը կանխատեսում են մայիսյան միջինից զգալիորեն բարձր ջերմաստիճան։
Ֆրանսիայում ազգային օդերևութաբանական գործակալությունը նախազգուշացրել է «վաղ, ուշագրավ և երկարատև ջերմային ալիքի» մասին, որի դեպքում ջերմաստիճանը սեզոնային միջինից 12 աստիճան կամ ավելի բարձր կլինի։
Ֆրանսիայի արևմուտքում գտնվող մի քանի քաղաքներ պատրաստվում են մայիսի ջերմաստիճանի ռեկորդները մի քանի աստիճանով գերազանցել, իսկ Նանտում երկուշաբթի օրը կանխատեսվում է 35 աստիճան շոգ, ինչը գրեթե երեք աստիճանով կգերազանցի 2017 թվականի մայիսի ջերմաստիճանի ռեկորդը։
Մեծ Բրիտանիայի օդերևութաբանական գործակալությունը զգուշացրել է երկուշաբթի օրը մինչև 33 աստիճան ջերմաստիճանի «նշանակալի ջերմային ալիքի» մասին, որը կգերազանցի մայիսյան ջերմաստիճանի ռեկորդները երկրի համար, մինչդեռ Բելգիայում սպասվում է մինչև 31°C ջերմաստիճան։
Ֆրանսիայի Météo-France օդերևութաբանական գործակալությունը հայտնել է, որ ներկայիս բարձր ջերմաստիճանների համար պատասխանատու է «ջերմային գմբեթը»։ Հյուսիսային Աֆրիկայից վերև շարժվող տաք օդը հայտնվել է Արևմտյան Եվրոպայի վրայով բարձր ճնշման համակարգի տակ։ Ազդեցությունը նման է կաթսայի վրա կափարիչ դնելուն, որտեղ տաք օդը ներքև է սլանում և այրում տուժած շրջանները երկարատև, այրող ջերմությամբ։
Météo-France-ը նշել է, որ կլիմայի փոփոխության հետևանքով այս երևույթն ավելի տարածված է դառնում։ «Մենք սպասում ենք, որ նման ջերմային ալիքները ավելի ու ավելի հաճախակի կլինեն», – ասել է գործակալությունը։ «Դրանք ավելի վաղ կհայտնվեն և ավելի ինտենսիվ կդառնան»։
Մեծ Բրիտանիան մինչև չորեքշաբթի օրը Անգլիայի որոշ մասերում ջերմային առողջության վերաբերյալ նախազգուշացումներ է տարածել, այդ թվում՝ Լոնդոնի համար դեղին նախազգուշացում՝ առողջապահական և սոցիալական խնամքի ծառայությունների վրա «նշանակալի ազդեցության» և տարեցների և հիվանդների շրջանում մահացության աճի մասին։ Իսպանիան երկուշաբթի օրը հյուսիսի որոշ մասերում դեղին ջերմային նախազգուշացումներ է տարածել։
