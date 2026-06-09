09/06/2026

EU – Armenia

Գերեզմանատան մոտակայքում ավտոմեքենան բախվել է բետոնե քարին, կողաշրջվել և բռնկվել․ վարորդը հոսպիտալացվել է. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 09/06/2026 1 min read

Հունիսի 8-ին՝ ժամը 14։14-ին, Կոտայքի մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Ջրվեժ բնակավայրի գերեզմանատան մոտակայքում այրվում է ավտոմեքենա։

Դեպքի վայր է մեկնել ՆԳՆ ՓԾ Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության հրշեջ-փրկարարական ջոկատից մեկ մարտական հաշվարկ։

Պարզվել է, որ «Nissan» մակնիշի ավտոմեքենան բախվել է բետոնե քարին և կողաշրջվել, ինչի հետևանքով ավտոմեքենայում հրդեհ է բռնկվել․ վարորդը հոսպիտալացվել է։

Հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 17։24-ին, մարվել՝ 17։28-ին: Այրվել է ավտոմեքենան։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ողբերգական վթար Գորիս-Կապան ճանապարհին. մեքենայից դուրս հայտնաբերվել է 4 մարմին

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կոտայքի մարզում «Kia Forte»-ում հրդեհ է բռնկվել. վարորդն ու քաղաքացիները մարել են կրակը. Լուսանկար

07/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ստեփանավանում խոշոր կարկուտը սրբել է ամեն ինչ․ Լուսանկարներ

06/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսական լոբբին վերջապես ցանկանում է մասնակցել ԵՄ-ի հետ հարաբերությունների վերագործարկմանը

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բեռլինը հայտարարում է, որ Եվրոպան պատրաստ է ստանձնել ղեկը ԱՄՆ-ից Պուտինի հետ բանակցություններում

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունգարիայի կոռուպցիայի դեմ պայքարի մարմինը հայտարարում է, որ Օրբանի մերձավոր շրջապատը պետք է հետապնդվի «գողացված» միլիարդների համար

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կինը, որը օգնում է Եվրոպայի ծայրահեղ աջերին Բրյուսելում ճեղքել բոլոր պատնեշները

09/06/2026 infomitk@gmail.com