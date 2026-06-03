03/06/2026

EU – Armenia

Երևանի մանկապարտեզներից մեկի տարածքից կորել էր 4-ամյա երեխա

infomitk@gmail.com 03/06/2026 1 min read

Հունիսի 2-ին Երևանի մանկապարտեզներից մեկի տարածքից կորել էր 4-ամյա սաներից մեկը։ Այս մասին տեղեկանում ենք ՆԳՆ-ից։

Ահազանգը ստանալուց անմիջապես հետո Համայնքային ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի ծառայողները օպերատիվորեն ձեռնարկել են անհրաժեշտ որոնողական միջոցառումներ։

Որոնողական աշխատանքների արդյունքում երեխան կարճ ժամանակ անց հայտնաբերվել է իր բնակության վայրի հարակից տարածքում և վերադարձվել ծնողներին։

Երեխայի կյանքին և առողջությանը վտանգ չի սպառնում։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Ուժեղ Հայաստանը» քայլերթ եւ մեծ հանրահավաք է իրականացնում. Տեսանյութ

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺԲ պատգամավորի թեկնածուն նստացույց է անում. Լուսանկար

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հենրիկ Հովհաննիսյանի անունն են շահարկում. Պատճեներ

03/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Ուժեղ Հայաստանը» քայլերթ եւ մեծ հանրահավաք է իրականացնում. Տեսանյութ

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կասկածներով պայքարի մեջ մտնել չի կարելի

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն և ԵՄ-ն չպետք է միջամտեն Հայաստանի ներքին գործերին

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺԲ պատգամավորի թեկնածուն նստացույց է անում. Լուսանկար

03/06/2026 infomitk@gmail.com