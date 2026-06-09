Կրեմլը ռուսական ԶԼՄ-ներին «բացատրել է»` ինչպես լուսաբանել ՀՀ ընտրությունների արդյունքները

«Մեդուզա» միջազգային ռուսալեզու պարբերականի տվյալով՝ Ռուսաստանի իշխանություններն իշխանամետ լրատվամիջոցներին «բացատրել են», թե ինչպես է պետք լուսաբանել Հայաստանի խորհրդարանի ընտրության արդյունքները:
Հրապարակման մեջ ներկայացված են նաև օրինակներ, թե ինչ շեշտադրումներով են ռուսական գլխավոր լրատվամիջոցները լուսաբանում ընտրությունները:
«Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմը «խորհուրդ է տվել» պետական և կառավարամետ լրատվամիջոցներին իրենց լուսաբանման մեջ ընդգծել, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունը ընտրություններում ստացել է 50%-ից պակաս ձայներ: Այս մասին «Մեդուզա»-ին հայտնել է Կրեմլին մոտ խոշոր լրատվամիջոցներից մեկի աշխատակիցը:
Լրատվամիջոցների աշխատակիցներին հանձնարարվել է ընտրությունների արդյունքները ներկայացնել որպես Փաշինյանի «պարտություն» և խորհուրդ է տրվել օգտագործել հենց այդ բառը: Ավելին, նախագահի աշխատակազմի քաղաքական բլոկը «խորհուրդ է տվել» ընդգծել ընտրախախտումները՝ «կասկածներ սերմանելու Փաշինյանի լեգիտիմության վերաբերյալ»:
Ըստ Հայաստանի Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի՝ «Քաղաքացիական պայմանագիր» ընտրություններում ստացել է ձայների 49.81%-ը: Փաշինյանի կուսակցությունը ստացել է խորհրդարանի 105 տեղերից 61-ը:
Ինչպես են ընտրությունները լուսաբանվել հեռուստատեսությամբ
Առաջին ալիք. «Պաշտոնական տվյալների համաձայն՝ Նիկոլ Փաշինյանի «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունը ստացել է ձայների մի փոքր պակաս, քան 50%-ը, բայց ստացել է միայնակ կառավարություն ձևավորելու իրավունք»։
Ռոսիա 1. «ՀՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ավարտել է ձայների հաշվարկը. իշխող «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունը ստացել է 50%-ից պակաս, մինչդեռ ընդդիմությունը, չնայած աննախադեպ ճնշմանը, ստացել է ընդհանուր առմամբ գրեթե 40%, այսինքն՝ 460,000 ձայն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականության դեմ»։
ՆՏՎ. «Նախնական տվյալների համաձայն՝ Նիկոլ Փաշինյանի «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունը ստացել է ձայների ավելի քան 49%-ը»։
Մենք գիտենք, որ բոլորը հոգնել են օգնության կոչերից և վախենում են գործել, քանի որ ամեն օր նոր սահմանափակումներ և ճնշումներ են ի հայտ գալիս։ Բայց մենք նաև գիտենք, որ մարդիկ, ովքեր հայտնվել են ռուսական բանտերում իրենց դիրքորոշման, քաղաքական հայացքների կամ պարզապես պատահականության պատճառով, դեռևս օգնության կարիք ունեն։ Այնուամենայնիվ, նրանք և նրանց սիրելիները իրականում օգնության կարիք ունեն։ Խնդրում ենք, մի թողեք նրանց մենակ։
Ինչպես են պետական մարմինները և այլ իշխանամետ լրատվամիջոցները լուսաբանել ընտրությունները
ՌԻԱ Նովոստի
Ընտրությունների արդյունքների մասին լուրը վերնագրված էր «Փաշինյանի կուսակցությունը չի կարողացել ապահովել ձայների 50%-ը Հայաստանի ընտրություններում»: Այնուհետև գործակալության կայքի գլխավոր թեման դարձավ «ՀՀ իշխանությունները կոպտորեն խախտել են ընտրական ընթացակարգերը, հայտարարել է Զախարովան»:
ՌԻԱ Նովոստին նաև հաղորդել է, որ «Երևանում շատ ընտրողներ հիասթափված են ընտրությունների արդյունքներից», մինչդեռ ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովը «հաղորդել է ընտրությունների ընթացքում լարված մթնոլորտի մասին»։ Քվեաթերթիկների մշակման ընթացքում պետական գործակալությունը հաղորդել է, որ «Փաշինյանի կուսակցության առաջատարությունը ընտրություններում նվազել է»։
Ավելին, ՌԻԱ Նովոստին հրապարակել է «Նիկոլ Փաշինյանի պյուռոսյան հաղթանակը» վերնագրով սյունակ, որը գրել է գործակալության սյունակագիր Իրինա Ալկսնիսը։
ՏԱՍՍ
Ընտրությունների արդյունքների մասին լուրը հրապարակվել է «ՀՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով. Փաշինյանի կուսակցությունը, նախնական տվյալներով, ստացել է ձայների 49.81%-ը» վերնագրով։ Գործակալությունը նաև հրապարակել է հետևյալ նորությունները.
