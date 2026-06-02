Իրանը խիստ նախազգուշացրել է Իսրայելին

Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի «Ղոդս» ուժերի հրամանատար Էսմայիլ Քաանին հայտարարել է, որ Իսրայելի շարունակական ռազմական գործողությունները Լիբանանում և Գազայի հատվածում կարող են հանգեցնել Իրանի հետ դաշնակից ուժերի կողմից տարածաշրջանի տարբեր երկրներում ընդլայնված պատասխան գործողությունների:
Նրա խոսքերը մեջբերել է Fars News-ը։
Քաանին ընդգծել է, որ Իսրայելի գործողությունները միայն ամրապնդում են «Դիմադրության առանցքի» վճռականությունը՝ համակարգելու իրենց գործողությունները դաշնակից ուժերի հետ և հնարավոր է՝ ակտիվացնեն հակամարտության նոր գոտիներ։
Նա նաև զգուշացրել է, որ այս զարգացումները կարող են հանգեցնել Բաբ էլ-Մանդեբում և Հորմուզի նեղուցում նավարկության պայմանների այսպես կոչված «հավասարեցման», ակնարկելով, որ մեկ ռազմավարական ջրային ուղու խափանումները կարող են հայելային ազդեցություն ունենալ մյուսի վրա։
