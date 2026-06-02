EU – Armenia

Փաշինյանի արձագանքը՝ ԵԱՏՄ 4 երկրների ղեկավարների հայտարարությանը

Գեղարքունիքի մարզում անցկացվող նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է Ռուսաստանի, Բելառուսի, Ղազախստանի և Ղրղզստանի ղեկավարների կողմից տարածված համատեղ հայտարարությանը՝ Հայաստանի՝ ԵԱՏՄ-ի և Եվրամիության միջև հնարավոր ընտրության վերաբերյալ հանրաքվեի գաղափարի շուրջ։

Փաշինյանի խոսքով՝ այդ հայտարարության բովանդակությունը հավասարակշռված է և արտացոլում է գործընկերների մոտեցումները տվյալ թեմայի նկատմամբ։

Նա նշել է, որ, ըստ իր գնահատման, ԵԱՏՄ անդամ երկրների ներկայացուցիչները դրական են վերաբերվում Հայաստանում ԵՄ անդամակցության հարցով հանրաքվեի գաղափարին։ Միևնույն ժամանակ վարչապետը ընդգծել է, որ հանրաքվեի անցկացումը հնարավոր կլինի միայն այն դեպքում, երբ Հայաստանը պաշտոնապես դիմի Եվրամիությանը լիիրավ անդամակցության համար։

Փաշինյանի խոսքով՝ մինչև նման դիմումի ներկայացումը հանրաքվեի անցկացումը օրակարգում չի լինելու, իսկ գործընթացը կարող է սկսվել միայն համապատասխան դիմումից հետո։

