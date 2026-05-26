26/05/2026

EU – Armenia

18-ամյա Ալեքսանդր Ղազարյանի մահվան դեպքով վարույթ է նախաձեռնվել․ հայրը պնդում է՝ «տղայիս ուղղակի սպանել են»․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 26/05/2026 1 min read

18-ամյա աշակերտ Ալեքսանդր Ղազարյանի մահվան դեպքով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։

«Մայիսի 13-ին ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ՝ Քրեական օրենսգրքի 162-րդ հոդվածի 1-ին մասի հատկանիշներով (ինքնասպանության հասցնելը): Նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն:

Կատարվում է նախաքննություն»,- հայտնել են քննչական կոմիտեից։

Մայիսի 13-ին հայտնի է դարձել որ կյանքից հեռացել է 18-ամյա տաղանդավոր աշակերտ Ալեքսանդր Ղազարյանը։ Ալեքսանդրի հայրը՝ Արթուր Ղազարյանը որդու մահվան համար մաղադրում է հայաստանյան կրթական, բժշկական և հանրային համակարգին։

Նոր գրառմամբ նա հայտնում է, որ որդուն սպանել են. «Անձամբ իմ ձեռք բերված փաստերը և տարրական տրամաբանությունը ինձ հուշում են, որ տղայիս Ալեքսանդր Արթուրի Ղազարյանին ուղղակի սպանել են մայիսի 13-ի գիշերը։

Խնդրում եմ Ներքին գործերի նախարարին իր անմիջական վերահսկողության տակ վերցնի այս գործի քննությունը։

Անցել է 12 օր, ընդամենը մեկ անգամ եմ հանդիպել գործը քննող քննիչին, տրամադրել եմ անհրաժեշտ բոլոր սկբնանյութերը, սակայն մենք տեղյակ չենք ինչ գործողություններ են կատարվել կամ կատարվում, ինչ փորձաքնություններ են եղել, ինչ արդյունքներ են արձանագրվել։

Հատկապես, որ շրջակայքի բազմաթիվ կամերաների ձայնագրությունները գնալով օբյեկտիվորեն անհետանում են։

Առգրավված է երեխայի հեռախոսը, որը սակայն չի անջատվել ինտերնետից, որը կոպտագույն սխալ է։

Ես սա հենց այնպես չեմ թողնելու, լուրջ եմ ասում»։

18-ամյա Ալեքսանդր Ղազարյանի մահվան դեպքով վարույթ է նախաձեռնվել․ հայրը պնդում է՝ «տղայիս ուղղակի սպանել են»

Բաց մի թողեք

1 min read

Անչափահաս աղջկան դպրոցից` աշակերտների աչքի առաջ բերման են ենթարկել. Լուսանկար

26/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կաշառք ստանալու անմիջականորեն ծագած կասկածի հիմքով ձերբակալվել են ՊԵԿ աշխատակիցներ

26/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավարտվել է Գորիսի ԲԿ-ի նախկին տնօրենի փողերի լվացման գործի նախաքննությունը. գույքն արգելանքի տակ է

25/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Տանկերից մինչև անօդաչու թռչող սարքեր. Ուկրաինայի անօդաչու թռչող սարքերի պատերազմը վերաիմաստավորում է Գերմանիայի մարտադաշտի ռազմավարությունը

26/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուբիոն ասում է, որ ԱՄՆ-ն պատրաստ է միջնորդել խաղաղությանը, քանի որ Մոսկվան ուժեղացնում է Կիևին հարվածելու սպառնալիքները

26/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Էական հարցեր, որոնք այդպես էլ մնացել են անպատասխան

26/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Հանգիստ, ընկերասեր տղա էր Հարութս, կարգապահ զինվոր». Հարութ Ալավերդյանն անմահացել է սեպտեմբերի 27-ին Մարտունիում, տուն «վերադարձել» … վեց ամիս անց. Լուսանկարներ

26/05/2026 infomitk@gmail.com