Երևանի մանկապարտեզներից մեկի տարածքից կորել էր 4-ամյա երեխա

Հունիսի 2-ին Երևանի մանկապարտեզներից մեկի տարածքից կորել էր 4-ամյա սաներից մեկը։ Այս մասին տեղեկանում ենք ՆԳՆ-ից։
Ահազանգը ստանալուց անմիջապես հետո Համայնքային ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի ծառայողները օպերատիվորեն ձեռնարկել են անհրաժեշտ որոնողական միջոցառումներ։
Որոնողական աշխատանքների արդյունքում երեխան կարճ ժամանակ անց հայտնաբերվել է իր բնակության վայրի հարակից տարածքում և վերադարձվել ծնողներին։
Երեխայի կյանքին և առողջությանը վտանգ չի սպառնում։
Բաց մի թողեք
«Ուժեղ Հայաստանը» քայլերթ եւ մեծ հանրահավաք է իրականացնում. Տեսանյութ
ԱԺԲ պատգամավորի թեկնածուն նստացույց է անում. Լուսանկար
Հենրիկ Հովհաննիսյանի անունն են շահարկում. Պատճեներ