ԱՄՆ-ն մտադիր է միջուկային զենք տեղակայել ՌԴ-ի հետ սահմանին

Միացյալ Նահանգները բանակցություններ է վարում մի քանի եվրոպական երկրներում միջուկային զենք տեղակայելու վերաբերյալ:
Ըստ Financial Times-ի, որը հղում է անում իրազեկ աղբյուրներին, խոսքն ամերիկյան ռմբակոծիչների մասին է, որոնք ունակ են միջուկային զենք կրել։
Ներկայումս այս ինքնաթիռները տեղակայված են վեց երկրներում: Ռուսաստանի սահմաններին ավելի մոտ գտնվող ՆԱՏՕ-ի անդամները, այդ թվում՝ Լեհաստանը և Բալթյան երկրները, հետաքրքրություն են հայտնել ռմբակոծիչները իրենց տարածքում տեղակայելու հարցում։
Միջուկային զենք կրելու ունակ ամերիկյան ռմբակոծիչներ ընդունող երկրների ցանկը ընդլայնելու վերաբերյալ քննարկումները պետք է վստահեցնեն ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին, որ ավանդական ռազմական աջակցության կրճատումը չի թուլացնի անվտանգության երաշխիքները։
Բաց մի թողեք
Իրանը խիստ նախազգուշացրել է Իսրայելին
Ինչպես է Ռուսաստանի ստվերային նավատորմը թաքնվում համաշխարհային հետևումից
Գիշերվա ընթացքում ռուսական հրթիռները ցնցեցին Ուկրաինան՝ սպանելով առնվազն 11 մարդու. Լուսանկարներ