«Պեսկով. Ռուսաստանը տեսնում է բազմաթիվ խախտումների մասին հաղորդագրություններ ՀՀ ընտրություններում»։
«Զախարովա. ՀՀ ընտրությունները տեղի են ունեցել ընդդիմության վրա ճնշման ֆոնին»։
«Զախարովա. ՀՀ-ում քարոզարշավի ընթացքում հետապնդումները ուղղված են եղել Ռուսաստանի հետ կապեր պահպանողների դեմ»։
«Ծառուկյանի «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցությունը կդիմի Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով՝ վերահաշվարկի համար»։
«Փորձագետ Հովհաննիսյան. Փաշինյանի կուսակցությունը չի ստացել սահմանադրական մեծամասնություն»։
«ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովը նշել է մեծ թվով ձերբակալություններ ՀՀ ընտրությունների ժամանակ»։
Միևնույն ժամանակ, ՏԱՍՍ-ը հրապարակել է «Փաշինյանի կուսակցությունը իրավունք ստացավ միայնակ ձևավորել կաբինետ։ Ընտրությունների արդյունքները Հայաստանում» վերնագրով ակնարկային հոդված։
Ինտերֆաքս
Ամփոփել է ընտրությունների արդյունքները «Փաշինյանի կուսակցությունը Հայաստանի ընտրություններում հավաքել է ձայների 49.81%-ը՝ ձայների 100%-ի հաշվարկից հետո» լուրում: Ինտերֆաքսը նաև հայտնել է, որ «Կրեմլը գրանցում է Հայաստանի ընտրությունների ընթացքում խախտումների մասին հաղորդագրություններ»:
«Վեդոմոստի»
«Ընտրությունների արդյունքներ. Փաշինյանի կուսակցությունը ստացել է ձայների 50%-ից պակաս»:
«Կրեմլը գրանցում է ընտրախախտումների մասին հաղորդագրություններ Հայաստանում»:
РБК
Հրատարակության կայքը հրապարակել է մի հոդված, որի վերնագրում նույնիսկ չի նշվել ընտրությունների հաղթողի անունը. «Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները։ Հիմնական նորությունները»։ Մոսկվայի ժամանակով ժամը 15:00-ի դրությամբ РБК-ի կայքում գլխավոր նորությունն էր՝ «Մոսկվան պնդում է, որ Հայաստանի ընտրություններում խախտվել են ժողովրդավարական ընթացակարգերը»։
Բաց մի թողեք
Իշխանության «անվտանգային բարձիկը» արտախորհրդարանական արեւմտամետ ուժերն են
Հայաստանը կարո՞ղ է եվրոպական ձգտումներ ունենալ, բայց չդառնալ «Ռուսաստանի թշնամի»
Ստամբուլում հանդիպում են Թուրքիայի, Վրաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Հայաստանը «չորրորդը կդառնա՞»