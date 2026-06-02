Մեր տեղեկություններով՝ այսօր Կապանի զորամասերից մեկում ժամկետային զինծառայող է կախվել:
Զինվորի ինքնության, պատճառների մասին առայժմ տեղեկություններ չունենք։
ՊՆ-ից էլ անարձագանք թողեցին մեր զանգերը։
Հունիսի 2-ին զինծառայողի մահվան դեպքի առթիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ՝ Քրեական օրենսգրքի 522-րդ հոդվածի 1-ին մասով (զինծառայողին անզգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելը): Այս մասին հայտնում են ՔԿ-ից:
Նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն:Նախաքննությունը շարունակվում է:
Ինչպես ավելի վաղ հայտնել ենք, հունիսի 2-ին՝ ժամը 00:10-ի սահմաններում, հայտնաբերվել է ՊՆ N զորամասի զինծառայող Արամայիս Մերուժանի Գևորգյանի դին:
