03/06/2026

EU – Armenia

Թրամփն «առևտրային պատերազմ» կհայտարարի 60 երկրի դեմ

infomitk@gmail.com 03/06/2026 1 min read

Թրամփի վարչակազմը մտադիր է 60 երկրներից ներմուծվող ապրանքների վրա 10 կամ 12.5 տոկոս լրացուցիչ մաքսատուրքեր սահմանել, որոնց Վաշինգտոնը մեղադրում է հարկադիր աշխատանքի միջոցով արտադրված ապրանքների առևտրի սահմանափակումը չզսպելու մեջ, հաղորդում է Reuters-ը։

10 տոկոս մաքսատուրքերը կկիրառվեն Կանադայի, Էկվադորի, Եվրամիության, Ինդոնեզիայի, Մեքսիկայի, Պակիստանի, Արգենտինայի, Բանգլադեշի, Կամբոջայի, Սալվադորի, Գվատեմալայի, Ինդոնեզիայի, Մալայզիայի, Թայվանի և Միացյալ Թագավորության նկատմամբ։

Ավելին, լրացուցիչ 12.5 տոկոս մաքսատուրքեր կկիրառվեն ԱՄՆ կառավարության կողմից հետաքննվող ևս 45 երկրների նկատմամբ։

ԱՄՆ առևտրային ներկայացուցիչ Ջեյմիսոն Գրիրը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների ամենակարևոր առևտրային գործընկերների կողմից հարկադիր աշխատանքի միջոցով արտադրված ապրանքների ներմուծման հետ կապված խնդիրների լուծման ձախողումը անընդունելի է։ Սա ստեղծում է մի իրավիճակ, երբ ամերիկացի աշխատողները ստիպված են մրցակցել անհավասար խաղադաշտում համաշխարհային շուկայում։

Բաց մի թողեք

1 min read

ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը ժամանել է Կիեւ. Լուսանկար

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վճարել խաղի համար Բրյուսելում. Ինչպես լրատվամիջոցների միջոցառումները դարձան լոբբիստական ​​նոր սահման

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լատվիայի վարչապետը հայտարարել է Ռուսաստանի հետ առևտրային հարաբերությունները խզելու ցանկության մասին. Լուսանկար

03/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն և ԵՄ-ն չպետք է միջամտեն Հայաստանի ներքին գործերին

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺԲ պատգամավորի թեկնածուն նստացույց է անում. Լուսանկար

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփն «առևտրային պատերազմ» կհայտարարի 60 երկրի դեմ

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կալասին շատ-շատ վարդերի մի փունջ առաքես

03/06/2026 infomitk@gmail.com