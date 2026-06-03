Թրամփն «առևտրային պատերազմ» կհայտարարի 60 երկրի դեմ

Թրամփի վարչակազմը մտադիր է 60 երկրներից ներմուծվող ապրանքների վրա 10 կամ 12.5 տոկոս լրացուցիչ մաքսատուրքեր սահմանել, որոնց Վաշինգտոնը մեղադրում է հարկադիր աշխատանքի միջոցով արտադրված ապրանքների առևտրի սահմանափակումը չզսպելու մեջ, հաղորդում է Reuters-ը։
10 տոկոս մաքսատուրքերը կկիրառվեն Կանադայի, Էկվադորի, Եվրամիության, Ինդոնեզիայի, Մեքսիկայի, Պակիստանի, Արգենտինայի, Բանգլադեշի, Կամբոջայի, Սալվադորի, Գվատեմալայի, Ինդոնեզիայի, Մալայզիայի, Թայվանի և Միացյալ Թագավորության նկատմամբ։
Ավելին, լրացուցիչ 12.5 տոկոս մաքսատուրքեր կկիրառվեն ԱՄՆ կառավարության կողմից հետաքննվող ևս 45 երկրների նկատմամբ։
ԱՄՆ առևտրային ներկայացուցիչ Ջեյմիսոն Գրիրը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների ամենակարևոր առևտրային գործընկերների կողմից հարկադիր աշխատանքի միջոցով արտադրված ապրանքների ներմուծման հետ կապված խնդիրների լուծման ձախողումը անընդունելի է։ Սա ստեղծում է մի իրավիճակ, երբ ամերիկացի աշխատողները ստիպված են մրցակցել անհավասար խաղադաշտում համաշխարհային շուկայում։
Բաց մի թողեք
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը ժամանել է Կիեւ. Լուսանկար
Վճարել խաղի համար Բրյուսելում. Ինչպես լրատվամիջոցների միջոցառումները դարձան լոբբիստական նոր սահման
Լատվիայի վարչապետը հայտարարել է Ռուսաստանի հետ առևտրային հարաբերությունները խզելու ցանկության մասին. Լուսանկար