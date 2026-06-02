02/06/2026

EU – Armenia

ԱՄՆ-ն մտադիր է միջուկային զենք տեղակայել ՌԴ-ի հետ սահմանին

infomitk@gmail.com 02/06/2026

Միացյալ Նահանգները բանակցություններ է վարում մի քանի եվրոպական երկրներում միջուկային զենք տեղակայելու վերաբերյալ:

Ըստ Financial Times-ի, որը հղում է անում իրազեկ աղբյուրներին, խոսքն ամերիկյան ռմբակոծիչների մասին է, որոնք ունակ են միջուկային զենք կրել։

Ներկայումս այս ինքնաթիռները տեղակայված են վեց երկրներում: Ռուսաստանի սահմաններին ավելի մոտ գտնվող ՆԱՏՕ-ի անդամները, այդ թվում՝ Լեհաստանը և Բալթյան երկրները, հետաքրքրություն են հայտնել ռմբակոծիչները իրենց տարածքում տեղակայելու հարցում։

Միջուկային զենք կրելու ունակ ամերիկյան ռմբակոծիչներ ընդունող երկրների ցանկը ընդլայնելու վերաբերյալ քննարկումները պետք է վստահեցնեն ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին, որ ավանդական ռազմական աջակցության կրճատումը չի թուլացնի անվտանգության երաշխիքները։

